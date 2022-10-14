Помешал наркоторговцам, работал охранником, тайком ел на чужих свадьбах. Махачев, каким вы его не знали

Несколько историй про одного из лучших российских бойцов.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 280, в главном событии которого Ислам Махачев и Чарльз Оливейра оспорят вакантный пояс в легком весе.

Махачев готовился к поединку сначала в Махачкале, в школе Абдулманапа Нурмагомедова, потом в Кисловодске, а сейчас тренируется в Дубае. Когда Ислам был в Дагестане, к нему приехала съемочная группа UFC Russia, поговорив и с самим бойцом, и с близкими ему людьми.

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«Это человек, который не знает отдыха, — отметил Мурад Мачаев, бывший боец ММА, а теперь тренер школы Абдулманапа Нурмагомедова. — Это человек, который всю жизнь провел в спортзале. Это человек, который в выходной день, когда все отдыхают, работает, делает какую-то физическую нагрузку. Это человек невероятно талантливый плюс к своей пахоте. Иншалла, если на то будет воля Всевышнего, он станет чемпионом. Я не сомневаюсь в этом ни на секунду. Знаю его уровень, класс — его дивизиону нечего ему предложить».

После занятий бойцы остаются в зале, чтобы поесть бананы. «У нас есть обычай, адат: кто бой выиграл — приносит бананы, — сказал Махачев. — Последний бой выиграл Арслан Билалов — он купил бананы. Так что мы победам наших одноклубников сильно радуемся. Сейчас неделю бананы будем кушать. Но, честно сказать, после такой жесткой тренировки аппетита нет».

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В школе Махачев учился хорошо — по крайней мере так говорит завуч школы № 38 Казим Штанчаев. «Сказать, что Хабиб и Ислам не учились, я не могу. Ислама я хорошо помню, он неплохо учился. Я ему вручал аттестат, у меня даже есть фотография».

По словам завуча, мама Махачева часто приходила в школу, чтобы быть в курсе успеваемости сына. «Очень хорошая мама у него. Отец всегда работал, а мать всегда приходила и интересовалась. Видимо, от родителей идет все. И конечно, школа — наша тоже заслуга есть. Я горжусь, что у нас есть такие ученики», — признался преподаватель.

Ислам Махачев получает аттестат о среднем образовании. Фото Соцсети Фото Соцсети

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В юности Ислам вставал в 6 утра и делал пробежку. К 9 утра приходил в университет, а после окончания занятий ехал на тренировку — к 17 часам. «Я сразу с пар ездил на тренировки, там что-нибудь перекусывал — как обычно, булку и что-нибудь попить — и сразу у нас занятия с 17.00 до 19.00, — рассказал боец. — В 20.00 выходил из зала и шел на вокзал, чтобы успеть на маршрутку. Помню, не успевал и как-то пересадками часам к десяти добирался в Хушет. На тот момент очень сильное желание было тренироваться — я такой режим держал на протяжении трех лет, пока учился в университете. Меня не освобождали первое время от занятий, чтобы я ездил на соревнования».

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Махачев отличался правильным поведением и за стенами школы/университета. Друг Ислама, Муслим Амирасланов, вспомнил, как парни жили в квартире у знакомых в Москве во время чемпионата России по боевому самбо. Их соседи любили покурить анашу, Ислам нашел у них заначку, перепрятал и потом не отдал человеку, который приехал за ней. Все для того, чтобы наркотики не распространялись.

«Остались у них на квартире, а эти ребята уходили по своим делам днем, — отметил Амирасланов. — До этого Ислам нашел коробок анаши. Видимо, баловались ребята. И он запрятал, в другое место убрал. Приходит тот человек, который должен был это забрать, не тот парень, у которого мы оставались, а вообще другой. Заходит, хочет найти, ищет. А он от нас скрывает, видит, что я старший, а Ислам — спортсмен, мы от этого люди далекие. И он ищет везде, шкаф открыл. А мы знаем, что он ищет, но делаем вид, что не понимаем. Мы не отдали ему в итоге. Сказали ему: «Что ищешь?» Он говорит: «Вот это». «Мы тебе это не дадим», — сказали. Он уехал, злой был. Там, видимо, другие ребята еще ждали».

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Несмотря на кажущуюся серьезность, Ислам любит и повеселиться. По рассказу другого бойца UFC, Тагира Уланбекова, в подростковом возрасте они с Махачевым проникали в банкетный зал на чужие свадьбы. Парни представлялись танцорами и заходили, чтобы перекусить.

Однажды друзей выгнали с праздника — после того как Тагир решил не только поесть, но и станцевать. «Аккуратно пришли дети, сели, покушали — лет 10-15 назад было. Зачем идти туда и танцевать ему? Из-за этого весь балаган и получился», — смеется Махачев.

Ислам Махачев (справа). Фото Соцсети Фото Соцсети

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Когда Махачев был начинающим бойцом, ему приходилось подрабатывать охранником. «Много брал дома денег, чтобы ездить на те же сборы, на те же соревнования, — говорит Ислам. — И в какой-то момент я понял, что так больше не может долго продолжаться, и я тоже устроился на работу. Работал в охране, в городе какие-то объекты охранял, и наш начальник охраны в первое время сказал мне: «Ты можешь ходить, свои два часа тренироваться и обратно на работу возвращаться». Я работал сутки, с утра приходил, с 09.00 и до следующих 09.00 работал. И я мог пойти на тренировки в это время. А потом он уже начал меня отпускать на соревнования, на сборы, когда пошли результаты, он сказал мне: «Когда у тебя идет подготовка, можешь не ходить на работу». И он мне продолжал платить зарплату долгое время, за что я ему по сей день благодарен».

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Как-то Махачев жестоко пошутил над Хабибом. История от Муслима Амирасланова: «Я помню, с Америки летели, я, Хабиб и он [Ислам Махачев]. Они 9 часов спали, просто... не так даже спали [откинувшись], а голову поставили на столик для еды. Он взял, Ислам — Хабибу наклеил сюда [на плечо] наклейку, такая бывает в самолете: «Разбудите, чтобы покушать». На дальних рейсах бывает такая наклейка. И Хабиба будит эта девушка: «Вставайте, кушать». Он говорит: «Что?! Я же сплю, вы че, не понимаете?» — возмущается. Она: «Как сплю? А кушать?» — «Ну и что кушать? Я сплю». Она говорит: «Вот же у вас наклейка». А это Ислам, оказывается, повесил, когда спать ложился».

При этом Махачев очень уважает старшего товарища. «Это все [карьеру] надо контролировать, должен быть человек рядом, как наш покойный тренер. Ныне есть у нас Хабиб, который скажет: «Эй, тебе это не надо, туда не лезь, пока тебе рано». Бывает, какие-то темы, чем-то хочу заняться, он говорит: «У тебя есть карьера, ты лучше туда вложи эти деньги, время, и там ты больше заработаешь». Много раз уже такое было со мной», — признался Ислам.