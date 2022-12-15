Емельяненко против жесткого блогера, Дацик против друга. Главное о турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ»

А Вячеслава Василевского планируют избить за Александра Шлеменко.

Вечером 16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба «Рен ТВ». В главном событии вечера Александр Емельяненко встретится со Святославом Коваленко, также на ивенте состоятся еще несколько интересных боев. Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем турнире.

Емельяненко — Коваленко

Святослав Коваленко — блогер, который решил начать карьеру в единоборствах. В поп-ММА у Свята семь побед, три поражения и одна ничья, в поп-боксе — одна победа и одна неудача. В профессиональных лигах блогер провел один поединок, который признали несостоявшимся: летом 2022-го Коваленко проиграл в первом раунде техническим нокаутом Сергею Бобрышеву на «ММА Серии», но из-за неспортивного поведения Сергея был объявлен no contest.

В последнем бою Коваленко одолел Артема Тарасова на турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ». Встреча проходила по правилам ММА, а Святослав выиграл бой по очкам, сумев во время поединка высвободиться из армбара.

Коваленко мог бы и не стать соперником Емельяненко, если бы у Александра не отменился бой против владельца лиги Arena Сергея Еркаева. Поединок, запланированный на 6 ноября, сорвался, и Владимир Хрюнов предложил младшему брату Федора другого оппонента.

Сам Емельяненко в 2022 году дважды выходил на ринг. 23 февраля он победил по очкам в кулачном бою Джеффа Монсона. А 24 сентября наконец состоялся бой, которого фанаты российских ММА ждали 13 лет: Александр встретился с Вячеславом Дациком. Поединок получился молниеносным — уже на 13-й секунде Рыжий Тарзан отправил Емельяненко в нокаут. Спустя пару недель бойцам организовали незапланированный реванш в формате «минутка» на пресс-конференции Hardcore Boxing, где Александр пережил нокдаун и подвернул ногу.

На взвешивании соперники показали впечатляющую разницу — 110 кг против 84 кг. Коваленко предстоит не просто придумать, как победить оппонента, который тяжелее на 26 кило и намного опытнее, ему придется драться с кумиром — на пресс-конференции Святослав рассказывал, что в детстве смотрел нарезки с нокаутами Александра.

Бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацик — Шульский

Вячеслав Дацик продолжает ударный декабрь: бой с Шульским — второй из запланированных трех на последний месяц года. В первом декабрьском противостоянии Вячеслав довольно неожиданно проиграл Ильясу Якубову, который был намного легче него. Якубов избегал рубки и перебил Рыжего Тарзана по итогам трех раундов. А через 12 дней Дацику предстоит дать реванш Сауло Кавалари по правилам бокса.

Если бой Емельяненко и Коваленко пройдет по правилам ММА с ограничением в партере в одну минуту, то Дацик снова будет биться по боксу. В этот раз у него не рядовой соперник: Павла Шульского Вячеслав отлично знает — бойцы много спарринговали вместе и помогали друг другу готовиться к другим соперникам. Многие считают, что это повлияет на зрелищность боя, но и Дацик, и Шульский уверяют, что они не планируют проявлять жалость из-за дружеских отношений.

Шульский возвращается спустя полгода после жесткого нокаута в поединке с Вагабом Вагабовым. Тогда Вагаб стал чемпионом «Нашего дела» в супертяжелом весе, сломав оппоненту челюсть, из-за чего Шульскому предстояло долгое восстановление. Однако для травмы такого характера Павел вернулся быстрее, чем ожидалось.

На пресс-конференции Шульский уверял, что, несмотря на огромное количество спаррингов, Дацик не имеет реального представления о том, как готовиться к нему. Дело в том, что во время спаррингов Павел всегда копировал стиль соперников Рыжего Тарзана, а не бился в своей манере.

У Дацика уже появился первый соперник на 2023 год. На пресс-конференцию пришел Михаил Кокляев, известный в сфере ММА благодаря поражению от Емельяненко и победе над Артемом Тарасовым. Стронгмен заявил, что хочет продержаться с Дациком дольше, чем Александр, а потом провел с ним дуэль взглядов.

Вячеслав Дацик. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Василевский — Солонин

Вячеслав Василевский не выступал почти год — последний его бой прошел в феврале 2022-го на турнире Hardcore FC, где экс-боец ACA, M-1 и других топовых российских лиг одолел Ислама Жангоразова решением судей. Вне поп-ММА последний бой Василевского прошел еще летом 2021-го, когда на турнире AMC Fight Nights Вячеслава в первом раунде нокаутировал Давид Бархударян.

Изначально соперником Василевского должен был быть Владислав Ковалев по прозвищу Белаз, но за десять дней до турнира было объявлено о замене. Новый оппонент — тоже из поп-ММА. Никиту Солонина наверняка помнят зрители шоу «Битва за хайп», где он победил Зелимхана Пулеметчика. Рекорд Никиты в YouTube-промоушенах — семь побед, пять поражений и одна ничья. Раньше Солонин бился и в профи, даже выступал на турнирах М-1 и Fight Nights. Последний бой Никиты состоялся в июне 2022-го, когда Солонин победил Александра Новикова по прозвищу Оксана на турнире «Нашего дела».

В соцсетях Солонин заявил, что недоволен выпадами Василевского в адрес Александра Шлеменко. На пресс-конференции Вячеслав припомнил эти слова и сказал, что Никита хочет угодить Шторму. У бойцов завязалась словесная перепалка, в ходе которой Солонин сообщил, что собирается избить соперника, как он выразился, за себя и за Сашу.