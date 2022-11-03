«Видя, как тайком под твой хит танцует Хабиб». Как русские рэперы увековечили бойцов ММА в треках

Бойцы ММА не раз заявляли, что хотели бы войти в историю. Под этим обычно подразумеваются рекордные победные серии, двойные чемпионства или лучшие показатели по отдельным аспектам боя вроде наибольшего числа тейкдаунов. Вряд ли кто-то из бойцов мечтал быть увековеченным в треке рэпера, но вдохновленные поединками артисты их не спрашивают. Иногда из этого получается интересная строчка, но бывает и наоборот, когда выходит что-то не совсем внятное.
Рекордсмен по упоминаниям в треках рэперов — Хабиб Нурмагомедов. Имя экс-чемпиона UFC вставляют в строчки по поводу и без. Шутили над его конфликтом с Тимати, когда Нурмагомедов высказывал недовольство концертом Егора Крида в Махачкале.
А рэпер SQWOZ BAB просто хочет быть таким же брутальным, как Нурмагомедов.
Второй по частоте упоминаний, конечно, Конор. Большинство треков, где звучит имя Мака, записаны в тот период, когда ирландец находился на пике. Yanix помнит те времена, когда Ноториус мог «дать мяса», что бы это ни значило.
А Czar явно впечатлился 13-секундным нокаутом Конора в поединке с Альдо.
Но не все готовы хвалить ирландца. Гарри Топор помнит скорее его фирменную походку, а не панчи.
Нередко в треках упоминаются и братья Емельяненко, а особенно — Федор. Рэпер i61 ассоциирует себя не только с Последним Императором, но и, неожиданно, с Костей Цзю.
Петар Мартич тоже хочет быть похожим на Федора, а оппонента по онлайн-батлу ассоциировал с его братом.
А ЛСП считает, что он и его друзья настолько круты, что могут сравниться с братьями Емельяненко.
Кого еще вспоминают в песнях рэперы? Например, Петра Яна, восхищаясь его самоотверженностью в клетке.
А Петар Мартич дал ясный ответ, за кого будет болеть в главном поединке UFC 281.
После боя с Хабибом у Джастина Гэтжи заметно поубавилось фанатов. А некоторые припоминают ему то поражение до сих пор.
Хамзат Чимаев тоже удостоился быть увековеченным в треке, хотя выступает на высоком уровне не так давно.
Еще один любимчик русских рэперов — Нейт Диаз, которому посвящено минимум три песни — авторства Hash Tag, Славы КПСС и группы «макулатура».
Удивительно, но Александру Шлеменко треки не посвящали. Однако его имя все же упоминается в одной из песен.
Гарри Топор явно разбирается в ММА: знает, кто такие Танк Эбботт и Олег Тактаров.
Джиган придумал не только легендарную песню о качалке, но и строчку о Кейне Веласкесе.
А рэперы новой школы, видимо, посмотрели поп-ММА и впечатлились мощью Рыжего Тарзана.