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ММА

Сегодня, 16:15

Помешал наркоторговцам, работал охранником, тайком ел на чужих свадьбах. Махачев, каким вы его не знали

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото Соцсети
Несколько историй про одного из лучших российских бойцов.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 280, в главном событии которого Ислам Махачев и Чарльз Оливейра оспорят вакантный пояс в легком весе.

Махачев готовился к поединку сначала в Махачкале, в школе Абдулманапа Нурмагомедова, потом в Кисловодске, а сейчас тренируется в Дубае. Когда Ислам был в Дагестане, к нему приехала съемочная группа UFC Russia, поговорив и с самим бойцом, и с близкими ему людьми.

***

«Это человек, который не знает отдыха, — отметил Мурад Мачаев, бывший боец ММА, а теперь тренер школы Абдулманапа Нурмагомедова. — Это человек, который всю жизнь провел в спортзале. Это человек, который в выходной день, когда все отдыхают, работает, делает какую-то физическую нагрузку. Это человек невероятно талантливый плюс к своей пахоте. Иншалла, если на то будет воля Всевышнего, он станет чемпионом. Я не сомневаюсь в этом ни на секунду. Знаю его уровень, класс — его дивизиону нечего ему предложить».

После занятий бойцы остаются в зале, чтобы поесть бананы. «У нас есть обычай, адат: кто бой выиграл — приносит бананы, — сказал Махачев. —  Последний бой выиграл Арслан Билалов — он купил бананы. Так что мы победам наших одноклубников сильно радуемся. Сейчас неделю бананы будем кушать. Но, честно сказать, после такой жесткой тренировки аппетита нет».

***

В школе Махачев учился хорошо — по крайней мере так говорит завуч школы № 38 Казим Штанчаев. «Сказать, что Хабиб и Ислам не учились, я не могу. Ислама я хорошо помню, он неплохо учился. Я ему вручал аттестат, у меня даже есть фотография».

По словам завуча, мама Махачева часто приходила в школу, чтобы быть в курсе успеваемости сына. «Очень хорошая мама у него. Отец всегда работал, а мать всегда приходила и интересовалась. Видимо, от родителей идет все. И конечно, школа — наша тоже заслуга есть. Я горжусь, что у нас есть такие ученики», — признался преподаватель.

Ислам Махачев получат аттестат о среднем образовании. Фото Соцсети
Ислам Махачев получает аттестат о среднем образовании. Фото Соцсети
Фото Соцсети

***

В юности Ислам вставал в 6 утра и делал пробежку. К 9 утра приходил в университет, а после окончания занятий ехал на тренировку — к 17 часам. «Я сразу с пар ездил на тренировки, там что-нибудь перекусывал — как обычно, булку и что-нибудь попить — и сразу у нас занятия с 17.00 до 19.00, — рассказал боец. — В 20.00 выходил из зала и шел на вокзал, чтобы успеть на маршрутку. Помню, не успевал и как-то пересадками часам к десяти добирался в Хушет. На тот момент очень сильное желание было тренироваться — я такой режим держал на протяжении трех лет, пока учился в университете. Меня не освобождали первое время от занятий, чтобы я ездил на соревнования».

***

Махачев отличался правильным поведением и за стенами школы/университета. Друг Ислама, Муслим Амирасланов, вспомнил, как парни жили в квартире у знакомых в Москве во время чемпионата России по боевому самбо. Их соседи любили покурить анашу, Ислам нашел у них заначку, перепрятал и потом не отдал человеку, который приехал за ней. Все для того, чтобы наркотики не распространялись.

«Остались у них на квартире, а эти ребята уходили по своим делам днем, — отметил Амирасланов. — До этого Ислам нашел коробок анаши. Видимо, баловались ребята. И он запрятал, в другое место убрал. Приходит тот человек, который должен был это забрать, не тот парень, у которого мы оставались, а вообще другой. Заходит, хочет найти, ищет. А он от нас скрывает, видит, что я старший, а Ислам — спортсмен, мы от этого люди далекие. И он ищет везде, шкаф открыл. А мы знаем, что он ищет, но делаем вид, что не понимаем. Мы не отдали ему в итоге. Сказали ему: «Что ищешь?» Он говорит: «Вот это». «Мы тебе это не дадим», — сказали. Он уехал, злой был. Там, видимо, другие ребята еще ждали».

***

Несмотря на кажущуюся серьезность, Ислам любит и повеселиться. По рассказу другого бойца UFC, Тагира Уланбекова, в подростковом возрасте они с Махачевым проникали в банкетный зал на чужие свадьбы. Парни представлялись танцорами и заходили, чтобы перекусить.

Однажды друзей выгнали с праздника — после того как Тагир решил не только поесть, но и станцевать. «Аккуратно пришли дети, сели, покушали — лет 10-15 назад было. Зачем идти туда и танцевать ему? Из-за этого весь балаган и получился», — смеется Махачев.

Ислам Махачев (справа). Фото Соцсети
Ислам Махачев (справа). Фото Соцсети
Фото Соцсети

***

Когда Махачев был начинающим бойцом, ему приходилось подрабатывать охранником. «Много брал дома денег, чтобы ездить на те же сборы, на те же соревнования, — говорит Ислам. — И в какой-то момент я понял, что так больше не может долго продолжаться, и я тоже устроился на работу. Работал в охране, в городе какие-то объекты охранял, и наш начальник охраны в первое время сказал мне: «Ты можешь ходить, свои два часа тренироваться и обратно на работу возвращаться». Я работал сутки, с утра приходил, с 09.00 и до следующих 09.00 работал. И я мог пойти на тренировки в это время. А потом он уже начал меня отпускать на соревнования, на сборы, когда пошли результаты, он сказал мне: «Когда у тебя идет подготовка, можешь не ходить на работу». И он мне продолжал платить зарплату долгое время, за что я ему по сей день благодарен».

***

Как-то Махачев жестоко пошутил над Хабибом. История от Муслима Амирасланова: «Я помню, с Америки летели, я, Хабиб и он [Ислам Махачев]. Они 9 часов спали, просто... не так даже спали [откинувшись], а голову поставили на столик для еды. Он взял, Ислам — Хабибу наклеил сюда [на плечо] наклейку, такая бывает в самолете: «Разбудите, чтобы покушать». На дальних рейсах бывает такая наклейка. И Хабиба будит эта девушка: «Вставайте, кушать». Он говорит: «Что?! Я же сплю, вы че, не понимаете?» — возмущается. Она: «Как сплю? А кушать?» — «Ну и что кушать? Я сплю». Она говорит: «Вот же у вас наклейка». А это Ислам, оказывается, повесил, когда спать ложился».

При этом Махачев очень уважает старшего товарища. «Это все [карьеру] надо контролировать, должен быть человек рядом, как наш покойный тренер. Ныне есть у нас Хабиб, который скажет: «Эй, тебе это не надо, туда не лезь, пока тебе рано». Бывает, какие-то темы, чем-то хочу заняться, он говорит: «У тебя есть карьера, ты лучше туда вложи эти деньги, время, и там ты больше заработаешь». Много раз уже такое было со мной», — признался Ислам.

Чарльз Оливейра. «Нокаутирую Махачева в первом раунде». Эксклюзивное интервью с Чарльзом Оливейрой
Абдулманап Нурмагомедов
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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