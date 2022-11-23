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ММА

23 ноября, 21:00

«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца

Кирилл Зангалис
Приглашенный автор
Расул Мирзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Расул Мирзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Расул Мирзаев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Расул Мирзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Расул Мирзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Расул Мирзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Расул Мирзаев не забудет этот момент никогда.

Кирилл Зангалис — спортивный журналист, эксперт по баскетболу и шахматам, сейчас является менеджером Сергея Карякина и пиар-директором Федерации шахмат России. С разрешения автора «СЭ» публикует главы из его книги «Незвездные встречи со звездными людьми». В новом материале — история бойца Расула Мирзаева, который был осужден за причинение смерти по неосторожности.

Расул Мирзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Расул Мирзаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Задание

19 августа 2011 года я дежурил по отделу (все виды спорта, кроме футбола и хоккея), когда на ленты пришла новость: «Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев убил московского студента Ивана Агафонова».

— Ну вот, ужас какой, — подумалось мне. — Опять все эти кавказские разборки, опять ночные клубы. Ну что же людям в мире не живется, одно насилие и кошмары. К тому же к спорту относится. А наш главный редактор не сможет пропустить мимо жареные дела. Чую, что падет все это на голову нашего отдела.

Не успел я закончить свой внутренний монолог, как меня вызвали в кабинет главного редактора.

— Зангалис, — просверлил меня взглядом Коц. — С этого дня я освобождаю тебя от всех дел в газете.

— Как это, Игорь Александрович, — перебил начальника я. — За что?

— Пока ты не уволен, — пробурчал главред. — Но все шансы для этого у тебя есть. Если не раскрутишь дело Расула Мирзаева. С этого дня ты будешь спать и есть с заданием. Мне нужны все подробности, свидетели, следователи, адвокаты, друзья, родственники.

— Мы же спортивная газета, — робко попробовал возразить начальнику.

— Свободен, — Коц уткнулся в правку очередной заметки, и я зашагал к двери.

С тех пор жизнь моя превратилась в какой-то кошмар. Я поехал к клубу «Гараж», где случилась трагедия, разговаривал с друзьями Мирзаева и Агафонова, разбирался с полицией, пытался докопаться до правды...

Расул Мирзаев. Кровавое видео с Расулом Мирзаевым. Что это?

Удар

После недели расследования передо мной выстроилась такая картина.

Иван Агафонов — несчастный, который погиб — был парнем отчаянным. Несколько уголовных дел за вымогательство, физически силен (рост под два метра), занимался единоборствами (сразу хочу жестко подчеркнуть, я не выступаю ни на чьей стороне, это не более чем мнение, которое сложилось из личного опроса свидетелей и друзей двух сторон). Расул Мирзаев (рост 170 сантиметров) — человек, который тогда имел все шансы превзойти нынешние достижения Хабиба.

Расул, который, к слову, не употребляет спиртного, 13 августа в 4 часа утра вышел из ночного клуба «Гараж» в компании шести товарищей и девушки. Агафонов стоял со своими друзьями и управлял игрушечной машинкой на пульте. Направив автомобиль к девушке Расула, он произнес что-то вроде:

— Привет, подруга, я тебя снимаю!

— Может, и меня снимешь? — ответил за Аллу Расул.

— Надо будет — и тебя сниму, — дерзко выпалил Иван.

Дальше произошло то, о чем Мирзаев, по его признанию, будет жалеть всю жизнь. Он ударил Ивана в голову и тот рухнул, как подкошенный...

Иван Агафонов.
Иван Агафонов.

Шумиха

Чего только в жизни не бывает — лично я дрался в школе, в институте десятки раз, да и помню, как в Ташкенте, когда мне было 15 лет, меня избила уличная узбекская шпана, пинали долго, человек восемь. Но тут произошел действительно несчастный случай. Иван неудачно ударился головой о бордюр и получил сильную травму. После этого он пришел в себя, вернулся в клуб, даже выпивал, но затем ему стало плохо, и друзья отвезли его в больницу. Там по халатности врачей Агафонов скончался от кровоизлияния в мозг.

