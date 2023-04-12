Как тяж Пономарев избил четырех самокатчиков в Москве. Они проехали ему по ногам и не извинились

Все четверо оказались на пятой точке.

Григорий Пономарев (6-2) — один из самых перспективных русских тяжей новой волны. С ловкой руки журналиста Ярослава Степанова его прозвали Гигантом из зала Федора — за огромные габариты (196 см / 135 кг) и просто, чтобы привязать имя Емельяненко для трафика. Правда, с прошлого года Григорий в Старом Осколе больше не тренирируется. «Теперь я Гигант из зала Тараса», — шутит он, имея в виду главного тренера московского зала «Стрела» Тараса Кияшко.

По навыкам Пономарев — борец-универсал, носит звания КМС по вольной борьбе и самбо, хорошо умеет управляться с соперниками в партере — в октябре 2022 года он задушил Юсупа Шуаева в поединке за титул Fight Nights, взяв реванш за обидное поражение, а месяц назад нокаутировал его, защитив пояс.

Григорий рос в деревне в Кузбассе — в 30 километрах от Кемерова. «К 16 годам я только из деревни вылез. Можно сказать, я воспитанник деревни, — говорил он в интервью «СЭ» летом 2021-го. — Конечно, в детстве приходилось много драться. У меня по уличным боям Sherdog — Хабиб устанет драться, наверное».

В общении с журналистами боец не стесняется в выражениях, его яркие и грубоватые заявления хорошо расходятся. Можно вспомнить, например, как жестко Григорий высказывался в адрес Моргенштерна, UFC, поп-ММА — во всем том же интервью «СЭ». Одна из цитат (насчет моды на Моргенштерна и подобных рэперов среди молодежи): «Это инфекция. Это и страшно, и смешно. Честно, даже ребенка страшно рожать. А вдруг он таким же станет, как эти петушары все? Правда, боюсь, если вдруг у меня родится сын, и он придет ко мне однажды и скажет: «Бать, а мне вот, знаешь...» Даже боюсь произносить это. Я ему скажу: «Ты хоть это, активный?» Мы-то себя в обиду не даем (смеется)».

Григорий Пономарев. Фото Соцсети

Или вот такая: «Кулачные бои — нормальное движение, мужское. Такое отбитое, нормальное движение. Но как-то... Нет желания смотреть. Правда. По мне так, честно, это цирк уродов какой-то. Реально — цирк уродов. Ради чего это? Чтобы потом продавать сториз со слюнями во рту? У тебя капает со рта, но ты все равно продаешь сториз за 1500 р. Мол, «реклама продается, сотрудничество — в «директ».

А на днях Пономарев порадовал любопытной историей в интервью сайту matchtv.ru — про две уличные драки. В одной из них он перебил четырех самокатчиков в Москве, а в другой наказал четырех посетителей ресторана в Новокузнецке.

***

— А когда вы в последний раз могли подраться на улице?

— Недавно была история. Тяжелая заруба получилась, если честно. В Москве готовился ко второму бою с Шуаевым. Прогуливались мы с супругой. И в общем вот эти, самокатчики...

— Врезались в вас?

— Врезались, проехали по ногам. И ладно... я не в претензии, что проехали, ничего страшного: был выходной, людно, народу много, я все понимаю. Место было узенькое, не проехать, но можно же было сказать «извини». Ноль эмоций с их стороны. Еще и мне говорят типа: «Ты чего?!». Ну и слово за слово, без рукоприкладства не обошлось. Не хочу подробности разглашать.

— Был ли человек, который упал в этой драке?

— С той стороны все четверо оказались на пятой точке. Драка была в жанре: «Ты приходи один, мы тоже одни придем».

Григорий Пономарев. Фото Соцсети

— Было такое, что на вас кто?то откровенно небольшой нападал?

— Да это постоянно так. Они все почему?то такие «нольпяшки» лезут. И вот они выстроятся и что?то пытаются объяснить. В Новокузнецке у меня был случай: я же сейчас там живу, не в Кемерово. И там народ походу вообще не знает своих героев в лицо. С женой пришли в ресторан, можно сказать свидание у нас было, народу прилично. Мы пошли помыть руки. В общем стоим около туалета и, видимо, где?то она прошла вне очереди. И вроде бы даже женщина перед нами была не против, без претензий никаких проблем не было. Мы за свой столик сели, и потом я уже один отошел, ко мне подходит тип и говорит: «О, это же ты, пойдем поговорим».

Я думал, что он хочет сказать, что мой бой смотрел, сфотографироваться, про это поговорить. Мы идем, я смотрю, второй человек появляется, на выходе еще один стоит. На улицу выходим, где вроде как все должно начаться, их уже четверо. И началось «извиняйся?извиняйся». А тогда были как раз карантины, и я говорю: «Держи дистанцию, пожалуйста. Не подходи». Он: «Давай извиняйся». Я еще раз говорю: «Отойди, не бери грех на себя». В общем я уже не выдержал и четверых хлопнул их. Ушел, сел за стол как ни в чем не бывало, но жена меня все равно спалила, что я чуть?чуть подрался на улице.

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Недавно 27-летний Пономарев подписал контракт с ACA. Дебют запланирован на 21 июля: в 1/4 финала Гран-при тяжеловесов он встретится с Мухуматом Вахаевым. Свежее интервью Григория «СЭ» о его переходе в АСА и решении прекратить тренировки в Старом Осколе можно прочитать здесь.