Продавал прогнозы на спорт и пытался залезть в вольер к слонам. Чем прославился соперник Александра Емельяненко

За полтора года Евгений Ершов прошел путь от блогера до бойца и партнера Федерации бокса России.

26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Олейник встретится с Оли Томпсоном. В соглавном поединке вечера Александр Емельяненко выйдет в клетку против Евгения Ершова, блогера и бойца поп-ММА. В профессиональных единоборствах о Ершове до боя с Александром никто не слышал. Что нужно знать о человеке, который подерется с братом Федора?

Первый бой 24-летний Ершов провел в феврале 2022-го, а тренироваться начал несколькими месяцами раньше. В дебюте он встретился с тиктокером Жекой Секси и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Поражение только мотивировало Ершова выступать. Он продолжил биться в поп-ММА и одержал четыре досрочные победы подряд: над блогером Вадимом Вадимычем, Мелисом Атамурадовым, Саймоном Марданшиным и Михаилом Лазутиным, известным как Лев Против.

Затем последовала серия из трех поражений. Сценаристу «Нашего дела» Нареку Симоняну Ершов проиграл нокаутом, а дебютанту поп-ММА Жене Хулигану и дзюдоисту Алексею Леденеву — решением. В поединке с будущим соперником Ивана Емельяненко мнения судей разделились. Когда Ершов услышал, что проиграл, он набросился на соперника с кулаками. С рекордом 4-4 в поп-ММА Ершов и получил предложение встретиться с Александром Емельяненко.

Но известным Евгений стал не как боец, а намного раньше. Первый миллион он заработал на продаже прогнозов на спорт в закрытом телеграм-канале, но каперство Ершова подверглось серьезной критике в интернете, так что он занялся другой деятельностью.

Евгений создал YouTube-канал, который быстро прокачал благодаря сотрудничеству с популярным блогером Кариной Кросс. На канале выходят как музыкальные клипы Ершова, так и различные челленджи вроде «Набил спящему другу тату». Самый популярный ролик на канале Ершова набрал больше 7 млн просмотров — это совместный с исполнителем Kagramanov клип на песню «Заплетай».

Евгений Ершов. Фото Соцсети

Благодаря совместной работе с Кариной Кросс Ершов прокачал и другие соцсети. На его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ») подписаны 5,4 млн человек. Всего за полтора года Ершов стал известен и в бойцовских кругах: за его соцсетями следят такие звезды, как Сослан Асбаров, Вячеслав Дацик и Гаджи Автомат.

А еще Ершов плотно сотрудничает с Федерацией бокса России. В соцсетях он публиковал совместное видео с президентом федерации Умаром Кремлевым, где анонсировал совместный проект. Им оказалось боксерское реалити-шоу Patriot, которое выходит на канале Ершова.

Бой Евгения с Емельяненко анонсировали 26 апреля, а за шесть дней до этого блогер предпринял провальную попытку раскачать поединок. Ершов посетил Московский зоопарк и попытался залезть в вольер к слонам. Это оказалось не так просто: пока Ершов перелезал через ограду, его скрутили охранники. При этом изданию «Подъем» в пресс-службе зоопарка сообщили, что все видео — один большой розыгрыш.

«Происходящая ситуация в ролике о предположительном намерении блогера и бойца смешанных единоборств Евгения Ершова залезть в вольер азиатских слонов является постановочной от начала и до конца. Она была задумана как рекламный материал к предстоящему поединку Евгения Ершова и Александра Емельяненко».

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов в интервью Metaratings объяснял выбор соперника для Александра Емельяненко, ссылаясь именно на это видео: «Он [Ершов] пытался снять проморолик в зоопарке со слоном. Александр на это остро отреагировал и решил его повоспитывать».