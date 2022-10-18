«Нравится жить с лицом ботана». Боец UFC стал учителем в 14 лет, а теперь вдохновляет других умников

Кайо Борральо хочет стать примером для нердов всего мира.

22 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 280, в главном событии которого встретятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Всего в карде примут участие десять русскоговорящих бойцов, один из которых — узбек Махмуд Мурадов. Соперником Мурадова станет бразилец Кайо Борральо.

Для Борральо бой против Махмуда станет третьим в UFC — ранее он одолел Гаджи Омаргаджиева и Армена Петросяна. Бразилец не сомневается, что его винстрик продолжится, ведь он решает сложные задачи с детства — удивительно, но уже с 14 лет парень преподавал математику и химию другим детям. По словам Кайо, в школе у него были проблемы с поведением, но не с оценками.

Кайо Борральо. Фото Соцсети

Дедушка Борральо давал частные уроки на дому — на занятия приходили по семь-восемь человек. Однажды учителю понадобилось срочно уйти, и он спросил внука, хорошо ли тот понимает тему синусов и косинусов. Кайо ответил положительно и получил в распоряжение учеников, некоторые из которых были старше него.

«Я начал преподавать в возрасте 14-15 лет. Об этом узнала соседка, и я стал давать частные уроки ее сыну. Затем она рассказала кому-то еще, и я устроился в частную школу, где также преподавал дзюдо. А в старшей школе я влюбился в химию — заниматься ко мне домой приходили 20 человек, находящихся в процессе восстановления после болезней. Я продолжал учить математике и химии до 20-21 года», — рассказал Борральо ESPN.

Бразилец поступил в колледж промышленной химии, но отказался от работы в крупной компании, потому что мечтал стать бойцом. «Мне поступило предложение от AmBev (бразильская пивоварня. — Прим. «СЭ»). В то же время мне предложили переезд в Сан-Паулу [для продолжения бойцовской карьеры]. Я всегда был увлечен соревнованиями, испытанием себя. Я преподавал в колледже людям, которые сегодня являются кандидатами химических наук», — гордится Кайо.

Когда Борральо окончательно отказался от карьеры химика в Мараньяне (штат на северо-востоке Бразилии), он пообещал матери, что возьмет титул UFC, и даже обозначил дедлайн. «Быть чемпионом — моя главная цель. Когда я уехал из Мараньяна, то сказал маме, что иду в UFC и стану чемпионом. Первую цель я уже выполнил, но все еще не удовлетворен, потому что хочу пояс вокруг талии, хочу быть примером, особенно для «ботаников». Надеюсь до конца 2025 года взять титул», — говорил боец.

Кайо Борральо. Фото Соцсети

Кайо — настоящий гик. Он фанатеет от аниме, фильмов о супергероях и видеоигр. Бразилец называет себя ботаном и хочет собственным примером вдохновлять таких же, как он. Команда Борральо называется Fighting Nerds — созвучно с русскоязычным YouTube-каналом «Боевые ботаники».

Бразилец уверен: быть «ботаном» и при этом выступать в смешанных единоборствах — круто. В интервью Play Crazy Game Кайо объяснил, как именно в его представлении он и его команда вдохновляют нердов: «Мне нравится жить с лицом «ботана». Представьте себе, что эти парни видят, как «ботаник» сражается и побеждает. Если бы я мог драться в очках, то так и сделал бы. У нас говорят: «Настало время расплаты за издевательства». Представьте парня, который всю жизнь занимался буллингом, а теперь видит, как в UFC всех ломает «ботаник». Тогда он начнет больше уважать «ботанов». Это способ противодействия издевательствам. Мы играем в шахматы, нам нравятся фильмы Marvel, аниме. Это команда, полная гиков, которыми другие «ботаники» будут гордиться».