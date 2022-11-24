Мужской поступок Прохазки помог Анкалаеву. Теперь Магомед подерется за пояс UFC

Чех травмировался и отказался от титула — россиянин побьется за вакантный пояс.

UFC 282 в Лас-Вегасе 10 декабря обещал стать праздником для любителей полутяжелого веса: Магомед Анкалаев и Ян Блахович в соглавном событии и Иржи Прохазка с Гловером Тейшейрой — в мейн-ивенте. Но за пару недель до турнира стало известно, что чешский чемпион снялся с боя.

У Прохазки диагностировали травму плеча, которую он получил во время тренировки по борьбе в UFC Performance Institute. По словам менеджера бойца Тима Симпсона, плечо вышло из сустава и кто-то вставил чеху его обратно. Теперь Иржи потребуется операция.

О том, насколько тяжелая травма у Прохазки, в курсе и Дана Уайт: «Это худшая травма плеча, которую врачи видели в истории UFC. Это действительно чертовски плохо. Его плечо очень, очень не в порядке. Ему предстоит серьезная операция, которая потребует обширной реабилитации», — сказал Уайт Yahoo Sports.

Любой другой боец на месте Иржи погрузился бы в восстановление и даже не задумался о том, что его бездействие тормозит дивизион. Но чех просто освободил пояс, и сделал это по собственному желанию из уважения к претендентам.

«Мы встретились с Иржи вчера вечером, и послушайте, этот парень — один из самых классных людей всех времен, — отметил Уайт. — Он такой воин, и он был сильно расстроен. Он выбыл на долгое время, и в какой-то момент нам, вероятно, пришлось бы оставить его без пояса. Он доверил это нам и сказал из уважения к другим бойцам, что не хочет задерживать дивизион. Позвольте мне сказать вам, что у парня есть стержень, чтобы реагировать так».

Теперь бой Анкалаева и Блаховича не только возглавит UFC 282, но и станет титульным. После травмы Прохазки в UFC предложили Гловеру Тейшейре подраться за титул — вместо Блаховича, но бразилец отказался. Подробности рассказал ММА-инсайдер Ариэль Хельвани. Он же сообщил, что Прохазка может пропустить больше года.

«Поговорив с Гловером и командой Иржи, поясняю ситуацию с UFC 282, — сказал Хельвани (перевод журналиста «СЭ» Никиты Горшенина). — Неделю назад Иржи Прохазка в Вегасе серьезно травмировал плечо. Он пытался остаться в карде и выйти на бой, готов был драться с одной рукой, но врачи сказали ему, что он может навсегда повредить плечо. В итоге он снялся, освободил пояс и теперь пропустит как минимум год. С учетом, что с его последнего боя уже прошло шесть месяцев, простой может составить 18 месяцев.

UFC вышел на Гловера и предложил ему подраться за вакантный пояс против Магомеда Анкалаева. Гловер, принимая во внимание, как долго он готовился к Иржи и то, что у него мало времени подготовиться к Анкалаеву, который является абсолютно другим бойцом, спросил UFC: «Почему не я против Яна?» UFC ответил, что этот бой они уже увидели, Ян возрастной, и они хотят бой против Анкалаева. Гловер ответил: «Окей, давайте я против Анкалаева в Бразилии, в конце января». Они отказались: «Нет, нам нужен титульный бой в этом карде [UFC 282]. Либо ты против Анкалаева, либо мы идем дальше».

Гловер сказал, что он не может взять бой на таком коротком уведомлении, что ему нужно больше времени. В итоге они проведут 10 декабря бой Анкалаева против Яна за титул. Гловер надеется подраться с победителем этого боя, он очень расстроен и разочарован, считает, что его бой против Яна был бы более значительным. В общем, Иржи снялся, за титул на UFC 282 будут драться Анкалаев и Ян».

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Прохазка проявил себя как настоящий джентльмен и самурай — отложил амбиции на второй план, чтобы поступить так, как просит совесть. Благодаря чеху путь Анкалаева к титулу немного сократился: он может надеть пояс не после 11 побед подряд, а после десяти.

Какие минусы в такой рокировке? Во-первых, жаль, что UFC на долгий срок остается без Прохазки. Во-вторых, реванш чеха с Тейшейрой многим был интересен после их первого безумного боя. И в-третьих, в случае победы Анкалаева российский боец снова завоюет пояс в поединке не с действующим чемпионом: так же получилось у Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева.