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ММА

9 января, 22:45

Бойца уволили из Bellator, а он стал одним из самых влиятельных ресторанных критиков. История Кита Ли

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Кит Ли.
Фото Соцсети
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Благодаря ему люди богатеют.

У знаменитого бойца ММА Кевина Ли есть родной младший брат — 26-летний Кит. Он тоже боец, но куда менее успешный. Рекорд в ММА — 8-5, выступал в Bellator, но в 2021-м был оттуда уволен. Неудачник? Ни в коем случае. Кит стал звездой TikTok, и сейчас он на пике популярности — благодаря обзорам на еду. О своей истории Ли-младший в подробностях рассказал MMA Fighting.

 
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«Я чувствовал себя ненужным, после того как лишился контракта с Bellator, — говорит Кит. — Я пообещал себе, что построю что-то, чего никто не сможет у меня отнять. И это должно кардинально отличаться от всего остального, чем я ранее занимался.

Изначально я начал вести TikTok, чтобы чувствовать себя более комфортно во время интервью. В то время я лишь занимался боями — ММА. Мне необходимо было научиться замедлять себя в речи, говорить более монотонным тоном. Обычно я говорю очень медленно, но когда я волнуюсь или нервничаю, говорю очень быстро.

На первых своих видео я говорил очень быстро. Я подумал: «Как замедлить себя, чтобы я мог четко формулировать мысли — и чтобы все могли понять, что я говорю?» Когда я только начинал, мне обычно требовалось полтора часа, чтобы снять двухминутное видео. Я нервничал. Мои руки потели, да и сам я потел. Я заикался. Да, на видео был только я, но я представлял, как за мной наблюдают тысячи людей. Хотя в тот момент я просто записывал видео, ничего не публикуя. Я был просто в панике, но все же научился расслабляться, успокаиваться».

Семейный контент, который начал создавать Ли, в конечном счете привел его к созданию видеороликов о еде. История с едой началось после того, как ему позвонили из People vs. Food (популярный канал на YouTube, посвященный обзорам еды с более чем 12 миллионами подписчиков), пригласив к себе на шоу. Ли задумался над тем, как извлечь выгоду из появления на данном шоу, какой формат нужно придумать, чтобы зрители потянулись к его аккаунту.

«Я подумал: «Если бы я смотрел шоу [People vs. Food] в качестве зрителя, то что бы я хотел увидеть на другой платформе? — отмечает спортсмен. — Что бы заставило меня перейти на другую платформу — и начать смотреть видео там? И я такой: «Обзоры на еду!» Я мог круглыми днями смотреть такие обзоры. Так и родилась идея делать обзоры на еду. Я сказал жене, что начну делать обзоры прежде, чем пойду на People vs. Food. И с начала ноября по настоящее время число моих подписчиков увеличилось с 1,7 [миллиона] до 6,4 [миллиона]».

Подача у Ли такая: он сидит перед камерой, рассказывает, какие блюда заказал — и где заказал, называет стоимость, а далее ставит оценку — от 1 до 10. Боец понял, что его обзоры действительно интересны людям после видео с дегустацией еды в одном из фуд-траков в Лас-Вегасе, который сам связался с ним в соцсетях.

«Я сделал обзор на еду в заведении под названием 303 Food Truck, — рассказывает Ли. — Это фургон с едой здесь, в Лас-Вегасе. Было снято видео о чизкейк-сэндвиче с кремом маскарпоне посередине. Это видео за первые 24 часа набрало около 6 миллионов просмотров. Он [владелец фуд-трака] перезвонил мне и сказал: «Очередь за дверью». Собралась огромная толпа на двух парковках, это было безумие! Благодаря этому обзору пять компаний продали товаров на сумму более 50 000 долларов менее чем за 12 часов».

 
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В тот день к фуд-траку съехались репортеры — чтобы запечатлеть гигантскую очередь людей, посмотревших ролик в TikTok. Сейчас у того обзора 30 миллионов просмотров. Тот фуд-трак по-прежнему делает сумасшедшие продажи. А вот комментарий владельца пиццерии Frankenson's в Лас-Вегасе телеканалу KTNV (Ли посетил ее и похвалил в своем обзоре): «Ко мне из-за этого видео теперь приезжают люди из Айовы, Калифорнии, с озера Хавасу, из Юты. Это просто ошеломляюще!»

По словам Ли, несмотря на свою популярность, он старается платить за блюда (хотя иногда у него отказываются брать деньги). Боец не сообщает заранее, чью еду собирается отведать. Обычно рестораны узнают, что Ли сделал обзор на их блюдо, уже после публикации видео. Спортсмен уверяет: его отзывы о еде всегда честны, если ему что-то не понравилось — он обязательно говорит об этом.

При этом Ли не собирается уходить из ММА.

«В этом году я планирую подраться, по крайней мере, один или два раза, — говорит он. — У меня много сделок на рассмотрении, и прямо сейчас я собираюсь сосредоточиться на них. Мне нужно выяснить, где я нахожусь в жизни, прежде чем пообещаю себе что-то вроде боев. В душе-то я настоящий боец. Думаю, что это одна из главных вещей, ради которых я был послан на эту землю. Когда я что-то делаю, я вкладываю в это все свои усилия. Я ничего не делаю наполовину, а бои — это не игрушки. Я не собираюсь принимать бои и заниматься этим наполовину, заодно снимая контент. Когда я в тренировочном лагере, я в лагере. Поэтому, когда у меня будет время, это будет моей главной целью. Но прямо сейчас я просто наслаждаюсь жизнью».

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