В ММА возник конфликт на религиозной почве. Дело в возможном строительстве мечети в Москве

Максим Дивнич считает, что из-за этой ситуации ему придется завершить карьеру.

Бойцы ММА России разделились на два лагеря из-за новости о строительстве большой мечети на 60 тысяч человек рядом со Святым озером в Косино-Ухтомском районе Москвы. Сообщения о планах властей построить религиозное сооружение появлялись еще в начале марта, но официальных данных об этом до сих пор нет. Однако уже несколько источников подтвердили, что строительство все же планируется. Один из них — настоятель храма Живоначальной Троицы в Кожухово, протоиерей Алексий Митюшин. В интервью «Мосленте» он сообщил, что планируется не только возведение мечети, но и медресе (мусульманская школа), гостиницы и нескольких хозяйственных построек.

2 апреля близ Святого озера начали собираться недовольные возможным строительством россияне, исповедующие православие. Среди них были и спортсмены: бойцы ММА Максим Дивнич, Константин Ерохин и Дмитрий Арышев, а также боксер Алексей Папин. Ранее Дивнич активно высказал свою позицию в социальных сетях, где выступил против. В качестве аргументов боец привел вместимость мечети и ее планируемое расположение.

Бойцы ММА Максим Дивнич, Константин Ерохин и Дмитрий Арышев, а также боксер Алексей Папин на митинге. Фото Соцсети

«Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек. Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма? И самое главное, что я узнал. Эту мечеть собираются построить на святом православном месте. На Святом православном озере, там стоит храм. Мне страшно представить, что где-то в Грозном или Махачкале на святом для мусульман месте будут строить православный храм.

Мне кажется, свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мне непонятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы? Призываю всех православных приходить в этот храм, мы обязаны отстаивать свои святыни. Почему мы должны разрешить на этом месте строительство мечети? Лично я против этого. Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против ислама, Корана и мусульман я не имею», — сказал Дивнич.

Слова Дивнича получили большой охват — с его мнением не согласились бойцы ММА, которые исповедуют ислам. Многие из них также высказались в соцсетях, а некоторые раскритиковали Дивнича.

Ислам Махачев: «Сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!»

Магомед Исмаилов: «Один спортсмен попытался оправдать данную инициативу, говоря, что не может смириться с таким большим масштабом постройки на 60 тысяч человек. Мне было неприятно его слышать. Говорит, самый большой храм — на 10 тысяч человек. Вы когда-нибудь видели храмы с меньшей вместительностью, где не было бы мест от потока поклоняющихся и им приходилось бы стоять на улице, на холоде?» Я никогда с таким не сталкивался, а если бы столкнулся, я пожелал бы им помещения побольше, чтобы не мерзли.

Я хочу обратиться к людям, которые занимаются этим. Хочу спросить: «Почему и зачем?» Как я знаю, ваше верование гласит: «Если ударят по одной щеке, подставь вторую». Но вы ведь сейчас в роли бьющего. А как насчет собрать петицию против ночных клубов, где разврат, стыд, срам и опасные, опьяненные, снаркоманеные люди? Это было бы более целесообразно. Даже если вы остановите постройку мечети, вы не остановите поклоняющихся. Мы хоть на улице, хоть на льду все равно встанем и будем поклоняться нашему создателю. Эта петиция не против постройки мечети, а против того, чтобы люди не мерзли и были в тепле. Если бы вы заполняли свои храмы и сердца верой в господа, мы бы сейчас не столкнулись с такой бессовестностью».

Сослан Асбаров: «Вы посмотрите просто на этих чепушил, вас кто обидел?»

Ринат Фахретдинов: «Там один боец сказал, мне в моменте не понравилось слово, что у вас, кавказцев, есть в своих республиках свои красивые мечети (вероятно, Фахретдинов имел в виду высказывание рэпера Миши Маваши. — Прим. «СЭ»). Намек «езжайте туда» и так далее. Не знаю, что он имел в виду, ладно, не суть. Скажу за себя. Я уроженец Мордовии, вырос в Татарстане, служил в Самарской области, более 12 лет живу в Москве. И кто мне скажет, где моя республика? Россия и есть моя республика.

Если у меня есть паспорт гражданина Российской Федерации, вся Россия — моя республика. И ваша в том числе. Россия — многонациональная страна, здесь много религий, и всем должно быть хорошо. Я — татарин, коренной житель Российской Федерации, и мне в Москве не хватает мечетей. Мне куда ехать ты предлагаешь и всем татарам, которые коренные жители Москвы? Им тоже не хватает мечетей. Поэтому давайте смуту не разводить. Жили дружно и будем дружить».

Мухаммед Сулумов: «Давно уроженец Донбасса называется «коренным москвичом»? Настоящий хайпожор с комплексами. Твой дом там, где сейчас война, а не там, где тихо и все блага цивилизации».

Хасбик. Фото Соцсети

Хасбулла Магомедов (Хасбик): «Больше не приедешь на сборы сюда» (Дивнич ранее проводил сборы в Дагестане. — Прим. «СЭ»).

Позже Дивнич в телеграм-канале сообщил, что ему приходит много угроз в соцсетях, а сам он считает, что с профессиональной карьерой бойца покончено: «Фактически я поставил крест на своей спортивной карьере. Где на мероприятиях — конференции, бои — 90% мусульман. Так, для понимания. Ну, или мне нужно туда приезжать с вооруженной охраной 50 человек, хотя, я думаю, за час все эти диаспоры могут собрать несколько тысяч человек, сейчас меня очень разогнали по всем кавказским, таджикским, узбекским, казахским, киргизским пабликам, вырезали слова из контекста и пишут, что я против ислама и мусульман. Угроз очень много, очень, в том числе и от известных бойцов».