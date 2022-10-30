Монсона проводили на пенсию пинком по голове. Русский американец не мог встать

Бой признали несостоявшимся — значит, и завершения карьеры не было?

29 октября в Хабаровске состоялся турнир промоушена Draka, в главном поединке которого встретились два ветерана — Джефф Монсон сразился с Александром Ильясовым.

Планировалось, что бой станет прощальным для американского россиянина, но исход получился таким, что, возможно, придется проводить еще один поединок, самый последний.

Джефф Монсон. Marlen Maan, Фото Соцсети

Бой Снеговика с малоизвестным бойцом Ильясовым имеет небольшую предысторию. Он должен был случиться 10 лет назад, но сорвался из-за Монсона. В феврале 2012-го Джефф предпочел не лететь на Дальний Восток, а скататься в знакомый Петербург и подраться с Алексеем Олейником. Монсону нашли замену, но совсем не равнозначную по медийности — вместо американца Ильясов встретился с Гаджи Магомедовым.

Бой в 2022-м тоже не состоялся — по крайней мере так решили официальные лица. Бойцы же в ринг вышли. Все закончилось во втором раунде после неудачного прохода в ноги в исполнении Монсона. Ильясов не дал затянуть себя в партер, после чего просто взял и пнул лежащего на полу Джеффа, попав ногой в челюсть! Снеговик явно прочувствовал этот соккер-кик — он был потрясен и какое-то время не мог встать. «Как себя чувствуешь, Джефф?» — робко интересовался рефери, позабыв, что Монсон — не самый обычный русский.

Ильясову можно найти оправдание — он не бился 10 лет. Согласно Sherdog, его последний поединок прошел в ноябре 2012-го. Вероятно, Александр просто не успел адаптироваться к современным реалиям, в которых соккер-кик запрещен уже во всех лигах. Судьи посовещались и решили признать бой несостоявшимся. Монсону же предстоит определиться: заканчивать карьеру таким смазанным поединком или подраться еще разочек.