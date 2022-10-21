От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC

На UFC 280 Хасбулле уделяют больше внимания, чем топовым бойцам.

Хасбулла Магомедов — феномен в мире смешанных единоборств. Этот 20-летний россиянин не провел ни одного поединка, но фанаты ММА по всему миру знают его лучше, чем большую часть бойцов. Потягаться с Хасбиком по популярности могут разве что признанные звезды вроде Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора. А в сентябре 2022-го маленький блогер подписал долгосрочный контракт с UFC — теперь он официальное лицо промоушена.

Не секрет, что главным промоутером Хасбуллы Магомедова в интернете стал YouTube-блогер Асхаб Тамаев. Первое видео с участием Хасбика на канале Тамаева вышло в ноябре 2020 года и называлось «Хасбулла и Тамаев. Один день с 18-летним блогером». В тот момент в инстаграме* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) парня уже насчитывалась 481 тысяча подписчиков, но его знали только в пределах России.

Хасбик никак не был связан с ММА — в соцсетях он публиковал забавные видео. Выстрелил блогер после ролика, на котором с удовольствием поедал ягоды и приговаривал: «Клубника — бомба, честно говоря». Возможно, именно искренность и непосредственность Магомедова так подкупили его подписчиков, число которых быстро увеличивалось.

Тамаев сделал так, что блогер прославился не только в РФ, но и за ее пределами. Асхаб снимал много видео с Хасбуллой — тратил с ним в магазине 200 тысяч рублей, запускал в небо на воздушном шаре. Но настоящий прорыв случился после легендарного матч-апа — Тамаев решил, что неплохо было бы устроить Хасбику бой с другим парнем такой же антропометрии, Абдурозиком.

Видео с конференцией, где блогер из Дагестана и певец из Таджикистана устроили потасовку на дуэли взглядов, до сих пор остается самым популярным на канале Тамаева — 17 млн просмотров. Ролик быстро завирусился в зарубежных ММА-пабликах — после этого к нему даже добавили английские субтитры.

За конфликтом Хасбика и Абдурозика наблюдали все — от преданных поклонников маленьких блогеров до Даны Уайта. Но бой так и не состоялся — по-видимому, из-за запросов Магомедова. Сначала он попросил за бой один миллион рублей, а спустя время — в 20 раз больше. Асхаб эту сумму не нашел, да и общественность начала сомневаться, так ли безопасно и этично выпускать в клетку двух маленьких людей. Пути Хасбика и Тамаева разошлись, хотя сам Асхаб убеждал, что продал права на бой Дане Уайту за 1,5 млн долларов — даже демонстрировал скриншот переписки.

Несмотря на расставание с Тамаевым, дела Хасбика только улучшились. Он тусовался с Хабибом Нурмагомедовым, получал вызов от Генри Сехудо, а футболист Эрлинг Холанн купил кружку с его изображением. Параллельно Хасбулла посещал ММА-турниры — он уже бросал вызов Магомеду Исмаилову на АСА, но теперь взял выше и посетил UFC 267 в Абу-Даби, где сидел в первом ряду. В чаше арены юноша встретился со старым врагом, Абдурозиком, и блогеры чуть не подрались бесплатно. А после победы Ислама Махачева Хасбулла оказался в клетке и радовался на руках у друга — вместе с Исламом он жил в одном селе.

Дана Уайт и Хасбик. Фото Соцсети

Успел Хасбик познакомиться и с Даной Уайтом. Босса UFC впечатлило внимание фанатов к блогеру — их совместное фото стало самым залайканным в 2021 году. Спустя год маленький дагестанец вновь прибыл в Абу-Даби в статусе подписанта UFC, так что теперь мы чаще будем видеть его на крупных ивентах промоушена. В неделю боя перед UFC 280 Хасбик интересен людям больше, чем известные бойцы — сфотографироваться с блогером мечтают все. Официальный магазин UFC уже выпустил линию одежды, посвященную Хасбулле — в киоске около арены футболка с его изображением продается за 2200 рублей.

Хасбик не забывает и развлекать фанатов — ссорится в твиттере с Конором Макгрегором, обмазывает лицо Алекса Волкановски соусом от бургера, бьет в челюсть Шакилу О'Нилу. О полноценном бое пока речи нет, зато скоро можно будет устроить поединок Хасбуллы в игре UFC 4 — его персонажа добавят туда в начале 2023-го.