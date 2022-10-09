Федор Емельяненко: «Проходимцы в Союзе ММА? Если кто-то и остался, то со временем сам отколется»

Экспресс-интервью с Последним Императором на Кубке России по ММА.

В четверг — пятницу состоялся первый крупный турнир Союза ММА России, с тех пор как Союз вновь возглавил Федор Емельяненко. Это Кубок России по ММА. Турнир прошел на территории «Крокус-ЭКСПО», что в подмосковном Красногорске, организацией занималась Федерация ММА Московской области.

Всего было 14 финалов — четыре женских, 10 мужских. Сразу несколько финальных поединков закончились в первом раунде, среди них — бой в самой тяжелой весовой категории +120 кг: Шахсолтан Алакаев поймал на треугольник Алексея Полянского. Спастись от удушки Алексею не помогли даже подсказки топового тяжеловеса АСА Адама Богатырева, который был его секундантом. Федор Емельяненко, сидевший в первом ряду рядом с Александром Иншаковым, отреагировал на этот классный удушающий аплодисментами. Кстати, Иншаков для ММА совсем не чужой человек. И дело не в карате и каскадерстве, а в том, что в 1995-м он провел первый в России турнир по боям без правил — в Большом Московском цирке, что на проспекте Вернадского.

С Федором же мы поговорили 7 минут во время турнира: о Союзе ММА, прощальном бое, поражении Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика и — внезапно — о кубиках пресса.

— Чем Кубок России по ММА отличается от чемпионата России? Думаю, не все знают.

— В Кубке не участвуют первые номера. Они сейчас готовятся к Кубку Содружества, который пройдет в Ханты-Мансийске. Ребятам, которым не удалось стать чемпионами, тут дается один шанс. Плюс здесь участвуют третьи номера округов.

— Это ваш первый большой турнир после нового избрания.

— Да. Но эта работа мне знакома, привычна. Слава богу, коллектив тот же остался. Костяк, который сформировался 10 лет назад, сохранился с незначительными изменениями. Эти люди — единомышленники. Все с правильными суждениями. Все свои.

— Вы уже почти четыре месяца на посту президента Союза ММА. Что было сделано за это время?

— Где-то подчистили, кого-то ввели в нашу организацию. И думаем над тем, какие у нас будут перспективы. Сейчас у нас новая реальность: международной деятельности у нас пока нет. Пока есть только те турниры, которые проводим в России.

— Есть ли подвижки в том, чтобы наши бойцы выступали на международных турнирах?

— Будем этим заниматься, задавать вопросы.

— С главой международной федерации не созванивались?

— Еще не созванивались, но обменялись поздравительными открытками (28 сентября Емельяненко исполнилось 46 лет. — Прим. «СЭ»).

— Вы говорили, что есть проблемы с судейством, что лиги давят на судей. Вы провели работу по этому поводу?

— Конечно. Виктор Корнеев у нас возглавляет судейскую коллегию. Мы с ним провели ряд встреч. Вот сегодня он был на президиуме. Все встает на свои места!

— От проходимцев избавились?

— Слава богу.

— Ни одного не осталось?

— Надеюсь. А если кто-то остался, то со временем сам отколется.

— Что с вашим боем в Bellator?

— Дата, место и соперник будут озвучены на бое Вадима в Чикаго (18 ноября Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. — Прим. «СЭ»). А что касается соперника, то пока мы обсуждаем чемпиона — Райана Бейдера. Я так понимаю, с ним ведутся переговоры. Но он что-то никак не решится. Последний бой хочется провести с чемпионом.

— Что же не решается?

— Не знаю, не могу сказать.

— Я так понимаю, это первая половина следующего года — ближе к началу?

— Наверное, да — ближе к началу года.

— А если не с Бейдером, то с Андерсоном Силвой — вас бы устроил такой вариант? Это имя фигурировало в СМИ.

— Насколько я знаю, несколько месяцев назад был разговор с Андерсоном, но он отказался. Скотт [Кокер] разговаривал с ним, но — нет.

— Бои по боксу вам интересны?

— Я пока не смотрю на это. Интересно, но... У меня есть бой, который я хочу провести, к которому уже готовлюсь. Он на первом месте. А все остальное чуть позже.

— С какими эмоциями смотрели непродолжительный бой между вашим братом Александром и Вячеславом Дациком?

— О финале этого поединка я узнал утром в новостях. Узнал исход, мне стало удивительно, как такое произошло, и затем посмотрел [бой] в записи. Какие могут быть эмоции... Негативные только.

— Стоит ли Александру и дальше проводить бои? Что бы ему посоветовали? У него в начале ноября должен быть бой с главой промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

— Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях.

— Визуально он в хорошей форме. Стал похож на бойца.

— Я вижу немножко другое. Вы же понимаете, что внешний вид — этого недостаточно, чтобы побеждать.

— Вопрос легкомысленный, но всегда хотелось узнать: у вас когда-нибудь бывал пресс кубиками?

— Когда-то давно (улыбается). Лет в 15 или 16. И в армии, когда я сушился, пресс качал не переставая. И конечно, соблюдал жесткую диету. Тогда — да, немножко было.

— Как бодибилдер были?

— Нет-нет-нет (смеется). Ни в коем случае! Не бодибилдер. Но пресс, какие-то эти [кубики] вырисовывались чуть-чуть.