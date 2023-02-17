Ужин с Джонсом, флаг ОАЭ и желание настигнуть Топурию. Боец с рекордом 23-0 дебютирует в UFC

В промоушене Хусейн Асхабов будет выступать под флагом ОАЭ.

В ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, где выступит непобежденный боец Хусейн Асхабов, обладатель одного из самых устрашающих рекордов в мировых ММА. Асхабов провел 23 поединка и ни разу не проиграл — круче рекорд только у Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Ярослава Амосова (26-0). В интервью «СЭ» Асхабов рассказал, как Джон Джонс приглашал его и брата-близнеца Хасана на ужин, почему дебютирует в UFC под флагом ОАЭ и о многом другом.

— Ваш первый соперник в UFC — Джамал Эммерс. По ощущениям — насколько хорошо готовы, как проходит весогонка?

— Весогонка хорошо проходит, готовился тоже очень хорошо в Таиланде. За полтора месяца прилетел в Лас-Вегас, чтобы акклиматизацию пройти.

— Можно ли сказать, что по навыкам Эммерс будет самым сложным вашим оппонентом в карьере?

— Нет.

— Кто тогда был самым тяжелым соперником в карьере?

— Раньше я вообще с любым дрался. Плохо тренировался, выходил и уставал. Но сейчас я вообще на пике, готов драться хоть пять раундов. Да, Эммерс такой неплохой, но он не самый сложный будет.

Хусейн Асхабов. Фото Соцсети

— А назвать самого сложно можете?

— Я забыл его имя, это был четвертый бой в моей карьере. Тоже хорошо боролся, просто у нас с ним такой равный бой был. Это было очень давно.

— Вы сейчас занимаете третье место среди непобежденных бойцов в истории ММА. Лучше рекорд только у Хабиба и Ярослава Амосова. Есть ли план, каким хочется видеть свой рекорд в конце карьеры?

— В этом году хочу сделать три боя, хочу завершить карьеру [с рекордом] 31 или 30-0.

— В боевом самбо вы выступали за сборную Франции, в российском промоушене WFCA — под российским флагом. Какую страну будете представлять в UFC?

— За Дубай буду драться, за Эмираты. Просто я там живу [на постоянной основе].

— А как получилось, что в некоторых боях напротив вашей фамилии был флаг Люксембурга?

— Я вообще не знаю. Я просто там один раз дрался. Вообще без понятия, как они туда это поставили.

— Вы рассказывали, что дружили с Коди Гарбрандтом в то время, когда тренировались в Team Alpha Male. Коди всегда был довольно конфликтным бойцом, а какой он в жизни, когда находишься с ним в хороших отношениях?

— Честно, в жизни он очень добрый, общительный, дружелюбный...

— И ему невыгодно было с ним конфликтовать, — включился сидящий за кадром Мовсар Евлоев. — Это (в шутку говорит о себе. — Прим. «СЭ») его самый большой враг в дивизионе. Пользуясь случаем, скажу за брата своего, что этот пацан пройдет всех в своем дивизионе, кроме меня.

— Мовсар, как ваше восстановление проходит?

— Восстановление отличное, сейчас как раз параллельно прохожу реабилитацию в PI. И, думаю, где-то уже через недели две-три смогу к полному функционалу тренировок приступить. Идеальное время для возвращения будет конец мая или начало июня. Так что сейчас будем уже запрашивать соперника. А так в «Твиттере» я уже кого-то попросил, но пока безответно.

Хусейн Асхабов. Фото Соцсети

— Хусейн, в зале Jackson Wink вы тренировались с Джоном Джонсом. Видел, вы даже боролись с ним.

— Раньше мне говорили, что Джон Джонс такой высокомерный, такой недружелюбный. Я там тренировался с ними два месяца, в первый же день, когда мы с братом там потренировались, он нас пригласил на ужин. Такой общительный был, в зале всегда разговаривал. Очень хороший парень.

