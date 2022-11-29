Александр Шлеменко: «Федор дал понять, что мы на разных уровнях. Но у меня нет к нему никакого негатива»

Интервью перед боем с Магомедом Исмаиловым.

3 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге Александр Шлеменко проведет долгожданный бой с Магомедом Исмаиловым (главные бои в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ»). Там же подерутся Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) и Михаил Рагозин, Иван Штырков и Асылжан Бахытжанулы.

В понедельник же состоялась пресс-конференция. На ней Шлеменко говорил мало. Разве что заметил, что Шара Буллет не успел заскочить в поезд с хайпом (Шара парировал фразой: «Собаки лают, поезд идет»), а еще вмешался в его спор с Исмаиловым: Магомедов говорил, что они с Рагозиным больше достойны титульника, чем Мага и Александр (они будут биться за чемпионский пояc RCC). Шлеменко же напомнил, что Жозе Альдо получил титульный бой с Петром Яном после поражения от Марлона Мораеса. Ну а после пресс-конференции Александр ответил на вопросы журналистов.

— В последнее время не так часто видели вас в медиапространстве. Насколько это помогло энергию сохранить?

— Бой покажет, как говорят (улыбается). Мне кажется, было хорошо. Меня не напрягало [общественное] мнение, не нужно было на что-то отвечать, думать над тем, что думают другие, думать о том, обидит ли прямой ответ. Поэтому было попроще.

— После боя вернетесь к практике общения с журналистами?

— Не знаю, посмотрим. Если будет востребованность, в первую очередь от зрителя, то... Как я посмотрел, она вроде есть. Я дал одно небольшое интервью — обсуждение боя с Александром Лютиковым, и оно набрало почти 700 тысяч просмотров за какой-то короткий промежуток времени, было в трендах [YouTube]. Это значит, что люди, по-моему, соскучились по моей аналитике. Поэтому, наверное, и смотрят.

— Часто смотрите свои интервью?

— Да, часто смотрю. Смотрю, как заходят, какой отклик от зрителя. Еще очень важно, какие заголовки делают журналисты (улыбается). Потому что часто всплывает моя фамилия даже там, где это вообще меня не касается. Но я понимаю, зачем она всплывает, и я нормально к этому отношусь. Просто смотрю... Знаете, это же, можно сказать, новые технологии. А нужно идти в ногу со временем. Нужно смотреть, как что работает. Нужно знать, как что делать. Вот, например, сегодня записали короткое видео, как меня провожали [в Омске], и оно собрало уже больше 40 тысяч просмотров. Значит, людям интересно, значит, они переживают за меня и поддерживают меня, за что им большая благодарность.

— Сегодня на пресс-конференции показалось, что между вами и Шарой Буллетом возникло небольшое напряжение.

— Да что-то его немного понесло, как мне кажется. И все. Я даже не обратил внимания. Я сейчас сфокусирован на Магомеде Исмаилове, поэтому как-то разбегаться неохота. Он еще в начале своего пути, он еще молодой парень. В его жизни еще не было каких-то сложностей, поэтому что-то говорить... Пока он говорит так, не понимая, что в жизни может быть по-другому. Когда подрастет, поймет — по-другому заговорит.

— Вы сейчас не про спортивную карьеру? Исключительно про жизнь?

— Ну, про спорт тоже. Он без поражений идет, а когда ты без поражений идешь... Я помню многих бойцов непобежденных. Когда у тебя нет поражений, у тебя начинает расти эго. Оно растет-растет-растет, и когда ты где-то что-то говоришь, ты можешь оказаться... То есть ты говорил-говорил — и бац, оказался в такой же ситуации, но уже на другой стороне. И бывает не так просто вырулить из нее. Поэтому, дай Бог, чтобы у него все получилось в жизни.

— Он до этого уважительно о вас отзывался. Как считаете, это был способ как-то вас подцепить? Может быть, бой организовать?

