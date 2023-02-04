Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта

5 февраля рано утром по московскому времени один из двух хедлайнеров (другой — Хабиб) российских ММА проведет свой прощальный бой. Это будет реванш Федора с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290 в Калифорнии.

Федор говорит, что бой с Бейдером — последний в его карьере вне зависимости от результата. Уверенности в словах не чувствуется, но в любом случае завязать со спортом титульным боем — это красиво. Емельяненко-старшему — 46, и вроде бы результат для него не должен иметь большого значения. Всем ясно, что пик остался в прошлом еще 13-14 лет назад — а то и больше. То наследие не поддается сомнению. Попытки принизить достижения Федора это:

— либо незнание фактов;

— либо предвзятое отношение к спортсмену;

— либо намеренные провокации из-за нежелания мириться с тем, что есть очень крутой русский боец (к сожалению, в болельщицкой ММА-среде фактор национальности имеет очень большое значение — большее, чем, например, в футболе и каком-либо другом виде спорта — тот, кто захочет это оспорить, просто не в курсе ситуации);

— либо глупость.

И все же итог поединка имеет значение. Случится поражение — и на Федора выльются тонны хейта, про возраст забудут. Думать, что Емельяненко (с его-то эго и желанием всегда быть лучшим) плевать на общественное мнение — значит, ошибаться. Чтобы абсолютно точно знать, насколько сильно у Последнего Императора выражена боязнь неудач, нужно хорошо знать его лично, регулярно общаться. Ни тем, ни другим не обладаю. Но совершенно точно, что для Федора нет мест, кроме первого. Вот, например, характерная цитата Андрея Былдина, человека, который в 2000-м привел его в ММА: «Если пропускает удар — ему все равно, друг ты ему, тренер или еще кто-то, — нужно вернуть этот удар». А вот еще одна цитата Былдина, показывающая, насколько важно для Емельяненко чувство собственного достоинства: «Федя — человек с достоинством... Наверное, легкоранимый. Волк-Хан, когда Федор только приехал в Тулу, был уважаемым человеком, к тому моменту уже многого достиг. Помню, в Японии был момент в лифте: Волк-Хан в шутку Федю ткнул немного, а тот взял его за руку и сказал: «Хан, больше так не делай». Ему это не понравилось, он сразу дал понять, что ему такое не по душе». Ну и еще кое-что из высказываний Былдина, который рассказывает про Федора максимально откровенно, детально, при этом без желания где-то что-то преувеличить, чтобы уколоть: Емельяненко категорически не признает, что ничья стала бы справедливым исходом боя-триллера с Фабио Мальдонадо. Хотя, кажется, всем, кто что-то понимает в ММА, очевидно: Последний Император в той схватке не выиграл.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В январе 2019-го Федор проиграл Бейдеру нокаутом за полминуты, так что победа над американцем — дело принципа. Иначе Емельяненко не стал бы просить этот поединок у Bellator — спокойно закончил бы спортивный путь победой над Тимоти Джонсоном или боем с таким именитым ветераном, как он сам. Кстати, отличное завершение карьеры получилось бы — успех против Джонсона. Тогда, в октябре 2021-го, Федор считался андердогом, но нокаутировал Тимоти уже в первом раунде. И как нокаутировал! Понятно, что потом пошли комментарии в духе «подумаешь, это же мешок». Ну да, «всего лишь» снес в 2019-м очень перспективного Тайрелла Форчуна, избил Мэтта Митриона, прошел неудобного Чейка Конго. Это в Bellator. А в UFC бил Марчина Тыбуру, Шамиля Абдурахимова — и, кстати, уронил Александра Волкова. В 45 лет в единоборствах ТАК побеждали крепких соперников разве что Джордж Форман (Майкла Мурера) и Йоэль Ромеро (Алекса Полицци — это очень даже неплохой боец).