После этого страна разделилась на два лагеря. Большинство считали, что виноват боец, который не имел права применять свою физическую силу, приравненную к оружию; другие говорили, что любой мужчина поступил бы так же, заступаясь за девушку. И дело тут не в ударе в лицо, а в падении. С другой стороны, а что послужило причиной падения? От этой оценки зависел и приговор для Мирзаева. Убийство по неосторожности или преднамеренное убийство?!

Вот тут и началась шумиха в прессе. Естественно, я, как и мои коллеги-журналисты, считал Расула виновным. Но обычно новости проходят, ты начинаешь жить своей жизнью и случай, произошедший не с твоими близкими, остается только случаем. Так было бы и со мной, если бы не редакционное задание.

Александр Емельяненко. «Я не совершал того, за что сидел». Откровенное интервью с Александром Емельяненко

Расследование

Я все время был на связи с адвокатами Мирзаева. Его первый защитник «слил» мне информацию судмедэкспертизы (она показала, что смерть произошла не от удара бойца, а от травмы головы, полученной вследствие падения), которую я по неопытности опубликовал. Я встречался с родителями Ивана и Расула, я действительно провел целое расследование. Но окончательных выводов сделать не мог. В связи с этой историей со мной произошел и очень неприятный эпизод.

— Кирилл Зангалис? — вежливый голос по телефону поздоровался со мной...

— Да, с кем имею честь? — быстро отреагировал я.

— Подполковник такой-то, — раздалось в ответ. — Мы вызываем вас на допрос в генеральное следственное управление. В «Советский спорт» отправлена повестка. Кирилл, откуда вы получили заключение судебной медицинской экспертизы?

Сказать, что я испугался, - значит ничего не сказать. Я проклинал эту работу, ненавидел Коца, что втянул меня в это дело, боялся гнева адвоката, который тоже был дагестанцем и которого мне предлагали сдать. Не буду скрывать, на допрос я идти не хотел. Мне ничем не помогли юристы газеты, спасать я должен был себя сам. И тут на помощь — хотя бы моральную — пришла контора, которая защищала Мирзаева, они отправили со мной на допрос своего опытного адвоката, который велел мне на все вопросы следователя отвечать только одно. Статья такая-то, такая-то, имею право как журналист не раскрывать источник информации.

Расулу дали два года. История закончилась, а с ним и мое расследование. Но...

Расул Мирзаев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Расул Мирзаев.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Разговор

Москва. Крылатское. Лето 2018 года.

— Привет, старик, я заеду к тебе в гости, разговор есть интересный — буду с одним другом, по-моему, ты его знаешь, если нет — то познакомлю на месте, — пробасил мой близкий друг, сосед по общаге, ныне замечательный доктор, терапевт-травматолог Темир Евгеньевич, или просто Тим. — Будем через полчаса.

— Жду дома, — коротко ответил я.

Буквально через полчаса дверь открылась, зашел Тим, а за ним приятный широко улыбающийся парень кавказского происхождения.

— Расул, — протянул руку гость, чье лицо было до боли знакомым.

Сказать, что я удивился, - значит не сказать ничего. Вечно происходят различные совпадения. Но чтобы такое...

Никогда не думал, что за своим кухонным столом я увижу этого человека. Наконец-то я могу задать ему те вопросы, которые у меня были все эти годы, наконец-то могу разобраться, что же там случилось на самом деле. Мне трудно будет передать весь наш многочасовой разговор. После этого я направил Расула к моим друзьям в «Спорт-Экспресс» Сане Кружкову и Юре Голышаку, где он дал интервью-покаяние, в котором рассказал историю своей многострадальной жизни, особенно жуткого детства. А потом Мирзаев пришел к нам с Сергеем Карякиным-пятиборцем на канал, и мы сделали первую откровенную видеобеседу, которая в интернете собрала более полумиллиона просмотров.

