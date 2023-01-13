«Французы скупые? Да, но Ган не такой, может проставиться». Интервью с Кавказцем 2.0, Насруддином Имавовым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 15 января французский дагестанец Насруддин Имавов подерется с главным болтуном UFC Шоном Стриклэндом на турнире UFC Vegas 67.

Изначально Имавов должен был встретиться с Келвином Гастелумом, но тому выбили зубы в зале, и он снялся. На замену вышел Стриклэнд и стал первым бойцом в истории промоушена, кто возглавил два турнира подряд. 17 декабря Шон закрывал 2022 год мейн-ивентом против Джареда Каннонье.

Хотя, по идее, у новой афиши не было времени, чтобы как следует раскрутиться, такому языкастому парню, как Стриклэнд, много времени и не нужно. Американец, не успев залететь в кард, пришел на медиадень и тут же набросился на нового оппонента:

«Даже не буду пытаться произнести его имя. Давайте будем называть просто «французик». А французы лучшие в том, чтобы сдаваться. Не смотрел много его боев, но знаю, что любит зарубиться. Но он все равно француз, а у них за плечами большая история трусости. Возможно, он хочет доказать обратное.

Может быть, он захочет доказать, что трусливая история его страны осталась позади. Единственное, в чем французы мастера, так это в умении заводить интрижки, сдаваться и проигрывать бои".

Несмотря на то что Стриклэнд недавно дрался пять раундов, получил ущерб и вышел на новый бой из отпуска, букмекеры оценивают его шансы далеко не так плохо — 2,00 против 1,80 на победу Имавова.

В преддверии поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с Насруддином и поговорил о его жизни во Франции, предстоящем бое, дружбе с Сирилом Ганом и не самой дагестанской внешности.

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— Перед прошлым боем ты с трудом мог разогнуться. Как сейчас спина?

— Сейчас намного лучше, продолжаем массажи. И сам работаю — растяжка, то-сё.

— Ты внешне не очень похож на дагестанца. Скорее на испанца или португальца. Французы вообще часто признают в тебе горца?

— Они, конечно, отличают, [кто француз, кто нет], знают, что я из Дагестана. Все уже знают это. Внешне я похож вроде на дагестанца, первый раз слышу такое. (Смеется.) Признают во мне [горца].

Фото Соцсети

— Твой тренер по функционалке Райан Жилле говорил, что вы с братом жили в комнате семь квадратных метров, находящейся в девятиэтажке, где и сам твой зал, MMA Factory. В той комнате реально было отжаться от пола, чтобы места хватило?

- Отжаться можно было. (Смеется.) С трудом, но можно. Маленькая была очень комната. Когда переехали в Париж с братом, все, что мы хотели — это чтобы была крыша над головой и можно было тренироваться каждый день. Зал был в 10 метрах от дома, и мы в зале целый день были.

— В каком районе Парижа ты сейчас живешь, далеко от зала?

— Не так далеко, 10 километров. У нас два зала в Париже — Venum Training Camp и MMA Factory. Я посередине между ними — 10 километров туда и 10 километров туда.

— Сколько ты платишь за квартиру? В документалке La Sueur ты сказал, что очень тяжело в Париже найти жилье.

— Тут зависит от района, в самом ты Париже или пригороде. В самом Париже, в центре 1000-1500 евро будет стоить квартира 25 квадратных метров [месячная аренда].

«Французы скупые? Есть такое. Но Ган не такой, может проставиться, пригласить домой»

— Во французском языке восемь артиклей, есть даже такой частичный артикль. Ты сам понимаешь четко, когда где какой ставить?

— Да, конечно. Я же тут давно, с девяти лет во Франции, учился здесь, школу окончил. Конечно, знаю. (Смеется.)

Дагир и Насруддин Имавовы. Фото Соцсети

— Мехди Дакаев прожил во Франции пять лет и говорит, что французы очень скупые. Есть такое?

— (Долго смеется.) Да, есть такое. Не все такие, но многие экономные на деньги.

— Ган такой же? Может он пригласить тебя домой и хороший стол накрыть, пирог, там, большой проставить?

- Он не экономит, он может проставиться. Из-за этого я и сказал, что тут не все такие. Конечно, может пригласить к себе, но обычно мы в рестораны ходим, кофе попить, покушать. Ходим, бывает, после тренировок.

— Давай поговорим о твоем прошлом поединке, против Бакли. Мне понравилось, как хладнокровно, на сантиметрах ты оттягивал голову от его боковых бомб. Это была работа на публику или подобные оттяжки — твоя фишка?

