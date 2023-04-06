«Усман бьет сильнее Чимаева, но Хамзат сильнее физически». Интервью с Гилбертом Бернсом

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 9 апреля топовый полусредневес Гилберт Бернс (21-5) подерется с Хорхе Масвидалем (35-16) в со-главном событии вечера на UFC 287 в Майами.

В преддверии поединка мы созвонились с бразильским бойцом и вспомнили, как он был угловым на поединке Витора Белфорта с Джоном Джонсом, сравнили силу Чимаева и Камару Усмана, а также поговорили о том, как быть верным мужем и не засматриваться на других девушек.

***

— Я всегда хотел спросить у вас как друга и партнера Витора Белфорта о том армбаре в бою с Джоном Джонсом. Чего не хватило Витору, чтобы финишировать его?

— Я был на том бою, я помогал Витору, приехал в Торонто. Это был хороший армбар, он тянул его, позиция коленей была хорошая, бедра хорошо стояли, все было хорошо. Потом он сказал мне, что слышал, как у Джонса хрустнула рука, и из-за этого он немного притормозил. И в этот момент Джонс вытащил локоть из армбара и освободился. Тут нужно было продолжать тянуть армбар, выкручивать, возможно, ломать руку. У него очень хорошая техника армбара, я делаю такой же армбар...Это была идеальная позиция, ему стоило продолжать тянуть, и бой бы закончился. Я думал, что уже все, кричал ему: «Тяни! Тяни!», но потом увидел, что он приостановился. Сделал ошибку. У Джонса была травмирована рука, он потом выкладывал фотку. Витор почти что выиграл этот бой.

Фото Global Look Press

«Чимаев сильнее физически, чем Усман. Он очень крупный и мощный»

— В бою с Хамзатом меня удивило, как вы часто успешно контратаковали его, перебоксировали. Это за счет скорости, лучшего чувства дистанции?

— Я много работаю над боксом, делаю на нем большой акцент, у меня отличный тренер Генри Хуфт. Я знал, что будет тяжелый бой, но и знал, что у меня очень тяжелый удар, и все эти парни будут со мной считаться. Это был отличный поединок, но не совсем мой день. Я мог бы подраться лучше.

— Вы почувствовали на себе джеб Чимаева и джеб Камару Усмана. У кого этот удар сильнее?

— Оба парня бьют очень жестко, и у них обоих одинаковая манера. Они попадали по мне правым джебом, переключаясь для этого в левшу. У них сильная рука правая, поэтому били джеб из левши. У них обоих очень жесткий джеб, но у Камару, пожалуй, все-таки правая рука бьет посильнее.

Фото Global Look Press

— Физически кто из них ощущается сильнее?

- Чимаев немного сильнее. Он очень сильный, очень крупный, поэтому поднимается в средний вес. Думаю, у Камару сильнее удар с рук, но Чимаев сильнее физически, в борьбе, в удержании соперника он чувствуется мощнее.

— Вы как-то говорили, что у Джейсона Джексона — лучшая защита от тейкдаунов, которую вы когда-либо видели. По-прежнему не встречали никого лучше?

— Да, Джейсон Джексон лучший в этом. Камару было тяжело его переводить, мне было тяжело, Логану Сторли было тяжело. И если мы переводили его, он очень быстро вставал. Дело и в его чувствительности в борьбе, в и атлетизме. Когда-то нам было очень легко переводить его, но он очень быстро прибавлял. Он прошел путь от того, кого было легче всего переводить, до того, кого тяжелее всего. У меня все равно иногда получается переводить его, но с большим-большим трудом.

— Если говорить о защите от тейкдаунов, работали ли вы когда-нибудь с Жозе Альдо?