— Если честно, не заметил я какого-то неуважения. На самом деле у него очень серьезный оппонент — Миша Рагозин. И Мишу со счетов списали раньше времени. Миша тоже непростой парень. Он долгое время тренировался у меня в зале под моим руководством. Он очень сильный парень, готов терпеть и идти до конца.

— Шарабутдин достаточно недавно узнал про бой с Рагозиным. Вот из Таиланда только вернулся. Насколько недооценивают Рагозина?

— Откуда он вернулся, я вообще не слежу. То, что есть недооценка, — она есть, потому что было много разговоров про Владимира Минеева. То есть много разговоров через спину Миши Рагозина. Главное, чтобы потом не было расстройства после таких разговоров.

— Вроде бы у вас остался еще бой по контракту с Eagle FC. Планируете его провести?

— Не знаю. Когда мы разговаривали с Хабибом, главное было — чтобы я не проиграл. Ну, точнее... Я прекрасно понимаю, что если проиграю [Исмаилову], то условия могут измениться и боя может не быть. Но я профессионал, и я понимаю, на что пошел. Хотя на самом деле есть бойцы (и, к счастью, я приближаюсь к таким), которые уже дерутся, и от них ждут не только выигрыша. Вспомним того же Федора Емельяненко. Он за последний этап своей карьеры проигрывал больше, чем за всю предыдущую жизнь. До этого он вообще не проигрывал. И что? Люди стали ждать его боев больше именно в этой части карьеры, чем в начале. Тогда его особо не знали, не смотрели и не болели. Сейчас он и выигрывает, и проигрывает обидно. Но при этом интерес к его поединкам разве теряется? Нет, конечно. Он только растет. Тут нужно в первую очередь смотреть на личности. Я уже не тот боец, на которого смотрят как на Шарапутдина Магомедова... Я же правильно сказал? А то все называют: «Шара Буллет». Шарапутдин Магомедов или Миша Рагозин — да любой молодой боец. Понятно, что на них смотрят как на бойцов, которые должны идти без поражений и у всех выигрывать. Но когда ты становишься чемпионом, когда за твоей спиной появляются титулы и опыт, ты уже воспринимаешься людьми как личность.

Тот же Александр Емельяненко. Хоть многие и говорят какие-то глупости: «Вот, он потеряет в цене. Станет неактуальным». Да останется он актуальным! И вы подтвердите мои слова. Люди как смотрели, так и будут смотреть его бои. Все будет зависеть от оппонента. Даже если он выйдет и проиграет очень быстро, как в последнем противостоянии, все равно людям это будет интересно. Потому что они смотрят на личность. Те времена, когда Александр ронял всех налево и направо, прошли. То есть он прошел этот путь. И этот путь нужен каждому бойцу в начале карьеры. А потом, когда это позади, когда он наронял всех, кого нужно было, он стал таким, что люди смотрят на него как на героя. Ну, не героя со звездой Героя, а героя в плане боев. Героя ММА.

— Недавно вы переписывались в комментариях с Александром Поветкиным, и он пообещал прилететь на ваш бой с Исмаиловым. Насколько вам важна его поддержка?

— Именно от Александра Поветкина мне приятно получать поддержку. Мы с ним хорошо общаемся, давно знакомы. Даже могу сказать, что у нас дружеские отношения. Александр для меня — старший товарищ. Я очень много с него брал пример. С его карьеры, жизни и несгибаемого характера. Мне приятно, что он работает с молодежью. Что у него нет, как у многих звезд, тупо корысти — когда все за деньги. Александр — не такой человек. Он все делает от души. И конечно, приятно, когда такие люди тебя поддерживают.

Александр Шлеменко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ваш бой с Исмаиловым долго был под вопросом, и только недавно стало понятно, что он точно состоится. Сколько по времени составил полноценный тренировочный лагерь?

