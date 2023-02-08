«Ислам больше шутник, чем Хабиб». Тухугов: Махачев, тренировки с Волкановски, схватка с Жамаловым

Интервью перед UFC 284.

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев будет защищать пояс чемпиона в легком весе против Алекса Волкановски.

Откроет же кард поединок Зубайры Тухугова с дебютантом UFC из Бразилии Элвисом Бреннером. В преддверии боя Тухугов, выступающий в сильнейшем промоушене мира с 2014 года, дал интервью «СЭ».

— Что ты получил австралийскую визу, несмотря на некоторые трудности с ее получением, — еще одна победа в твою копилку?

— Почему нет? (Улыбается.) Так сильно ждал эту визу.

— В связи с чем все затянулось?

— Они причины не говорят, а просто тянут. Вопросов было у них много разных, но не говорят о причинах.

— Ты проведешь бой в легкой весовой категории против дебютанта из Бразилии — Элвиса Бреннера. Что тебе известно о нем?

— Ничего. (Улыбается.) Он из команды Альвареса. Неплохой боец.

— Сколько готовился именно под него?

— Меньше месяца, кажется.

— Бой пройдет в легкой весовой категории. Это будет разовая акция или ты останешься в легком весе?

— Останусь. Если появится предложение на 66 кг (полулегкий вес. — Прим. «СЭ») с топовым бойцом, то могу его принять и начать диету за два-три месяца. Но просто так я больше не приму бой на 66.

— Стал ли перед боем больше улыбаться из-за того, что теперь надо меньше веса гонять?

— Да. (Улыбается.) Никогда не улыбался за два-три дня перед взвешиванием.

— Подготовка полностью прошла в Таиланде?

— Да.

— А почему? Думаю, спарринги с Исламом Махачевым пошли бы на пользу обоим.

— Так вышло. Изначально думали, что вместе прилетим [в Австралию]. Решили первый сбор провести вот так — у нас разные планы на бой, а потом прилететь сюда [в Австралию] за месяц до турнира и провести второй сбор. Он вовремя прилетел, а у меня не получилось, потому что мне визу не давали. А так мы должны были вместе провести второй сбор.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

— С Исламом уже успел пересечься в Австралии?

— Да, неделю вместе успели потренироваться.

— На канале UFC Russia вышло твое интервью. Заметил, что ты там находишься не в Tiger Muay Thai, а в новом зале Bang Тао. Сменил зал?

— Нет. Мой тренер по кардио и физической подготовке перешел туда. Я к нему ездил в неделю два раза.

— Одним из владельцев этого зала является Алекс Волкановски...

— Впервые слышу. Знаю, что он там готовился, но не видел его там ни разу. Он тренировался там очень короткое время. Я туда ездил тренироваться днем.

— Не было у тебя в мыслях открыть свой бизнес в Таиланде? Все-таки ты там уже давно.

— Приходили такие мысли в голову, но рано открывать бизнес. Нужно уделять время — чтобы развивать бизнес. Для этого надо оставить спорт на второй план. Если ты хочешь развиваться в спорте, то бизнес нужно оставить на второй план.

— Приходилось ли тебе совмещать спорт с какой-нибудь работой? Например, Ислам Махачев работал охранником.

— Конечно, у меня такое было. Много раз думал об этом даже, но вышло так, что я не пошел ни на какую работу. Было тяжелое время. Кто-то работал, а кто-то нет. Но тяжелое время было.

— Какие воспоминания остались от совместных тренировок с Волкановски? Вы же тренировались в прошлом в Tiger Muay Thai.

— Прям в клетке спаррингов не помню. На общих тренировках пересекались, что-то делали. Он всегда был таким неплохим парнем, тихим, и, когда я впервые узнал о нем, он был начинающим. Он куда-то уехал, а потом через несколько лет опять вернулся в Таиланд, и тогда он уже был бойцом совсем другого уровня.

— Когда ты с ним стоял в парах, он был совсем сырым и ничем не смог удивить?

— Да. Можно сказать так. Когда он был в UFC, когда начал показывать результаты, мы с ним вместе уже не стояли в парах. Но я уже в Америке был, а он приезжал в Tiger Muay Thai. Где-то восемь лет назад мы с ним пересекались. И все.

— С Исламом Махачевым было общение на тему Волкановски? Может быть, мыслями своим делился?

— Честно, нет. Он, конечно же, рассказывал о своих планах, но явного разговора о нем не было. Пытаемся как можно меньше обсуждать спорт. Уже устали от спорта. (Улыбается.)

— У тебя какие мысли по бою Махачев — Волкановски?

— Неправильно будет сказать, что это будет легкий бой. Будет очень тяжелый бой. Но Волкановски из-за своего маленького роста будет удобен Исламу.

— Ты в теплых, дружеских отношениях с командой Хабиба. Интересно узнать, кто больше шутник — Ислам или Хабиб?

— Ислам, конечно же. (Улыбается.) Он больше любит шутить. Интересный парень.

Хабиб Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Фото Соцсети

— Кто будет у тебя в углу в поединке?

— Хавьер Мендес, Абдурахман Темиров, а еще тренер из Дагестана, который всегда был рядом со мной в Таиланде, — Магомед.

— В Таиланде ты провел схватку с Разамбеком Жамаловым. Перевел его у стены. А какой она была полностью?

— В стойке с ним бороться невозможно. (Улыбается.) Он на другом уровне как борец. Это его вид спорта. У стены, конечно, что-то у нас [бойцов ММА] получается, как-то удивить можем его. А когда обычная схватка, он с нами играется.

- За счет чего собираешься побеждать Бреннера? За счет взрывной скорости?

— За счет всего. И боксировать будем, и бороться. Надо выходить и драться.

— Отмечу, что его никто досрочно не побеждал.

— Может, я буду первым (улыбается), кто знает?