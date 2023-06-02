«Отчетливо помню слова Путина. Такое не забывается». Российский боец UFC Гришин — о фото с президентом и спорте вне политики

Максиму Гришину нравится подход, которого придерживается в UFC Дана Уайт.

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Кай Кара-Франс встретится с Амиром Альбази. Открывать вечер будет поединок между россиянином Максимом Гришиным и бразильцем Филипе Линсом. Перед боем «СЭ» поговорил с Гришиным и узнал, чем его задел Линс, ответил ли Артем Дзюба на критику после матча с Бельгией на Евро-2020 и что сказал Владимир Путин во время совместного фото.

— За последние два года у вас пять раз отменился бой. Есть ли такое, что из-за этого сбивается желание идти вперед, ставить перед собой высокие цели в UFC?

— Да, это действительно бьет иногда по мотивации, по подготовке. Постоянно какие-то бюрократические препоны, потом бой отменяют... Но таков путь, мы каждый раз готовимся, наша задача — выйти на пик к определенной дате, согнать вес и быть готовым. Это не всегда от нас зависит, но иногда грустно.

— С Филипе Линсом у вас уже был назначен бой, но он отменился в последний момент, чем вы были сильно разочарованы. Как я понимаю, винили соперника. Из-за этого победить будет принципиальнее?

— Принципиально победить всегда, но в общем и целом — да. Обидно, что он даже в личной беседе не извинился, что в таком формате произошла отмена боя по причине здоровья. Немножко это задевает, а так — это мои личные переживания. Влиять на рисунок боя они не будут.

— У вас также дважды отменился бой с Жаилтоном Алмейдой, который теперь входит в топ-10 тяжелого веса. Нет сожаления, что не получилось подраться с таким сильным бойцом?

— А чего сожалеть о том, чего не произошло? Сложно ответить. Конечно, было бы интересно с ним подраться, но там сейчас есть ребята из России, которые его готовы встретить.

— Кстати, каким вам видится бой Алмейды с Павловичем, Волковым?

— Саша и Серега — они ударники. Тот полетит в ноги, будет искать счастья в партере, от этого нужно ставить технику. Парень физически крепкий... Я думаю, к нему найдут ключ.

— Вы говорили, что Стипе Миочич бьет посильнее Нганну. Сейчас с Нганну сравнивают Сергея Павловича. У кого из них удар мощнее?

— С Нганну у нас не было таких спаррингов, как с Сергеем. Но от Сергея я пропускал, да, в пробитых перчатках. Ребята тяжелые, все бьют плотно. Сложно судить, кто бьет тяжелее — все большие пацаны бьют тяжело.

Фото Соцсети