Но Федор пошел на риск — что, безусловно, заслуживает уважения. Деньги? Поверьте, за нетитульный поединок с каким-нибудь не особо опасным ветераном он получил бы столько же. Чем опасен Бейдер, помимо того удара-коряги, которым сбил Федора в их первом бою? Все очевидно: 1) взрывные тейкдауны и техничный контроль в партере; 2) выносливость. Дряхлый Чейл Соннен неуклюже, но без проблем переводил Федора (бывшего на четыре года моложе, чем сейчас), а тут — куда более мощный Бейдер. Вадим Немков пару месяцев назад сказал «СЭ», что Емельяненко без проблем проводит пятираундовые спарринги, дышит неплохо. Бой, конечно, покажет, что там у Последнего Императора с функционалом, но тревожит, что году в 2008-м у Федора появилось огромное желание завершать схватки как можно скорее. После возвращения в 2015-м лишь один его поединок прошел от и до — с Мальдонадо. И устал тогда Федор страшно. Хотя там и бой получился сумасшедшим, столько пропущенных ударов...

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чем Федору брать Бейдера? Козыри все те же, что и раньше. Быстрые даже в 46 лет руки, отличный тайминг. Не удивлюсь, если увидим от Емельяненко эффектный контрбросок/контрприем — как против Фрэнка Мира. О том, почему Федор перестал побеждать болевыми/удушающими, болельщики гадают много лет. Часто в качестве причины называется некая травма или даже комплекс травм (правда, никто не знает, что это за повреждения). Сам же Емельяненко внятного ответа на этот вопрос не давал. Думаю, что все куда прозаичнее — общий уровень бойцов вырос. Например, сейчас победа рычагом локтя — редкость, от этого все умеют защищаться. А у Федора пропала уверенность в своем грэпплинге — и появилось вот это желание побыстрее нокаутировать оппонента. Это никак не подвергает сомнению важность Емельяненко-старшего для ММА. В 2000-х он был королем, одним из первых настоящих универсалов, с аурой непобедимости — как у Джона Джонса в полутяжах, Хабиба в легком весе, Александра Карелина в греко-римской борьбе. В какой-то момент Федор не захотел развиваться дальше, где-то даже сбавил тренировки — и последовали те самые три поражения подряд. И вот сейчас уже люди говорят, что и Кейн Веласкес, и Стипе Миочич, и тем более Фрэнсис Нганну уничтожили бы даже пикового Емельяненко. Ну, возьми Пеле из даже осени 1962-го (когда бразилец, будучи лидером «Сантоса», разнес «Бенфику» в Межконтинентальном кубке) и помести в современный футбол — наверное, ему было бы в нем сложно. Но родись Король не в 40-м, а в 85-м, то и тренировался бы по-другому, и фармакологию другую принимал, и у врачей других лечился бы, и рос бы в другой конкуренции. Стал бы номер один в истории? Не знаю. Но, вероятно, смог бы раскрыть свой талант еще лучше. Так же можно сказать и про Федора.

Вернемся к бою с Бейдером. Что там еще есть в пользу Емельяненко? Объективно — к первому поединку наш атлет оказался плохо готов. Слышал, что за пару дней до схватки в январе 2019-го его чуть ли не рвало. Стоял вопрос о снятии, но он вышел в клетку. Любопытная особенность Федора: никогда не оправдывается после поражений. Но готовность, повторю, оставляла желать лучшего. Что такое плохая форма и хорошая, наглядно показали две схватки Вадима Немкова с Кори Андерсоном. В первой Немков выдохся уже во втором раунде, не мог противостоять тейкдаунам соперника и, вполне возможно, проиграл бы — если бы не нелегальный удар Андерсона в концовке 15-й минуты. Во второй же Вадим спокойно прошел дистанцию в пять раундов, ни разу не дал Андерсону себя перевести и уверенно взял верх. Так что, если сейчас у Федора нет никаких проблем со здоровьем, мы вправе ожидать от него куда лучшего выступления, чем четыре года назад. Да, стал старше. Но и Бейдеру уже 39, а в июне исполнится 40. Хотя год назад против Валентина Молдавского американец смотрелся свежо.

Идут годы, происходят вещи, которые еще не так давно было совершенно нереально представить, но одно остается неизменным: рано утром звонит будильник, пора вставать — смотреть бой Федора. Кто-то назовет это сравнение неуместным, и все же — он как сборная России по футболу. За ним следит вся страна (а далеко не только фанаты ММА), после поражений вся страна его ругает, а после побед — радуется. В РФ много бойцов, и бойцов отличных, но Федор — в народном понимании — дерется в клетке не только за себя, а будто за всех русских мужиков.