Хасбика арестовали во время свадьбы. Блогер с друзьями устроили крупное ДТП

Хасбулла умеет отдыхать.

У блогера Хасбика невероятно насыщенная жизнь. 6 мая Хасбулла посетил футбольный матч в Каспийске между махачкалинским «Динамо» и нижнекамским «Нефтехимиком», а спустя какое-то время попал в отделение полиции, но не за хулиганство на трибунах, а за нарушение ПДД.

Телеграм-канал «МВД Дагестана» опубликовал видеозапись, в начале которой Хасбулла высовывается из окна автомобиля Lada и требует у другого водителя «убрать машину». Несколько авто, в том числе то, в котором находился блогер, перекрыли дорожное движение, чтобы дать возможность другим автомобилям устроить дрифт на дороге. При этом несколько машин столкнулись друг с другом.

Также на видео снят момент допроса Хасбуллы и его товарищей в отделе. На вопрос, за что они были задержаны, один из участников ДТП ответил: «Поехали на свадьбу к другу. Была трасса пустая, начали крутить машины». «Свадебные эмоции», — добавил другой.

«Свадебное безудержное веселье по-дагестански известно многим и далеко за пределами республики. В отсутствие других способов развлечения по-прежнему крайне популярен такой вот примитивный вариант — перекрытие дорог для других участников движения, жжение резины, битье машин друг о друга и много других особенностей, которые, по факту, к самому торжеству и празднику молодых отношения не имеют. Если, конечно, обойдется без несчастий, ведь в противном случае и молодым праздник будет испорчен.

Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям. Примечательно количество операторов данного шоу. Не каждая киностудия может похвастать таким числом операторов. Вероятно, это продиктовано большим желанием увековечить свои достижения в глазах потомков», — иронично сообщается в телеграм-канале.