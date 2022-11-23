«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца

Расул Мирзаев не забудет этот момент никогда .

Кирилл Зангалис — спортивный журналист, эксперт по баскетболу и шахматам, сейчас является менеджером Сергея Карякина и пиар-директором Федерации шахмат России. С разрешения автора «СЭ» публикует главы из его книги «Незвездные встречи со звездными людьми». В новом материале — история бойца Расула Мирзаева, который был осужден за причинение смерти по неосторожности.

Расул Мирзаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Задание

19 августа 2011 года я дежурил по отделу (все виды спорта, кроме футбола и хоккея), когда на ленты пришла новость: «Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев убил московского студента Ивана Агафонова».

— Ну вот, ужас какой, — подумалось мне. — Опять все эти кавказские разборки, опять ночные клубы. Ну что же людям в мире не живется, одно насилие и кошмары. К тому же к спорту относится. А наш главный редактор не сможет пропустить мимо жареные дела. Чую, что падет все это на голову нашего отдела.

Не успел я закончить свой внутренний монолог, как меня вызвали в кабинет главного редактора.

— Зангалис, — просверлил меня взглядом Коц. — С этого дня я освобождаю тебя от всех дел в газете.

— Как это, Игорь Александрович, — перебил начальника я. — За что?

— Пока ты не уволен, — пробурчал главред. — Но все шансы для этого у тебя есть. Если не раскрутишь дело Расула Мирзаева. С этого дня ты будешь спать и есть с заданием. Мне нужны все подробности, свидетели, следователи, адвокаты, друзья, родственники.

— Мы же спортивная газета, — робко попробовал возразить начальнику.

— Свободен, — Коц уткнулся в правку очередной заметки, и я зашагал к двери.

С тех пор жизнь моя превратилась в какой-то кошмар. Я поехал к клубу «Гараж», где случилась трагедия, разговаривал с друзьями Мирзаева и Агафонова, разбирался с полицией, пытался докопаться до правды...

Удар

После недели расследования передо мной выстроилась такая картина.

Иван Агафонов — несчастный, который погиб — был парнем отчаянным. Несколько уголовных дел за вымогательство, физически силен (рост под два метра), занимался единоборствами (сразу хочу жестко подчеркнуть, я не выступаю ни на чьей стороне, это не более чем мнение, которое сложилось из личного опроса свидетелей и друзей двух сторон). Расул Мирзаев (рост 170 сантиметров) — человек, который тогда имел все шансы превзойти нынешние достижения Хабиба.

Расул, который, к слову, не употребляет спиртного, 13 августа в 4 часа утра вышел из ночного клуба «Гараж» в компании шести товарищей и девушки. Агафонов стоял со своими друзьями и управлял игрушечной машинкой на пульте. Направив автомобиль к девушке Расула, он произнес что-то вроде:

— Привет, подруга, я тебя снимаю!

— Может, и меня снимешь? — ответил за Аллу Расул.

— Надо будет — и тебя сниму, — дерзко выпалил Иван.

Дальше произошло то, о чем Мирзаев, по его признанию, будет жалеть всю жизнь. Он ударил Ивана в голову и тот рухнул, как подкошенный...

Иван Агафонов.

Шумиха

Чего только в жизни не бывает — лично я дрался в школе, в институте десятки раз, да и помню, как в Ташкенте, когда мне было 15 лет, меня избила уличная узбекская шпана, пинали долго, человек восемь. Но тут произошел действительно несчастный случай. Иван неудачно ударился головой о бордюр и получил сильную травму. После этого он пришел в себя, вернулся в клуб, даже выпивал, но затем ему стало плохо, и друзья отвезли его в больницу. Там по халатности врачей Агафонов скончался от кровоизлияния в мозг.

После этого страна разделилась на два лагеря. Большинство считали, что виноват боец, который не имел права применять свою физическую силу, приравненную к оружию; другие говорили, что любой мужчина поступил бы так же, заступаясь за девушку. И дело тут не в ударе в лицо, а в падении. С другой стороны, а что послужило причиной падения? От этой оценки зависел и приговор для Мирзаева. Убийство по неосторожности или преднамеренное убийство?!

Вот тут и началась шумиха в прессе. Естественно, я, как и мои коллеги-журналисты, считал Расула виновным. Но обычно новости проходят, ты начинаешь жить своей жизнью и случай, произошедший не с твоими близкими, остается только случаем. Так было бы и со мной, если бы не редакционное задание.

Расследование

Я все время был на связи с адвокатами Мирзаева. Его первый защитник «слил» мне информацию судмедэкспертизы (она показала, что смерть произошла не от удара бойца, а от травмы головы, полученной вследствие падения), которую я по неопытности опубликовал. Я встречался с родителями Ивана и Расула, я действительно провел целое расследование. Но окончательных выводов сделать не мог. В связи с этой историей со мной произошел и очень неприятный эпизод.

— Кирилл Зангалис? — вежливый голос по телефону поздоровался со мной...

— Да, с кем имею честь? — быстро отреагировал я.

— Подполковник такой-то, — раздалось в ответ. — Мы вызываем вас на допрос в генеральное следственное управление. В «Советский спорт» отправлена повестка. Кирилл, откуда вы получили заключение судебной медицинской экспертизы?

