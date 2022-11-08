Хабиб до сих пор ломает топов UFC. «Он влез на меня и начал разговаривать! Он рад, когда ты страдаешь»

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Трудно найти чемпиона UFC, о котором ходило бы столько же тренировочных баек, как о Хабибе Нурмагомедове. Ни одного проигранного раунда в спаррингах за 8 лет, ни одного падения в нокдаун, ни одного сотрясения мозга, доминировал над средневесами, ощущается сверху как бетонная плита — все эти истории создали дагестанцу, пожалуй, самую супергеройскую ауру в современных ММА.

Казалось бы, спустя два года после его завершения карьеры и резкого сокращения объема тренировок эту ауру если и можно подкрепить, то только архивными историями, но тут вдруг свежей фактуры подбросил топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад. 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби он нокаутировал Шона Брейди и довел серию побед до 8 выигрышей. Лагерь к этому поединку Белал проводил в команде Хабиба, который пригласил его по собственной инициативе на завершающие 40 дней подготовки.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Эти 40 дней стали для Мухаммада настоящим откровением — никогда раньше он не сталкивался с такой дисциплиной и таким объемом работы. Одним из главных его впечатлений стал спарринг с самим Хабибом. Белалу в нем крепко досталось — Нурмагомедов перевел его, забрался сверху и начал разговаривать, как когда-то со своими соперниками в UFC. Эту сильную историю палестинец недавно рассказал на Youtube-канале Dashing Kevs.

«...Люди удивляются, что в них такого: «О, у них наверное другая спортивная наука или программа силовой подготовки!» Нет, бро, они просто работают больше. В Америке у нас, например, есть день спаррингов, или сегодня день борьбы, или день грэпплинга. А у них каждый день все подряд. Мы поспарринговали, потом у нас чистый грэпплинг, после 10 раундов к тебе подходит Хабиб, надевает шорты и говорит: «Пошли со мной в клетку».

Я такой: «Что?» Смотрю на тренера моего, и он сам выглядит как испуганный родитель: «Иди, тебя Хабиб зовет». И ты начинаешь работать с ним и понимаешь, что он все еще тот. Да, он закончил, но он все еще монстр. Он переводил меня, когда хотел, забирался на меня сверху и начинал говорить со мной оттуда. Это выглядело неуважительно, но что я мог сделать? (Смеется). Ничего не поделать.

И когда ты прошел через такое ментально... Многие ребята, например, после такого не хотят больше работать с партнером, который побил тебя. Ко мне подошел Хавьер Мендес после первого спарринга с Хабибом и сказал: «Он такое со всеми делает. Просто скажи себе, что каждый следующий раз ты должен заставлять его работать на 1% упорнее. На 10 или 20 процентов ты не выйдешь за такое короткое время, но если заставишь его трудиться на 1% больше с каждым спаррингом, ты будешь расти». И я так и настроил себя, поэтому пятая неделя работы с этими парнями отличалась от первой.

Хабиб и Ислам во многом похожи, но когда Хабиб с тобой работает, то он хочет потопить тебя. Он хочет, чтобы ты страдал. Ислам другой: «Окей, давай посмотрим, как мне заставить тебя постучать». У него есть какое-то милосердие (смеется). А Хабиб, когда он видит, что ты страдаешь, он счастлив (смеется), он улыбается. «Я вижу, что ты ломаешься, давай я доломаю тебя». Ислам же: «Так, вот твоя рука, давай-ка заставлю тебя постучать».