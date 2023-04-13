«Охранять президента сложнее, чем выступать в ММА». Россиянин из UFC служил в ГРУ и мог подраться с Александром Емельяненко

Азамат Мурзаканов скромный, как Анкалаев, и быстрый, как Федор.

В ночь на 16 апреля в Канзасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Макс Холлоуэй встретится с Арнольдом Алленом. А в мейн-карде выступит российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов, которому предстоит бой против американца Дастина Джейкоби. Перед поединком Мурзаканов дал интервью «СЭ» и рассказал, как работал в охране президента Кабардино-Балкарии, служил в ГРУ и мог провести бой против Александра Емельяненко.

— Ваш следующий соперник — Дастин Джейкоби. Он сильнее предыдущих оппонентов в UFC?

— Сложно сказать. С виду ничем не интереснее других, поэтому посмотрим. Скоро увидим, насколько сложным окажется.

— Его бэкграунд в кикбоксинге вас не настораживает?

— Абсолютно не волнует. И опять же здесь не кикбоксинг, здесь ММА все-таки.

Магомед Анкалаев. UFC

— Я читал, что вы работали в охране президента Кабардино-Балкарии. Это правда?

— Да.

— А что сложнее, быть бойцом ММА или охранять президента республики?

— Насчет сложности не знаю, но охранять президента республики — это намного ответственнее.

— Какие у вас были функции? Вы сопровождали президента или охраняли его дом, как это было?

— С ним непосредственно рядом ездил, ходил.

— Также, насколько мне известно, вы с 2015-го по 2018-й служили в ГРУ, то есть, получается, были разведчиком.

— И там успел послужить, да.

— А при получении визы в США не было вопросов из-за этой строчки в резюме?

— Я после этого сюда приехал. Я уволился из этого органа, потом сделал визу и после этого сюда приехал. Чтобы вопросов, проблем не было.

— Можете в двух словах описать, какие обязанности лежали на вас?

— Вы знаете, Евгений, я за ЦСКА выступал по армейскому рукопашному бою. У меня больше там свои моменты, мероприятия были. Я ездил по сборам, по турнирам.

— В Гран-при Brave CF в открытом весе, где вы провели два боя за вечер и выиграли пояс, мог принять участие Александр Емельяненко. А была вероятность, что вас сведут в рамках этого турнира?

— Да. Я даже помню, что много бойцов собрали и говорили... Я помню, что Емельяненко тоже был в этом списке. Но почему-то его не выбрали. Там четверку выбрали из многих бойцов, и почему-то я оказался в этом списке.

— То есть была речь о том, что вы можете встретиться с Александром?

— В то время — да.

— О другом бое, который не состоялся. Вы могли встретиться с Кимбо Слайсом по правилам рукопашного боя, но поединок отменился. Владимир Хрюнов рассказывал, что это произошло из-за смерти Слайса. У него случился инфаркт за 20 дней до вашего поединка. Это действительно так?

— Так детально я не знаю, не помню, но был разговор, что могут привезти этого бойца. Но как-то на этом все остановилось. И после гибели — да, так произошло.

Азамат Мурзаканов. Brave Combat Federation

— Чемпионский бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича критиковали за незрелищность. Вы с этим согласны?

— Нет, я не согласен. Думаю, очень хороший, плотный бой получился, пятираундовый. Не знаю... Он выиграл, сделал все для победы.

— Вы, наверное, заметили, что Анкалаева в UFC задвигают, несмотря на девять побед. У вас нет опасений, что вам будет непросто забрать титул по этой же причине — вы никого не вызываете, не бросаетесь громкими заявлениями?

— Если только из-за этого, то... А что нам делать? Уже нужно будет бросать вызовы.

— После Джейкоби будет вызов?

— После этого боя я хочу попросить бойца из топ-10 как минимум. А уже дальше посмотрим, кого предложат. Если никого не предложат, будем уже вызывать по одному.

— То есть в микрофон Джо Рогану ничего кричать не собираетесь?

— Разберемся (смеется).

— Магомед Анкалаев сделал выводы из всей этой ситуации и с помощью менеджера создал англоязычный аккаунт в «Твиттере». Нет желания тоже сделать что-то подобное, чтобы продвигать себя среди зарубежной аудитории?

