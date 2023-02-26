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ММА

Сегодня, 08:20

Как молодой Джон Джонс получил пощечину от незнакомого тренера и никак ему не ответил

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Джон Джонс финиширует Даниэля Кормье в реванше.
Фото Global Look Press
Джон Джонс запускает прогибом Стефанна Боннара.
Фото MMAJunkie
Фирас Захаби и Мастер Питер (справа).
Фото Соцсети
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Будущей легенде было всего 20 лет.

В архивах ММА не так много историй о Джоне Джонсе той поры, когда он еще тренировался в малоизвестном зале Team Bombsquad и не был известен никому кроме самых прожженных матчмейкеров-селекционеров.

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Тут, правда, справедливо заметить, что период от того момента, как Джон пришел в профессиональные ММА, до того момента, как он стал многообещающим проспектом получился аномально коротким. В апреле 2008 он впервые подрался по профи, а к августу того же года одержал (!) 6 побед кряду и подписал контракт с UFC. В первом бою UFC против Андре Гусмао его еще толком не знали, но после блестящей победы над Стефанном Боннаром в январе 2009-го о нем уже говорил весь мир ММА. Локоть с вращением, разнообразные тейкдауны из дзюдо, греко-римской и колледж-борьбы, уникальный атлетизм и агрессивный стиль — все это было нечто совершенно новым на тот момент. Всего 9 месяцев выступлений в профи понадобилось Джонсу на то, чтобы:

1) с рекорда 0-0 отстроить 8-0;

2) с малоизученного новичка-андердога (против Боннара на Джонса давали 2,45) превратиться в доминатора, который потом 15 лет подряд будет закрываться фаворитом против абсолютно всех соперников.

Джон Джонс запускает прогибом Стефанна Боннара. Фото MMAJunkie
Джон Джонс запускает прогибом Стефанна Боннара.
MMAJunkie

После поединка против Боннара Джонс перейдет в Jackson Wink, и так начнется одно из самых продуктивных сотрудничеств зала и бойца в истории смешанных единоборств. О том, каким был Джон в своем первом зале, Team Bombsquad, данных очень мало. Когда-то он сам рассказывал, что в то время страстно учился, изучал дзюдо по Youtube, а муай-тай по бойцовским журналам из киосков, постоянно разучивал сложные креативные техники и слушал мотивационные ролики Тони Роббинса.

Но все это только с его слов, а вот историй от очевидцев, который бы через какие-то жизненные случаи раскрыли того, 20-летнего, Джонса нигде не найти. Никто из тех, с кем тренировался Боунс в те годы, не представляет интерес для сегодняшних подкастов и журналистов, все те ребята давно забыты, но, оказывается, есть что вспомнить бойцам из канадского зала Tristar Gym. Туда Джон решил приехать поучиться то ли в годы Team Bombsquad, то ли в первые месяцы в Jackson Wink, и один случай с ним навсегда запомнился ветерану зала Аиеманну Захаби.

Недавно на подкасте Beyond the Cage Аименн вспомнил, как 20-летний Джонни получил ни за что размашистую пощечину от их экстравагантного тренера-тайца и никак на нее не ответил.

«Джон Джонс приезжал к нам, когда его еще никто не знал. Есть сильная история о нем и Мастере Питере (смеется). Я не знаю, слышали ли вы о Мастере Питере (Умер в прошлом году — прим. СЭ), он был легендой нашего зала. Он большой шутник и пранкер, в тайской культуре тренеры постоянно как-то прикалываются.

Фирас Захаби и Мастер Питер (справа). Фото Соцсети
Фирас Захаби и Мастер Питер (справа).
Фото Соцсети

И тут приезжает Джон Джонс, он тогда был никому не известным пацаном. Ему было где-то 20 лет, это еще до того, как он попал в UFC. Он приехал с Нейтом Маркуадтом, кучей других ребят. Заходит в зал, такой огромный черный,193-сантиметровый пацан. Заходит и видит, что Мастер Питер — это тренер. Подходит к нему, делает поклон и протягивает руку. И Мастер Питер делает ложное рукопожатие и влепляет ему пощечину, прямо по лицу — бум!

Мы все начали смеяться, Джон Джонс начал смеяться. Мастер Питер начинает стебать его: «Ты видишь, какой я умный, а ты тупой?». Прет на него, а он сам 162 см ростом, маленький и толстый, похож на Будду (смеется). К счастью, Джон Джонс милый парень, он все понял, что все это культура нашего зала. Мастер Питер влепил ему реально приличную пощечину, это было смешно (смеется). Я не знаю, помнит ли Джон эту историю"

Джон Джонс
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