Расул Мирзаев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Расул Мирзаев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Мы долго говорили на той кухне, и я навсегда запомнил концовку этого разговора, которую Расул почти с точностью воспроизвел в беседе с Юрой и Сашей.

— Наверное, у людей сложится впечатление, будто я лишь воровал, дрался да создавал неприятности себе и окружающим. Многие ведь до сих пор называют меня «убийцей». Вы об этом знаете?

— Слышали. Не раз.

— А я скажу — то, что случилось с Ваней Агафоновым, — моя боль и мой грех навсегда! До конца жизни буду жалеть, что не удержал руку! Обязан был это сделать как профессиональный спортсмен.

— Но не удержали, в этом-то и грех...

— Мой путь сделал меня таким, каким я был в тот момент. Детство в собачьей будке. Ребенок, умирающий от голода. Все это научило отвечать ударом на удар, не задумываясь. Аллахом клянусь, если отмотать назад — я много дерьма выбросил бы из своей жизни. Многое бы исправил. Я всегда говорю правду. Наверное, вы уже поняли.

— Точно.

— Сейчас моя цель — полностью изменить судьбу. Для меня больше не существует ночных клубов, уличных драк, дурацких разборок. Я хочу вернуться в большой спорт и создать крепкую семью. Друзья составили для меня список книг, которые обязан прочитать. Целая библиотека! Но я справлюсь. У меня уже совершенно другой круг общения. Это светлые люди. Чувствую — с их помощью я сам становлюсь другим человеком. Расул Мирзаев начинает новую жизнь. А перед всеми, кому доставил боль, готов снова и снова извиняться. Все, что в моих силах, я исправлю. Грехи постараюсь искупить.

Кстати, заметил интересную деталь во время интервью на канале. Когда мы говорили о случае 2011 года, Расул полностью закрывался. Он много молчал, теребил руками волосы, переломанные уши, бороду, глаза увлажнялись. Ему явно было неимоверно тяжело, он отвечал как на допросе. И я видел в его глазах взгляд того затравленного волчонка, которым он был в детстве.

Когда же речь заходила о боях, драках или приключениях, он оживал. Глаза тут же горели, он много жестикулировал, смеялся, как большое дитя. Кстати, о детях — Расул рассказал, как помогает землякам, которые в ужасных условиях занимаются спортом. В его словах чувствовалась искренность. И мне было жаль этого парня, жаль потому, что все наши проблемы идут именно из детства. А то, что мы услышали от Расула о его отце — ужасало. Его все время били, сажали на цепь в собачью будку, обливали кипятком...

Мы часто перезваниваемся с Мирзаевым, черная полоса продолжает преследовать. Загадочное избиение до полусмерти тремя дагестанцами в квартире несколько лет назад, в следующий раз его сбила машина, когда он ехал на велике, потом серьезная травма. Но за что можно уважать Расула и постараться простить, так это за его характер и умение делать выводы; мне кажется, что Бог все же простит его и направит на нужный путь. Кто-то может кинуть в меня камень, но я хорошо отношусь к этому парню и знаю, что в разведке он своих не сдаст. И изломанное детство, собачья юность, испытания в армии привели его в итоге на ринг, а не в группировку боевиков, что было вполне реально.

Расул МИРЗАЕВ. Расул Мирзаев: «Искупаю грехи»

***

История Расула невольно наводит на размышления о том, как много в нашей жизни решает случай. Он приносит успех или ломает судьбы, дарит жизнь или, наоборот, отнимает ее. Этот случай и забрал Ивана и посадил за решетку Расула. Поэтому, дорогой читатель, прежде чем принять любое важное решение, будь то выброшенная вперед рука или резкое слово, — посчитай как минимум до десяти...

Расул Мирзаев
ММА
16
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