— Да, мы работали, это было очень давно, 2004-2005 годы. Я точно не помню, но мне кажется, я тоже переводил его пару раз. Я тогда был синим поясом по джиу-джитсу, он — пурпурным, он был сильнее меня. Его джиу-джитсу было просто отличным, отличным. Он пару раз победил Кобринью, трехкратного чемпиона ADCC, победил Бруно Фразатто, одного из лучших джитсеров в полулегком весе своего времени. Он был очень-очень хорош в джиу-джитсу, но влюбился в ударку. Когда он начал работать с Педро Риззо, он теперь хотел только бить лоукики и боксировать, он был очень атлетичен для ударки. У него по-прежнему хорошее джиу-джитсу, но... ударка забрала его внимание. Он был очень силен, стал чемпионом мира, чемпионом Бразилии. По коричневым поясам он побил просто всех подряд. Я помню его победы над Фразатто и Кобриньей.

«Я ни разу не смог задушить Шавката»

— Вы были впечатлены удушающим приемом из стойки Шавката Рахмонова в поединке с Джеффом Нилом?

— Нет, я знал, что он может сделать такое. Я тренировался с ним и видел, как он отрабатывает этот удушающий много раз. У него хороший тренер, хорошая ударка, хорошее джиу-джитсу. Он впечатлил меня, но все равно я и до боя знал, что он финиширует его. Он очень хорош, молодой, талантливый, силен везде, расслабленный, при этом собранный и хладнокровный. Отличный боец.

— Что особенного в его удушающих, почему он закрывает их и люди всегда стучат?

— Да, очень хорошие удушающие. У него очень хорошая техника, хороший тайминг, и хороший глаз на ситуацию, он видит возможность, чувствует тайминг, и у него очень сильный захват. Он тот парень, который может стать чемпионом, очень хорош. Мы тренировались вместе, но он ни разу не задушил меня, и я, кстати, тоже ни разу не задушил его. Он хороший партнер, хороший парень.

Zuffa LLC

— Хотел спросить о третьем раунде в бою со Стивеном Томпсоном. Вы упали после той вертушки, были потрясены?

— Я почувствовал, как ноги ушли из-под меня после удара: «О, вот дерьмо!» Но это ощущение длилось недолго, одну-две секунды, и я восстановился, поднял руки. Думал, он сейчас жестко пойдет на меня, но он не пошел, и благодаря этому я так быстро восстановился. Но это был очень быстрый нокдаун, флеш-нокдаун, ноги стали ватные, ушли из-под меня.

«Чтобы быть верным мужем, выбирайте себе жену не по внешности, а с доброй душой»

— В субботу вам драться с Хорхе Масвидалем, ему 38 лет, как считаете, в чем его главная угроза для вас?

— Он очень опасен везде, у него хорошие колени, хорошие локти, панчи, кики, хорошая защита от тейкдаунов. Я уважаю его, мне нужно присматривать за его коленями и локтями, но я очень много работал, и думаю, готов к тому, чтобы финишировать Масвидаля.

— Я смотрю ваши влоги и всегда восхищаюсь тем, какая у вас крепкая семья, какая особенная связь с вашей женой Бруной. Могли бы вы дать совет молодым парням, как оставаться верным мужем, не засматриваться сильно на других девушек?

— Мы не выбираем родителей, не выбираем братьев, но жену мы всегда можем выбрать, всегда можем подумать над этим: «Окей, вот эта мне нравится». Поэтому, когда выбираешь, выбирай хорошую девушку. Не только по внешнему виду, но и по внутренним качествам. Ту, у которой добрая душа, которая любит тебя, которая сделает все ради тебя, как Бруна делает ради меня. И я делаю ради нее.

из соцсетей Бернса

Меня все в ней устраивает, она красивая, она помогает мне с воспитанием детей, помогает с моей карьерой, делает все для меня, мне не нужна другая женщина. Я люблю ее, она единственная. И я христианин, я верю в Бога, и, когда женился на ней, сказал, что она будет единственной. И я верен этому слову. Молодому парню я могу дать совет — выбирай девушку мудро, не сумасшедшую какую-то, всю такую яркую, а ту, у которой хорошая душа. И тогда все у тебя получится.