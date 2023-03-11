Шаблий стал полуфиналистом Гран-при легкого веса. Оформил финиш благодаря удару-фантому

Александр всерьез намерен забрать миллион долларов.

Утром 11 марта в Сан-Хосе, Калифорния, состоялся турнир Bellator 292, в главном событии которого Усман Нурмагомедов встретился с Бенсоном Хендерсоном. В со-главном поединке Тофик Мусаев сразился с Александром Шаблием — оба боя состоялись в рамках Гран-при легкого дивизиона.

Шаблий провел в Bellator уже три поединка и выиграл каждый, но только последний смог закончить досрочно, когда финишировал Брента Примуса во втором раунде. Общая победная серия Шаблия перед боем с Мусаевым составляла уже семь боев. Мусаев бился в Bellator лишь однажды — за 27 секунд азербайджанец нокаутировал Сидни Аутло. Ранее Тофик выступал в Rizin, где выиграл Гран-при в 2019 году, но закончил карьеру в этом промоушене Мусаев поражением от Роберто де Соузы удушением треугольником.

Александр Шаблий. Bellator

Первый раунд начался осторожно, бойцы держали дистанцию и крайне редко выбрасывали удары. Только к концу отрезка Шаблий и Мусаев предприняли попытку зарубиться, но в по-настоящему опасные эпизоды это не переросло. Поединок протекал похожим образом и во втором отрезке, но Мусаев начал действовать первым номером и предпринимать попытки тейкдаунов. Проходы в ноги не получались — Шаблий отлично защищался.

Третий отрезок начался с удара в пах в исполнении Шаблия, хотя на повторе не было очевидно, что Александр действительно попал Мусаеву между ног. Изначально Шаблий ударил Тофика в корпус, после чего нога могла соскользнуть. Судьи решили, что этот удар нельзя считать запрещенным, поэтому времени на восстановление Мусаеву не дали. Продолжить бой азербайджанец не смог — Шаблий победил техническим нокаутом. В полуфинале Гран-при Шаблий встретится с победителем поединка между Патрики Питбулем и Эй Джеем Макки.