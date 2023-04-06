Американский боец-тяжеловес обожает вязать крючком. У него даже есть свой бренд одежды

Морис Грин провалился в UFC, но в вязании он точно лучший.

В ночь на 8 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир PFL 2, в карде которого выступит бывший боец UFC Морис Грин. Американец проведет второй поединок в организации, а его соперником станет бразильский боец Марсело Нуньес.

Карьера в UFC у Грина не удалась: Грин покинул промоушен с рекордом 4-4, а российским болельщикам он мог запомниться досрочными поражениями от Алексея Олейника и Сергея Павловича. В PFL Морис пока тоже не блещет — в дебюте он проиграл еще одному россиянину, Денису Гольцову. При этом Грин — основной спарринг-партнер нового чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Морис уже давно помогает Боунсу и работал с ним в том числе в лагере перед боем против Сириля Гана.

Но самая интересная деталь в жизни Грина — не плотное сотрудничество с Джонсом, а хобби американца, который еще в 2009 году увлекся вязанием крючком. Тогда Морис еще не был бойцом ММА, но уже ходил в зал Start BJJ в Сент-Клауде, Миннесота, где тренировался по кикбоксингу и смешанным единоборствам, но не делал на спорт большую ставку. По словам Грина, в то время он предпочитал тусовки, алкоголь и наркотики и тренировался только для того, чтобы похудеть (вес доходил до 150 кг), а также выпустить негативную энергию. Параллельно он работал в банке, но со временем уволился, чтобы стать бойцом на полную ставку.

Из-за проблем с весом Грину было непросто подобрать себе вещи нужного размера. Однажды во время обеденного перерыва на работе Морис заметил женщину, вяжущую шарф. Он попросил показать, как это делать, а затем самостоятельно научился по видеоурокам на YouTube. Следующие десять лет Морис оттачивал скиллы вязания по дороге на работу, во время обеденных перерывов и прямо во время работы в колл-центрах.

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