Сказать, что я испугался, - значит ничего не сказать. Я проклинал эту работу, ненавидел Коца, что втянул меня в это дело, боялся гнева адвоката, который тоже был дагестанцем и которого мне предлагали сдать. Не буду скрывать, на допрос я идти не хотел. Мне ничем не помогли юристы газеты, спасать я должен был себя сам. И тут на помощь — хотя бы моральную — пришла контора, которая защищала Мирзаева, они отправили со мной на допрос своего опытного адвоката, который велел мне на все вопросы следователя отвечать только одно. Статья такая-то, такая-то, имею право как журналист не раскрывать источник информации.

Расулу дали два года. История закончилась, а с ним и мое расследование. Но...

Расул Мирзаев. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Разговор

Москва. Крылатское. Лето 2018 года.

— Привет, старик, я заеду к тебе в гости, разговор есть интересный — буду с одним другом, по-моему, ты его знаешь, если нет — то познакомлю на месте, — пробасил мой близкий друг, сосед по общаге, ныне замечательный доктор, терапевт-травматолог Темир Евгеньевич, или просто Тим. — Будем через полчаса.

— Жду дома, — коротко ответил я.

Буквально через полчаса дверь открылась, зашел Тим, а за ним приятный широко улыбающийся парень кавказского происхождения.

— Расул, — протянул руку гость, чье лицо было до боли знакомым.

Сказать, что я удивился, - значит не сказать ничего. Вечно происходят различные совпадения. Но чтобы такое...

Никогда не думал, что за своим кухонным столом я увижу этого человека. Наконец-то я могу задать ему те вопросы, которые у меня были все эти годы, наконец-то могу разобраться, что же там случилось на самом деле. Мне трудно будет передать весь наш многочасовой разговор. После этого я направил Расула к моим друзьям в «Спорт-Экспресс» Сане Кружкову и Юре Голышаку, где он дал интервью-покаяние, в котором рассказал историю своей многострадальной жизни, особенно жуткого детства. А потом Мирзаев пришел к нам с Сергеем Карякиным-пятиборцем на канал, и мы сделали первую откровенную видеобеседу, которая в интернете собрала более полумиллиона просмотров.

Расул Мирзаев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Мы долго говорили на той кухне, и я навсегда запомнил концовку этого разговора, которую Расул почти с точностью воспроизвел в беседе с Юрой и Сашей.

— Наверное, у людей сложится впечатление, будто я лишь воровал, дрался да создавал неприятности себе и окружающим. Многие ведь до сих пор называют меня «убийцей». Вы об этом знаете?

— Слышали. Не раз.

— А я скажу — то, что случилось с Ваней Агафоновым, — моя боль и мой грех навсегда! До конца жизни буду жалеть, что не удержал руку! Обязан был это сделать как профессиональный спортсмен.

— Но не удержали, в этом-то и грех...

— Мой путь сделал меня таким, каким я был в тот момент. Детство в собачьей будке. Ребенок, умирающий от голода. Все это научило отвечать ударом на удар, не задумываясь. Аллахом клянусь, если отмотать назад — я много дерьма выбросил бы из своей жизни. Многое бы исправил. Я всегда говорю правду. Наверное, вы уже поняли.

— Точно.

— Сейчас моя цель — полностью изменить судьбу. Для меня больше не существует ночных клубов, уличных драк, дурацких разборок. Я хочу вернуться в большой спорт и создать крепкую семью. Друзья составили для меня список книг, которые обязан прочитать. Целая библиотека! Но я справлюсь. У меня уже совершенно другой круг общения. Это светлые люди. Чувствую — с их помощью я сам становлюсь другим человеком. Расул Мирзаев начинает новую жизнь. А перед всеми, кому доставил боль, готов снова и снова извиняться. Все, что в моих силах, я исправлю. Грехи постараюсь искупить.

Кстати, заметил интересную деталь во время интервью на канале. Когда мы говорили о случае 2011 года, Расул полностью закрывался. Он много молчал, теребил руками волосы, переломанные уши, бороду, глаза увлажнялись. Ему явно было неимоверно тяжело, он отвечал как на допросе. И я видел в его глазах взгляд того затравленного волчонка, которым он был в детстве.

Когда же речь заходила о боях, драках или приключениях, он оживал. Глаза тут же горели, он много жестикулировал, смеялся, как большое дитя. Кстати, о детях — Расул рассказал, как помогает землякам, которые в ужасных условиях занимаются спортом. В его словах чувствовалась искренность. И мне было жаль этого парня, жаль потому, что все наши проблемы идут именно из детства. А то, что мы услышали от Расула о его отце — ужасало. Его все время били, сажали на цепь в собачью будку, обливали кипятком...

Мы часто перезваниваемся с Мирзаевым, черная полоса продолжает преследовать. Загадочное избиение до полусмерти тремя дагестанцами в квартире несколько лет назад, в следующий раз его сбила машина, когда он ехал на велике, потом серьезная травма. Но за что можно уважать Расула и постараться простить, так это за его характер и умение делать выводы; мне кажется, что Бог все же простит его и направит на нужный путь. Кто-то может кинуть в меня камень, но я хорошо отношусь к этому парню и знаю, что в разведке он своих не сдаст. И изломанное детство, собачья юность, испытания в армии привели его в итоге на ринг, а не в группировку боевиков, что было вполне реально.

***

История Расула невольно наводит на размышления о том, как много в нашей жизни решает случай. Он приносит успех или ломает судьбы, дарит жизнь или, наоборот, отнимает ее. Этот случай и забрал Ивана и посадил за решетку Расула. Поэтому, дорогой читатель, прежде чем принять любое важное решение, будь то выброшенная вперед рука или резкое слово, — посчитай как минимум до десяти...