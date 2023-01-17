«Ребята слабее выигрывали у Федора». Как чемпион мира по армрестлингу готовил Емельяненко к реваншу с Саппом

Последний Император нанял лучшего тренера, чтобы отомстить американскому актеру за поражение.

Когда говорят о поединке Емельяненко и Боба Саппа, все резонно вспоминают бой 2013 года, когда американец сначала суперэффектно появился в ринге, выскочив из белого пледа, а затем чуть менее зрелищно проиграл техническим нокаутом за 78 секунд. Проиграл Александру Емельяненко. Но не все знают, что и Федор Емельяненко однажды сошелся в поединке с Саппом, причем проиграл гигантскому американцу.

Эта встреча прошла семь месяцев спустя после боя младшего брата, но Федор сразился с Саппом не в ринге, а по правилам армрестлинга. В канун Нового года Последний Император отправился в Японию на турнир, прямая трансляция которого шла на местном канале Fuji Network в прайм-тайм.

Турнир по армрестлингу среди звезд ММА проводился уже во второй раз — годом ранее его выиграл как раз Сапп. В финале он одолел Алистара Оверима, а шоу взорвало рейтинги. В этот раз ростер бойцов расширили: помимо Федора, Саппа и Оверима, в мероприятии участвовали Жером Ле Баннер, Марк Хант, Кевин Рендлман и другие.

Федор к выставочному событию, по-видимому, решил не готовиться, но после поражения Саппу захотел улучшить навыки борьбы на руках, для чего обратился к одному из лучших в этом виде спорта. Емельяненко-старший тренировался под руководством Дениса Цыпленкова, многократного абсолютного чемпиона мира по армрестлингу среди профессионалов. Планировалось, что Цыпленков не просто научит Федора азам армрестлинга, а еще и поедет с ним на турнир в следующем году как тренер, чтобы Последний Император взял реванш.

Денис Цыпленков и Федор Емельяненко. Фото Соцсети

«Когда Федя Емельяненко тренировался, он как-то быстро освоил [технику], — рассказывал Цыпленков на YouTube-канале Gob Channel. — Причем он раз в неделю приезжал ко мне в течение месяца, его тут ребята бороли. Но они технически подкованы были. Они были слабее Феди физически, но за счет технических параметров у него выигрывали. У буквально через месяц он уже понял, начал делать технически [правильно], и у всех них выигрывал».

По словам Цыпленкова, гонорары на том турнире были хорошие, но он о мероприятии узнал уже потом, когда на него вышел один из друзей Федора с просьбой помочь. «На меня вышел некий Алексей, я даже не знал, кто это. Пишет: «У меня друг хочет научиться бороться. Не можешь ли ты посоветовать что-то? Единственное, там человек знаменитый...» — он так подводит. (Смеется.) Захожу к нему во «ВКонтакте» на страницу и смотрю — у него там фотки с Федором. Я такой: «Подожди, это Федя, что ли?»

Соревнования снова должны были состояться в декабре, но в последний момент их отменили. А годом ранее, когда Федор уступил Саппу в полуфинале, он успел побороть экс-бойца Pride Пауло Фильо и одного из величайших сумоистов в истории Хакухо Се. Сапп же перед встречей с Емельяненко победил сумоиста Аоияму и Терри Холланда (чем он прославился, неизвестно, но не стоит путать со стронгменом Терри Холландсом), а в финале расправился с эстонским борцом сумо Баруто. Если разница в весе между Федором и американцем составляла около 25 кг, то в финале эстонец был тяжелее Саппа на 38 кило.

Боб Сапп и Федор Емельяненко. Фото Соцсети

Почему Федор проиграл Саппу? У профессионального армрестлера Цыпленкова есть объяснение: «Было видно, что Боб Сапп с кем-то проконсультировался. Кто-то его потренировал, и он очень технично все делал. А у Федора была тема: он боролся, отдавал кисть и пытался тянуть без кисти. Это очень травмоопасно, и мы здесь это все перестраивали, готовились на Боба Саппа. Был ли Федор хорош на руках? Да. Именно для тех ребят, которые с ним боролись, — да».

На видео, где Цыпленков тренирует Федора, российский боец не может сдвинуть с места руку армрестлера, а тот корректирует его технику и как раз отмечает, что боец отдает кисть.

А боя Емельяненко-старшего с Саппом по правилам ММА так и не случилось, хотя шанс был. Американец хотел провести бой с Федором после поединка с Антонио Ногейрой на турнире Pride Shockwave 2002. Емельяненко даже согласился, но отметил, что ему придется набрать порядка 70 кг, чтобы оказаться с Бобом в равных условиях. В итоге этого боя не случилось — более того, Сапп больше никогда не бился в Pride.