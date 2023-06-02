Сегодня, 22:45
В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Кай Кара-Франс встретится с Амиром Альбази. Открывать вечер будет поединок между россиянином Максимом Гришиным и бразильцем Филипе Линсом. Перед боем «СЭ» поговорил с Гришиным и узнал, чем его задел Линс, ответил ли Артем Дзюба на критику после матча с Бельгией на Евро-2020 и что сказал Владимир Путин во время совместного фото.
— За последние два года у вас пять раз отменился бой. Есть ли такое, что из-за этого сбивается желание идти вперед, ставить перед собой высокие цели в UFC?
— Да, это действительно бьет иногда по мотивации, по подготовке. Постоянно какие-то бюрократические препоны, потом бой отменяют... Но таков путь, мы каждый раз готовимся, наша задача — выйти на пик к определенной дате, согнать вес и быть готовым. Это не всегда от нас зависит, но иногда грустно.
— С Филипе Линсом у вас уже был назначен бой, но он отменился в последний момент, чем вы были сильно разочарованы. Как я понимаю, винили соперника. Из-за этого победить будет принципиальнее?
— Принципиально победить всегда, но в общем и целом — да. Обидно, что он даже в личной беседе не извинился, что в таком формате произошла отмена боя по причине здоровья. Немножко это задевает, а так — это мои личные переживания. Влиять на рисунок боя они не будут.
— У вас также дважды отменился бой с Жаилтоном Алмейдой, который теперь входит в топ-10 тяжелого веса. Нет сожаления, что не получилось подраться с таким сильным бойцом?
— А чего сожалеть о том, чего не произошло? Сложно ответить. Конечно, было бы интересно с ним подраться, но там сейчас есть ребята из России, которые его готовы встретить.
— Кстати, каким вам видится бой Алмейды с Павловичем, Волковым?
— Саша и Серега — они ударники. Тот полетит в ноги, будет искать счастья в партере, от этого нужно ставить технику. Парень физически крепкий... Я думаю, к нему найдут ключ.
— Вы говорили, что Стипе Миочич бьет посильнее Нганну. Сейчас с Нганну сравнивают Сергея Павловича. У кого из них удар мощнее?
— С Нганну у нас не было таких спаррингов, как с Сергеем. Но от Сергея я пропускал, да, в пробитых перчатках. Ребята тяжелые, все бьют плотно. Сложно судить, кто бьет тяжелее — все большие пацаны бьют тяжело.
— Вы как-то дали небольшую рецензию на программу Алексея Пивоварова (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») об ММА. Написали, что посмотрели выпуск исключительно из-за представителей клуба «Ахмат», а остальные лица, которые там снимались, к ММА отношения не имеют. При этом одним из героев выпуска был президент Fight Nights Камил Гаджиев, в чьей лиге вы несколько раз выступали. Можете объяснить, вы действительно считаете, что Камил не имеет отношения к ММА?
— Вопрос понятен. Очень льстит, что вы так глубоко зашли в комментарии и изучили этот вопрос. С Камилом мы лично знакомы, Камил — это лицо ММА. Почему именно его вы выделили в этой компании? У вас с ним хорошие отношения или он попросил вас упомянуть это в интервью?
— Нет, просто в этом видео были представители клуба «Ахмат», по которым нет вопросов, что они имеют отношения к ММА, и были представители поп-ММА. По ним можно задать вопрос, имеют ли они отношение к профессиональным ММА. Поэтому именно по Камилу возник вопрос.
— Вы сами ответили на свой вопрос.
— Наверное. Вот что еще интересно спросить: во время чемпионата Европы по футболу вы жестко раскритиковали Артема Дзюбу за празднование четырех голов в ворота Тамбова и при этом слабую игру с Бельгией. Дзюба дружит с Тарасом Кияшко, общается с Волковым, через них от него обратная реакция не приходила?
— Нет, реакции не было никакой, никто не передавал. Я так понимаю, было все достаточно корректно. Это просто мое замечание, личное переживание, я не ждал реакции мирового или российского сообщества. Или персонально от Артема. Если надо, я ему в лицо скажу. Если честно, на мои уколы мало кто реагирует — не знаю, почему. Наверное, они не слишком колкие.
— Мне просто врезалось в память, что вы сказали: «Дзюба праздновал как мальчишка». Я и подумал, что это могло как-то его задеть.
— Наверное, не знаю. Пускай напишет мне в личку.
— В соцсетях вы как-то публиковали такое ретрофото: на нем вы, Александр Волков, братья Немковы и еще один человек, которого идентифицировать не удалось. Вы подписали снимок так: «По-моему, на фото топовые спортсмены. Кроме мужчины в головном уборе». Расскажите, при каких обстоятельствах сделано это фото и кто же такой этот мужчина в головном уборе?
— Мы начинали свои карьеры. Зал бокса знаменитый в училище в Старом Осколе, где преподавал Александр Васильевич Мичков. Мы командой туда приходили, изучали базовую классику бокса. Наверное, какой-то наш фанат старооскольский, который пришел после тренировки. Обычный работяга — не знаю, как сложилась его судьба.
— Еще вопрос по ретрофото в соцсетях. У вас есть снимок с турнира S-70. Рядом с вами — Александр Шлеменко и Владимир Путин, причем президент что-то увлеченно вам говорит и жестикулирует, а вы в ответ улыбаетесь. Помните, о чем был разговор?
— Да, конечно, я это отчетливо помню. Такие [моменты] не забываются. Президент сказал: «Все будет хорошо». И по носу так — чик!
— Многие бойцы из России, в том числе вы, считают, что спорт должен быть вне политики. Можете объяснить, как этот тезис должен работать?
— Участники спортивной деятельности — это же положительные персонажи по сути своей, правильно? Если не заходить на какие-то конфронтационные поля. Когда влияние происходит... Мы, спортсмены, представляющие свою страну, не можем получить визы. Или члены нашей команды. Или когда исключают людей из каких-то соревнований, потому что они представляют определенную страну. В рамках последних информационных политических игр страдают спортсмены. Некоторым приходится уезжать в другие страны, менять гражданство и так далее.
Я представляю свою страну в данный момент и не собираюсь поменять поле своего выступления. Притом что организация дает возможность выступать под своим флагом. Но есть формат, который определил Дана Уайт, — вопросы политического характера снимаются. Он сказал, что это спорт, здесь, ребят, мы делаем бизнес, спортсмены не должны страдать. Этот подход очень классный.
— В одном из старых интервью вы сказали, что стали сильно зависимы от телефона, очень много времени проводите в соцсетях и надо это как-то менять. Удалось эту тенденцию переломить?
— Нет. А как? Всегда телефон под рукой, это же все придумано не зря. Тем более социальные сети — это сейчас источник информации. Приходится черпать информацию постоянно со всяких ресурсов.