— Все помнят нашумевшую историю, которая произошла между вами и Марком Хантом. С тех пор пересекались в Таиланде?

— Да, конечно. После разборок потом начали нормально общаться.

— Больше ни с кем недопониманий не возникало?

— Нет, все нормально, держим Пхукет.

— Вы говорили, что долгое время дрались с иностранцами, потому что не хотелось биться с россиянами. Но два ваших последних поединка...

— Если честно, в «Ахмате», Pro FC, WWFC я никогда в жизни не выбирал соперников. Кого дали, с теми дрался. Я просто никогда не дрался и не буду драться с мусульманами. В будущем не знаю, что в UFC будет. Сам я не хотел бы с ними драться. А так посмотрим, я дрался с российскими бойцами.

— А Умар Мовсаров и Юсуп Висаитов не были мусульманами?

— Они за Украину выступали. Они были мусульманами, но соперника поменяли резко, вот так и вышли на бой.

— В случае победы над Эммерсом есть план кого-то вызвать?

— У меня 24-0 будет после этого боя. Сразу попрошу, чтобы из топ-15 хотя бы дали. Потому что нет смысла с другими драться.

— Простой в три года добавляет волнения перед боем?

— Такого не было, что я сильно переживаю. Просто сейчас чуть-чуть переживаю. Когда ты идешь без поражений, хочется сохранить [нолик]. И вокруг люди переживают, болеют. Конечно, не хочется подвести. Но если клетка закрывается, все забывается.

Хусейн Асхабов. Фото Соцсети

— У вас с братом есть не одно фото с Даной Уайтом. Дана далеко не всем бойцам уделяет столько внимания. Каким было ваше общение и как думаете, чем вы его зацепили?

— Пять лет назад, в 2017 году, в Вегасе был контендерский турнир, и мы туда ездили. В то время я тренировался с Юрайей Фэйбером в зале. Он нас познакомил, разговаривали. Вот сейчас брата после этого боя хочу подписать, потому что раньше не было, чтобы два брата-близнеца выступали в UFC (Хусейн забыл о братьях Ногейра. — Прим. «СЭ»). После моего боя, я думаю, сразу его подпишут.

— Хасан в Bellator уже не будет выступать?

— Нет, он ушел из Bellator.

— Где-то год назад вы планировали встретиться с Илией Топурией, чтобы он извинился за слова в адрес Мовсара Евлоева. А выходили в итоге на связь?

— Знаешь, никогда в жизни не было такого, что чеченцы, ингуши оставляли такие оскорбления, поступки. Хоть это через год, через два года. Пройдет 10 лет — мы никогда не забудем эти слова, пока мы его не настигнем. Конечно, любой человек извинится за такие слова.

— Если Мовсар просто побьет Топурию в клетке, на этом инцидент будет исчерпан?

— Он извинится. Он по-любому извинится.

— Вы уверены, что заберете пояс UFC. А кого считаете самым опасным для себя соперником в топ-15?

— С Мовсаром драться я не буду, конечно. Я давно тренируюсь в разных залах, спарринговался со всеми. Мы все бойцы, тренируемся, выступаем. Самый хороший в 66 кг — это Алекс, он действительно очень хорош. Я с ним тренировался в Таиланде два месяца назад, крепкий такой.

— Удивило, как прошел бой Волкановски с Махачевым?

— Да, хороший бой очень. Но я ожидал, что такой равный бой у них будет.

— Вы рассказывали, что Сейдж Норткатт с 12 лет не ест хлеб и не пьет колу. А он объяснял, почему так?

— Мы два месяца вместе тренировались, и после тренировок у него напитки, протеины. Он сказал, что очень давно не ел ни мучного, ни колы, ни бургеры. Чисто на диете сидит.

— Вы сказали, что после 30-0 готовы завершить карьеру. Так это два-три года, и все?

— У меня цель с детства была выиграть пояс UFC и завершить карьеру.

— Нет цели несколько поясов взять?

— Нет, зачем? И так всю жизнь в спорте.