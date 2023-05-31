Нокаут за 8 секунд и возвращение Валиева. Мощный старт реалити-шоу с Конором и Чендлером

А уже в следующей серии может состояться встреча Макгрегора и Махачева.

31 мая на UFC Fight Pass состоялась премьера 31-го сезона The Ultimate Fighter. Реалити-шоу от UFC давно не ждали так сильно, и во многом на это повлиял выбор тренеров. Если в 30-м сезоне ими были Аманда Нуньес и Джулианна Пенья, из-за чего шоу прошло мимо большинства фанатов, то теперь лицами реалити стали Конор Макгрегор и Майкл Чендлер — бойцы совсем иного медийного уровня.

Конор принимает участие в TUF во второй раз. Впервые он стал тренером в 2015 году, когда противостоял Юрайе Фейберу. Бойцы собрали по одной команде легковесов, а в финале Райан Холл из команды Фейбера победил Артема Лобова. В новом сезоне Конор и Чендлер будут управлять двумя командами, которые выявят лучшего в легчайшем и легком дивизионах.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Фото UltimateFighter / UFC

Развязкой сезона должен стать не только финал между участниками реалити, но и бой тренеров. Правда, о нем пока минимум информации. Не известна ни дата поединка, ни турнир, на котором он состоится, ни весовая категория, в которой сразятся Макгрегор и Чендлер. С момента анонса боя назывались и легкий, и полусредний, и даже средний дивизионы. Очевиден лишь тот факт, что последнее слово останется за Конором, а его соперник примет условия главной звезды в истории UFC.

Все реалити-шоу проходят в Лас-Вегасе, центре APEX, где также проводится большинство турниров серии Fight Nights. Первая встреча Макгрегора и Чендлера получилась дружелюбной. Майкл пообещал, что станет самым сложным соперником для камбэка Конора, а ирландец понадеялся, что получится действительно крутой бой.

Перед стартом реалити было известно, что в шоу выступят как новички, так и ветераны промоушена, которых по каким-то причинам уволили. Среди россиян в каст попал Тимур Валиев. Еще одним бойцом — выходцем из стран бывшего СССР должен был стать Лоик Раджабов, но его место занял кто-то из одноклубников Макгрегора. Зато чуть позже Лоика подписали в UFC без отбора.

Кадр первого эпизода шоу The Ultimate Fighter.

Первый эпизод реалити-шоу почти сразу начался с драфта в команды. Конор явился на него в классическом костюме, а Чендлер оделся попроще — в простую черную футболку. Тренировать бойцов Макгрегору будут помогать его главный тренер Джон Кавана и коуч по БЖЖ Оуэн Родди. У Майкла штаб более многочисленный: Райан Бейдер (главный ассистент), Роберт Дрисдейл (тренер по БЖЖ), Джейсон Страут (тренер по ударке) и Грег Джонс (тренер по борьбе).

Первым делом бойцы разбились на две группы — новички и ветераны. Затем Дана Уайт бросил монетку с синей и красной сторонами. Синий цвет закреплен за Конором, красный — за Майклом. Тот, чей цвет выпадает на монетке, выбирает сразу группу бойцов, а не по одному, как это было раньше. Первому повезло Макгрегору, и он забрал проспектов-легковесов, что означает, что Чендлеру достались ветераны из этого дивизиона. Майклу же представилась возможность выбрать среди бойцов легчайшего дивизиона — Чендлер решил не путать зрителей и забрал ветеранов, в том числе Тимура Валиева. Соответственно, Конор получил новичков.

Кадр первого эпизода шоу The Ultimate Fighter.

В этот же день бойцов заселили в огромный дом со всеми удобствами: спортзалом, бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, бильярдным столом. Первое, на что обратили внимание проспекты, — огромное количество бутылок Proper Twelve на кухне. Ветеран Курт Холобо, который бился в UFC еще в 2013-м, уверен, что проблем с новичками не будет — все уже взрослые, а сам Холобо уже прогуглил их в интернете.

Во второй день реалити у команд состоялись первые тренировки, по итогам которых Конор и Чендлер должны были отранжировать бойцов своих команд от лучшего к худшему. Это необходимо, чтобы затем составить четвертьфинальные пары: лучшие из одной команды подерутся с худшими из другой, а вторые встретятся с третьими. В итоге бойцы распределились следующим образом:

Команда Макгрегора (проспекты)

Легкий вес

1. Ли Хэммонд (27 лет, 5-0)

2. Нейт Дженнерман (29 лет, 16-5)

3. Аарон Маккензи (34 лет, 11-2-1)

4. Лэндон Кинонеш (27 лет, 7-1-1)

Легчайший вес

1. Мэндо Гутьеррес (26 лет, 8-2)

2. Тревор Уэллс (27 лет, 8-3)

3. Карлос Вера (35 лет, 11-3)

4. Рико ДиСкьюлло (36 лет, 11-2, 1 NC)

Команда Чендлера (ветераны)

Легкий вес

1. Джейсон Найт (30 лет, 23-7)

2. Остин Хаббард (31 лет, 15-6)

3. Рузвельт Робертс (28 лет, 12-3, 1 NC)

4. Курт Холобо (36 лет, 19-7, 1 NC)

Легчайший вес

1. Хантер Азур (31 лет, 10-3)

2. Брэд Катона (31 лет, 12-2)

3. Тимур Валиев (33 лет, 18-3, 1 NC)

4. Коди Гибсон (35 лет, 19-8)

В первом поединке Нейт Дженнерман из команды Конора встретился с Рузвельтом Робертсом из команды Чендлера. Если Рузвельт, последний поединок которого прошел в лиге Хабиба Eagle FC, скорее универсальный боец, то Дженнерман особенно хорош в партере — у него 12 побед приемами. В бою были предусмотрены два раунда по пять минут плюс третий раунд в случае ничьей. Поединок закончился быстрее, чем ожидалось. Роберт пошел вперед, уронил Дженнермана, и рефери остановил бой уже на восьмой секунде.

По словам Даны Уайта, это один из самых быстрых нокаутов в истории TUF. Лежа на спине, Дженнерман доказывал судье, что с ним было все в порядке, а Рузвельт в этот момент общался с боссом UFC. Одним фактом такого быстрого нокаута он сильно увеличил свои шансы вернуться в промоушен.

Уже во втором эпизоде состоится поединок Тимура Валиева. Его соперником станет боец из команды Макгрегора Тревор Уэллс. А поддерживать Валиева во время поединка будет чемпион UFC Ислам Махачев — россиянина показали в небольшом тизере.