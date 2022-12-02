«Спецсвязь ФСО мне связку порвала, нога была атрофирована». Карьера Исмаилова висела на волоске, но ее спас Кучук

Когда Мага начинал путь в ММА, его серьезно травмировали при задержании.

3 декабря на турнире RCC состоится долгожданный бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Изначально он был запланирован на 26 августа, но был перенесен, поскольку Магомед не успевал восстановиться после операции на колене. Проблемы с коленом у него возникли давно, стоял вопрос чуть ли не о прекращении карьеры, но Исмаилова выручил бывший тренер «Локомотива», «Кубани» и других известных команд Леонид Кучук.

Подробности Исмаилов рассказал в интервью «СЭ» в мае этого года.

«Спецсвязь [ФСО] подъехала, фургончики, — вспоминал Мага события первой половины 2010-х. — Нас, обычных спортсменов, вытащили. Я лежал, рядом со мной — мой друг. Что там у него в руках было... граната, патроны ему в карман совали... Я каждый раз буду говорить это, когда будет возможность.

Они (спецсвязь ФСО. - Прим. «СЭ») мне связку порвали, ему [другу] — все, что можно было и нельзя, в карман засунули. И потом просто сказали: «Извини». А у меня на тот момент не было возможности привести себя в порядок, я долго мучился потом.

Я хотел поехать [в суд], но это все бесполезно, на самом деле. Для того человека, которым я являлся тогда, это было бесполезно. Никто бы меня не услышал. Это сейчас у меня двухмиллионная аудитория. А тогда этого не было. Я понимал, что не смогу ничего доказать. Что я даже как свидетель — не свидетель того, что они что-то подкидывали другу в карманы.

Потом я никак не мог прооперировать колено. Через год дрался с неоперированным коленом, с порванными связками. Рефери проверял, есть ли что-то в наколеннике или нет. Там на самом деле были спицы, но он меня пропустил. Он знал, какая у меня была ситуация. Деньги же нужны, кушать надо, вот и дрался за 20 тысяч рублей с порванной связкой. И достаточно успешно.

Леонид Кучук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кучук тогда меня спас, на самом деле. Спас человека, у которого просто не было возможности [оплатить операцию]. Не сказать, что я был спортсменом с большим именем, но Кучук включился, посодействовал в том, чтобы мне прооперировали колено. У нас были общие друзья, знакомые. Кучук вписался в эту историю, за что я ему по сей день благодарен. Он внес непосредственный вклад в мое развитие, в то, кем я сейчас являюсь. Большое-большое спасибо Леониду Кучуку, всегда буду ему признателен. Для меня это многого стоит. У меня самого денег на операцию не было вообще. Нога была атрофирована, тонкая такая, никак не мог прооперироваться.

Где-то по определенным причинам я не задействую ноги. Это не значит, что я не буду их задействовать. Возможно, я перешагну через этот момент и буду задействовать их в следующих противостояниях. Когда ты четыре раза прооперировал колени, ты в какой-то момент перестаешь контролировать человека ногами. Опять же, я не могу отнести это к своему функциональному состоянию. Я контролирую руками так же, как и в тренировочном процессе, для меня это комфортно".