— Я так всегда работаю, и в зале. Стараюсь не отходить далеко, это у меня фишка — оттягиваться и возвращаться с ударом правой. Если я далеко отойду, то не успею, не попаду. Из-за этого всегда не отхожу далеко, оттягиваюсь, чтобы сразу мог обратно вернуться.

— В последних двух поединках ты, можно сказать, выиграл за счет борьбы, здорово забирал спину, занимал позицию.

— У нас в MMA Factory хорошие грэпплеры. И когда я начинал в ММА, во мне было это свое, дагестанское, борьба — легко у меня это все получалось.

— В субботнем карде дерется Умар Нурмагомедов, пересеклись, пообщались?

— Да, кстати, вчера встретились. Поздоровались, пожелали удачи друг другу, спросили, в форме, не в форме. В итоге и он в хорошей форме, и я. (Смеется.) Так что будем топить.

— Твой товарищ Сирил Ган в прошлом поединке против Туйвасы впервые в карьере упал в нокдаун. Как ударник — в чем ты видишь его ошибку в том эпизоде?

— Чуть концентрацию потерял, и там еще такая штука была — он подумал, что Туйваса будет бить лоукик. Он каждый раз, когда бьет лоукик, тянет шорты свои. А в этот раз он потянул шорты и отправил этот правый прямой.

Лопес, Имавов и Ган. Фото Соцсети

— Ган вообще хороший аналитик и подсказчик, может что-то дельное подсказать?

— Да, конечно. Он очень умный боец, работает головой, Fight IQ у него очень высоко развит, он может предсказать ситуацию, дать совет. На этот бой он очень помогает мне.

«Оторвем Стриклэнду голову по-умному»

— У тебя в последний момент поменялся соперник — вместо Келвина Гастелума выходит Шон Стриклэнд — и вместе с этим поменялась весовая, теперь ты будешь драться в 93 кг. Как это упростило весогонку?

— Мне весогонка никогда трудно не давалась. Я дерусь на 84 кг и, когда нет боев, вешу 89 кг, максимум 90. Я не делаю сауны даже. То есть мне на 84 не трудно, а на 93 можно и сладости поесть. Сейчас вот мороженое поел очень хорошо. (Смеется.)

— Ты сказал La Sueur интересную фразу, что «мы оторвем Стриклэнду голову по-умному». Что имел в виду?

— Оставаться спокойным, потому что в последнем бою в Париже я был чуть эмоциональным. Он много разговаривал, плохие вещи говорил, из-за этого я был на нервах, хотел сделать ему больно. Сейчас будем бить, но оставаться спокойными. Потому что он тоже, скорее всего, будет болтать. Но в этот раз я не дам залезть себе в голову.

— В вашем весе поднимается еще один кавказский боец, Роман Долидзе. Ты бы назвал его лучшим грэпплером на 84 кг?

— Хороший, хороший боец, очень хороший. Один из лучших, конечно, в этом дивизионе. Физически, видно, развитый, силы у него много. Технически тоже хорош.

— Фернанд Лопес, твой главный тренер, назвал тебя Кавказцем 2.0. То есть от прежнего поколения кавказцев ты взял силу и скромность, но добавил к ней зрелищность.

— Конечно, я очень много вкладываю в зрелищность. Я не только для себя дерусь, для публики тоже. Те, кто приходит, они хотят увидеть шоу, и UFC тоже хотят это увидеть. Для меня важны победа и шоу, а не только победа.

Лопес и Имавов. Фото Соцсети

— Ты можешь у Лопеса совет по жизни спросить какой-то?

— Бывает такое. Так не спрашиваю, сам говорит. (Смеется.) Мы с ним в пути бываем, в самолете очень долго, в отеле. И вот так общаемся, советы дает. Например, когда мы приехали в зал первый раз, он нам нашел жилье. Как я говорил, в Париже очень трудно найти его, и он нашел рядом с залом.

— В феврале дерется Ислам Махачев с Александром Волкановски. Твой прогноз?

— Шанс у Волкановски есть, это ММА, маленькие перчатки, но шанс очень маленький. Махачев очень сильный физически на свой вес, 70 килограммов, а тут еще Волкановски будет поднимать с 66. Эта силовая [разница] сильно скажется, потому что бой пройдет, скорее всего, в борьбе. Ислам не легко, но выиграет. Это 90 процентов.