— Да долго продлился. Смотри, я в лиге Хабиба побился с Артуром Гусейновым, и сразу после этого — это уже, наверное, можно рассказать — мне позвонил Николай Клименко [исполнительный директор RCC], и мы начали обсуждать эту тему. Единственное — у меня была травма, и я думал, что восстановлюсь от нее быстро. У меня и до того были переломы, так что я ожидал, что восстановлюсь за месяц буквально. Но, к сожалению, это была полулунная кость. Кто соображает в травматологии, знает физиологию — понимает, что такие травмы заживают очень долго. И с того времени я готовлюсь, готовлюсь и готовлюсь. К счастью, у меня уже почти нет проблем с этой рукой. Взять мои предыдущие бои — я намного хуже чувствовал себя в плане травм. Сейчас об этом уже почти можно забыть, и надеюсь, все будет отлично.

— Александра Подмарева мы видели, а кто еще будет в вашем углу?

— Будет Андрей Корешков. Они являются моими главными спарринг-партнерами, всегда со мной тренируются и в этой подготовке очень сильно мне помогали.

— В интервью Александру Лютикову вы сказали, что «только бараны» ждут ваш ответ Федору. Может быть, после этого у вас было личное общение с Федором? Прошло достаточно времени.

— Вы же видели заголовок «Не пожму руку» (улыбается)? (ранее Федор Емельяненко заявил Meta MMA, что не пожмет руку Шлеменко, если встретит его. — Прим. «СЭ»). Как бы Федор дал понять, что мы находимся на разных уровнях. Это как я понял из того интервью. И как бы наши точки пересечения в ближайшее время не пересекаются, поэтому как я могу с ним поговорить? О чем мне с ним разговаривать?

Я жду это время, а оно скоро придет, когда люди за меня скажут. И оно уже приходит. Как правило, их не обманешь, они видят и делают выводы не по тому, что ты говоришь, а по тому, что ты делаешь. Вот и все. К счастью, у меня получается не только говорить, но еще и делать. Это не касаемо боев, как поправил себя Сергей Харитонов. Это касается пропаганды жизненного, ради общего, за общее. Это для меня главное. Это процветание нашего народа, нашей страны. Поэтому я двигаюсь непосредственно в этом направлении, используя средства для достижения этого процветания в виде моей профессии, боев. Каждый из нас, не важно, кем он является, не важно, какая у него профессия, может жить ради общего. И я стараюсь это людям показать, и мне кажется, что люди это понимают. Другой вопрос, что не так быстро. Все это постепенно идет. Так что я думаю, что и Федор скоро поймет.

— Если случайно где-то его встретите, например в лифте, то стали бы инициатором диалога?

— Сложно сказать. Нужно смотреть по ситуации. У меня к Федору никогда не было никакого негатива. То есть даже если Федор мне где-то сделал замечание, я к этому отношусь, во-первых, философски. Во-вторых, любое замечание, тем более от старшего человека, тем более уважаемого, дает тебе возможность стать умнее и сильнее. Вот к этому я и стремлюсь. Поэтому закусываться, что-то ему говорить, возражать — я не вижу смысла.

Если он считает, что я не могу по каким-то причинам занимать [в Союзе ММА России] маленькую какую-то даже не должность, а быть советником по Сибирскому федеральному округу, учитывая, что в нашем округе филиалов только 13 штук... Что я могу сказать? Ну, я надеюсь, есть кто-то более достойный. То, что мы под эгидой Союза ММА развиваем очень много с нашей командой и проводим каждый год минимум два крупных всероссийских турнира, кстати, при сотрудничестве с омской федерацией Союза, или как там они называются правильно... Короче... Ну, вот так. Могу сказать только точно, что не будет меня — того, кто проводит эти турниры, — не будет этих турниров. Хуже или лучше будет от этого для Союза ММА России, я не знаю. Для простых мальчишек, у которых появляется возможность совершенно бесплатно тренироваться в филиалах и выступать на наших турнирах, мне кажется, возможность будет упущена. Пусть развиваются, пусть радуются, и, когда вырастут, если захотят быть профессионалами, смогут попробовать себя на турниках SCF — Shlemenko Fighting Championship.