— Конечно, над этим надо работать, продвигаться. Но в последнее время только тренировки, подготовка, бои, поэтому до соцсетей пока руки не доходят.

— Анкалаев за карьеру в UFC уже бился с Никитой Крыловым. Если с течением времени в UFC захотят свести вас с Магомедом, примете бой?

— Ну, Магомеду Анкалаеву сейчас один шаг до титула. Я только на 15-м месте. Так что об этом сейчас говорить, что-то прогнозировать смысла нет.

— Просто бой в принципе возможен, если вы дойдете до титула.

— Но до титула сколько еще...

Азамат Мурзаканов. Фото Соцсети

— Фанаты в соцсетях пишут, что вы как боец немного напоминаете Федора Емельяненко — комплекция, небольшие габариты для вашего дивизиона, быстрые руки. У вас когда-нибудь возникали мысли, что вы чем-то похожи на Федора?

— У меня самого нет, но это очень приятно. Федор — это легенда спорта. Раньше я смотрел его бои, болел за него.

— Правильно понимаю, что вы общаетесь в бойцами из Fedor Team, с Анатолием Токовым, Виктором Немковым? Потому что вы подписаны друг на друга в соцсетях.

— Да, я несколько раз ездил к ним на сборы. С Токовым хорошо общаюсь, много тренировались вместе, хороший парень.

— Спарринги у вас были там со всеми из вашего веса и близкого к нему?

— Да, мы тренировались, спарринговались, но больше как братские спарринги были.

— А с Федором удавалось постоять?

— Нет, с Федором постоять я не успел, к сожалению.

— А встретиться получилось, пообщаться?

— Особо мы не пообщались, но пару раз я видел его в зале.

— Как думаете, насколько далеко зашел бы Вадим Немков, если бы перешел в UFC из Bellator?

— Вадим показал и доказал свой уровень. Поэтому он бы в топе был, я уверен.

— В США вы тренируетесь в зале Мурада Кештова K-Dojo. Слышал, там нехватка спарринг-партнеров. Ощущаете ее?

— Нет, насчет спарринг-партнеров у меня вопросов нет. Я постоянно последний этап подготовки прохожу в клубе K-Dojo. Кештов сам приглашает бойцов, спарринг-партнеров. Для легковесов вообще проблем нет, для тяжеловесов это небольшая проблема, как и везде. Но в моем случае он находит, приглашает. Мы там по штату ездим в другие залы. Так что проблем нет с подготовкой и со спарринг-партнерами.

Азамат Мурзаканов. Фото Соцсети

— В верхушке вашего дивизиона сейчас невнятная ситуация. Новым чемпионом стал Джамал Хилл — как он вам? Считаете ли, что он находится на чемпионском уровне?

— Я думаю, есть намного лучше бойцы у нас в дивизионе. Я не скажу, что он плохой боец или новичок какой-то, слабый. Он хороший, но лучше его, мне кажется, есть.

— А кого бы вы назвали? Помимо Анкалаева.

— Ну, кого еще? У нас в дивизионе только двое — Крылов и Анкалаев. Я уверен, что они выиграют у него.

— А Прохазка?

— Думаю, Прохазка тоже может выиграть. Но сейчас у него травма. Пока восстановится, пока форму наберет... Не знаю, что там дальше будет.

— Вы говорили, что не верите в возвращение Джона Джонса, но он все-таки вернулся. Были впечатлены?

— Я говорил так, но я, конечно, был удивлен возвращением, формой его и боем. Так что Джон Джонс — неубиваемый боец.

— Расстроены, что такой чемпион ушел из вашего дивизиона? У вас мог бы быть шанс с ним встретиться.

— Мог бы быть, да. Может, он и вернется в 93, кто знает. Он еще молодой.

— Дана Уайт говорил, что хотел бы вас видеть в среднем весе, но вы не горели желанием. Появились ли сейчас мысли перейти в 84 кг?

— На самом деле, сейчас я много тренировался, у меня лагерь длинный был. И, может, в связи с этим вес чуть-чуть спустился, я не много вешу. Поэтому все может быть. Если варианты интересные будут, я могу в средний вес перейти.