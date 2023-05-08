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Фергюсона арестовали за ДТП в пьяном виде. У Тони снова психологические проблемы?

Отдел единоборств «СЭ»
Задержание Тони Фергюсона.
Фото Соцсети
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Эль-Кукуй отказался проходить тест на алкоголь.

Тони Фергюсон давно не тот, что прежде. Эль-Кукуй идет на серии из пяти поражений подряд, а известные проблемы с ментальным здоровьем никуда не делись. Подтверждение этому появилось в новостях: стало известно, что Фергюсона арестовали за вождение в нетрезвом состоянии.

Тони задержали рано утром в Голливуде после того, как на своем внедорожнике он врезался в две машины, припаркованные возле ночного клуба. По информации TMZ, Фергюсона арестовали в 2 часа ночи, а через несколько часов доставили в местный участок, за его выход на свободу установили залог в размере 30 тысяч долларов.

По словам пресс-секретаря полиции, которые приводит MMA Junkie, машина Фергюсона перевернулась после столкновения, а в момент аварии в салоне находились два пассажира — спасателям удалось вытащить их без серьезных травм.

При этом на сайте KTLA-TV (новости Лос-Анджелеса) сообщили, что грузовик столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями, а не с двумя, а один человек был ранен и доставлен в больницу в неизвестном состоянии. Представители Фергюсона от комментариев отказались.

Тони Фергюсон (слева) против Майкла Чендлера. Крушение Фергюсона. Чендлер наглухо вырубил когда-то непобедимого Эль-Кукуя

Отмечается, что бойцу предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. После приезда полиции Тони отказывался сотрудничать и не захотел проходить тест на наличие алкоголя в крови, за что его могут лишить водительского удостоверения. Фергюсона заподозрили в нетрезвом состоянии полицейские, которые почувствовали запах алкоголя изо рта. Также известно, что поврежденный в результате аварии Mercedes принадлежит рэперу Cash Gotti, который обнаружил, что его авто разбито, когда вышел на улицу из клуба.

Тони Фергюсон.
Фото Соцсети

Психологические проблемы Тони начались в марте 2019 года, когда жена Кристина подала на него запретительный судебный приказ. Как позже сказала девушка, такой шаг был попыткой оказать ему психологическую помощь. Супруга Фергюсона рассказывала, что Тони находился в параноидальном состоянии, что сильно отразилось на его поведении внутри семьи. Спустя месяц она сняла запретительный судебный приказ, а в последние годы личная жизнь Эль-Кукуя была наполнена хорошими событиями: например, летом 2021-го в семье родился второй ребенок. Но, похоже, старые проблемы решены не до конца.

Тони Фергюсон
ММА
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