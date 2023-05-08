КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:15

Хасбика арестовали во время свадьбы. Блогер с друзьями устроили крупное ДТП

Отдел единоборств «СЭ»
Хасбулла Магомедов (Хасбик) на задержании со своими друзьями.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Хасбулла умеет отдыхать.

У блогера Хасбика невероятно насыщенная жизнь. 6 мая Хасбулла посетил футбольный матч в Каспийске между махачкалинским «Динамо» и нижнекамским «Нефтехимиком», а спустя какое-то время попал в отделение полиции, но не за хулиганство на трибунах, а за нарушение ПДД.

 
Хасбик на&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нефтехимик&raquo;. Хасбик посетил матч ФНЛ «Динамо» — «Нефтехимик»

Телеграм-канал «МВД Дагестана» опубликовал видеозапись, в начале которой Хасбулла высовывается из окна автомобиля Lada и требует у другого водителя «убрать машину». Несколько авто, в том числе то, в котором находился блогер, перекрыли дорожное движение, чтобы дать возможность другим автомобилям устроить дрифт на дороге. При этом несколько машин столкнулись друг с другом.

Также на видео снят момент допроса Хасбуллы и его товарищей в отделе. На вопрос, за что они были задержаны, один из участников ДТП ответил: «Поехали на свадьбу к другу. Была трасса пустая, начали крутить машины». «Свадебные эмоции», — добавил другой.

«Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг о друга и много других особенностей, которые, по факту, к самому торжеству и празднику молодых отношения не имеют. Если, конечно, обойдется без несчастий, ведь в противном случае и молодым праздник будет испорчен.

 
Майк Тайсон (слева) и&nbsp;Хасбик. «Заблокированных подписчиков больше, чем незаблокированных». Как Хасбик отжигал на подкасте Тайсона

Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям. Примечательно количество операторов данного шоу. Не каждая киностудия может похвастать таким числом операторов. Вероятно, это продиктовано большим желанием увековечить свои достижения в глазах потомков», — иронично сообщается в телеграм-канале.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
2
0
Читайте также
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Катарина Витт призвала допустить россиян на международные старты. Позиция легенды
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
В Благовещенске 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фергюсона арестовали за ДТП в пьяном виде. У Тони снова психологические проблемы?