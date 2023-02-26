Как молодой Джон Джонс получил пощечину от незнакомого тренера и никак ему не ответил

Будущей легенде было всего 20 лет.

В архивах ММА не так много историй о Джоне Джонсе той поры, когда он еще тренировался в малоизвестном зале Team Bombsquad и не был известен никому кроме самых прожженных матчмейкеров-селекционеров.

Тут, правда, справедливо заметить, что период от того момента, как Джон пришел в профессиональные ММА, до того момента, как он стал многообещающим проспектом получился аномально коротким. В апреле 2008 он впервые подрался по профи, а к августу того же года одержал (!) 6 побед кряду и подписал контракт с UFC. В первом бою UFC против Андре Гусмао его еще толком не знали, но после блестящей победы над Стефанном Боннаром в январе 2009-го о нем уже говорил весь мир ММА. Локоть с вращением, разнообразные тейкдауны из дзюдо, греко-римской и колледж-борьбы, уникальный атлетизм и агрессивный стиль — все это было нечто совершенно новым на тот момент. Всего 9 месяцев выступлений в профи понадобилось Джонсу на то, чтобы:

1) с рекорда 0-0 отстроить 8-0;

2) с малоизученного новичка-андердога (против Боннара на Джонса давали 2,45) превратиться в доминатора, который потом 15 лет подряд будет закрываться фаворитом против абсолютно всех соперников.

Джон Джонс запускает прогибом Стефанна Боннара. MMAJunkie

После поединка против Боннара Джонс перейдет в Jackson Wink, и так начнется одно из самых продуктивных сотрудничеств зала и бойца в истории смешанных единоборств. О том, каким был Джон в своем первом зале, Team Bombsquad, данных очень мало. Когда-то он сам рассказывал, что в то время страстно учился, изучал дзюдо по Youtube, а муай-тай по бойцовским журналам из киосков, постоянно разучивал сложные креативные техники и слушал мотивационные ролики Тони Роббинса.

Но все это только с его слов, а вот историй от очевидцев, который бы через какие-то жизненные случаи раскрыли того, 20-летнего, Джонса нигде не найти. Никто из тех, с кем тренировался Боунс в те годы, не представляет интерес для сегодняшних подкастов и журналистов, все те ребята давно забыты, но, оказывается, есть что вспомнить бойцам из канадского зала Tristar Gym. Туда Джон решил приехать поучиться то ли в годы Team Bombsquad, то ли в первые месяцы в Jackson Wink, и один случай с ним навсегда запомнился ветерану зала Аиеманну Захаби.

Недавно на подкасте Beyond the Cage Аименн вспомнил, как 20-летний Джонни получил ни за что размашистую пощечину от их экстравагантного тренера-тайца и никак на нее не ответил.

«Джон Джонс приезжал к нам, когда его еще никто не знал. Есть сильная история о нем и Мастере Питере (смеется). Я не знаю, слышали ли вы о Мастере Питере (Умер в прошлом году — прим. СЭ), он был легендой нашего зала. Он большой шутник и пранкер, в тайской культуре тренеры постоянно как-то прикалываются.

Фирас Захаби и Мастер Питер (справа). Фото Соцсети

И тут приезжает Джон Джонс, он тогда был никому не известным пацаном. Ему было где-то 20 лет, это еще до того, как он попал в UFC. Он приехал с Нейтом Маркуадтом, кучей других ребят. Заходит в зал, такой огромный черный,193-сантиметровый пацан. Заходит и видит, что Мастер Питер — это тренер. Подходит к нему, делает поклон и протягивает руку. И Мастер Питер делает ложное рукопожатие и влепляет ему пощечину, прямо по лицу — бум!

Мы все начали смеяться, Джон Джонс начал смеяться. Мастер Питер начинает стебать его: «Ты видишь, какой я умный, а ты тупой?». Прет на него, а он сам 162 см ростом, маленький и толстый, похож на Будду (смеется). К счастью, Джон Джонс милый парень, он все понял, что все это культура нашего зала. Мастер Питер влепил ему реально приличную пощечину, это было смешно (смеется). Я не знаю, помнит ли Джон эту историю"