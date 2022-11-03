«Видя, как тайком под твой хит танцует Хабиб». Как русские рэперы увековечили бойцов ММА в треках

Рэп-артисты упоминают в песнях всех — от Конора до Дацика.

Бойцы ММА не раз заявляли, что хотели бы войти в историю. Под этим обычно подразумеваются рекордные победные серии, двойные чемпионства или лучшие показатели по отдельным аспектам боя вроде наибольшего числа тейкдаунов. Вряд ли кто-то из бойцов мечтал быть увековеченным в треке рэпера, но вдохновленные поединками артисты их не спрашивают. Иногда из этого получается интересная строчка, но бывает и наоборот, когда выходит что-то не совсем внятное.

Рекордсмен по упоминаниям в треках рэперов — Хабиб Нурмагомедов. Имя экс-чемпиона UFC вставляют в строчки по поводу и без. Шутили над его конфликтом с Тимати, когда Нурмагомедов высказывал недовольство концертом Егора Крида в Махачкале.

«Вы меня вздрючите по рэпу, дети — хер там,

Скорее добавит себе в плеер Хабиб Black Star ». (Слава КПСС — «Мы из Антихайпа»)

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

А рэпер SQWOZ BAB просто хочет быть таким же брутальным, как Нурмагомедов.

«Скоро я буду, как Хабиб,

Сука, такой крутой ходить ». (SQWOZ BAB — KIA RIO)

Второй по частоте упоминаний, конечно, Конор. Большинство треков, где звучит имя Мака, записаны в тот период, когда ирландец находился на пике. Yanix помнит те времена, когда Ноториус мог «дать мяса», что бы это ни значило.

«Вы взяли мой свэг в долг, эй, мэн, где моя доля?

Дам мяса как Конор, ваш стафф — это соя ». (Yanix — Classic)

Конор Макгрегор. Фото Соцсети

А Czar явно впечатлился 13-секундным нокаутом Конора в поединке с Альдо.

«Мои строчки в тетрадке, словно Конора панчи, бьют вас грудь». (Czar — Undead)

Но не все готовы хвалить ирландца. Гарри Топор помнит скорее его фирменную походку, а не панчи.

«Я экономклассом сам на лайве дам all inclusive,

Походкой Макгрегора по плацкарту ********** [выделываюсь] так, будто прошел Rap Music » . (Гарри Топор — «Аспирин»)

Нередко в треках упоминаются и братья Емельяненко, а особенно — Федор. Рэпер i61 ассоциирует себя не только с Последним Императором, но и, неожиданно, с Костей Цзю.

«Я делаю хэдшот, будто я Емельяненко,

Мой золотой стайл — делай это правильно.

Я молодой, как Костя Цзю в спарринге ». (Boulevard Depo & i61 — Rare First Basement)

Федор Емельяненко. Фото Соцсети

Петар Мартич тоже хочет быть похожим на Федора, а оппонента по онлайн-батлу ассоциировал с его братом.

«Жду твой гардероб в «Вандерзине»,

Я — Федор, ты — Саша Емельяненко синий » . (прыгай киска — «Ветер перемен»)

А ЛСП считает, что он и его друзья настолько круты, что могут сравниться с братьями Емельяненко.

«Мы скорее Емельяненки, чем Емели,

Что бы эти щуки ни велели, все будет, как мы хотели ». (ЛСП — «Джентльмен-шоу»)

Кого еще вспоминают в песнях рэперы? Например, Петра Яна, восхищаясь его самоотверженностью в клетке.

«Мое сердце бьется, как Петр Ян в октагоне.

Мое сердце бьется, как муха в окно на балконе ». (Черная Экономика & Брутто — «Сердце»)

А Петар Мартич дал ясный ответ, за кого будет болеть в главном поединке UFC 281.

«Вторую неделю совсем ничем не занят,

Пересмотрел все бои Адесаньи » . (Петар Мартич — «На балконе»)

После боя с Хабибом у Джастина Гэтжи заметно поубавилось фанатов. А некоторые припоминают ему то поражение до сих пор.

«Это любовный треугольник, и ты в нем — Джастин Гэтжи». (ШУММ & awtor — «Приступ»)

Хамзат Чимаев тоже удостоился быть увековеченным в треке, хотя выступает на высоком уровне не так давно.

«В рэпе я Хамзат Чимаев, один апперкот — ты спишь

Ни один из своих панчей ты в глаза не повторишь » . (дима бамберг — «Интро»)

Хамзат Чимаев. Фото Соцсети

Еще один любимчик русских рэперов — Нейт Диаз, которому посвящено минимум три песни — авторства Hash Tag, Славы КПСС и группы «макулатура».

«Спорт и стафф — Нейт Диаз,

Дикий нрав — Нейт Диаз,

Кто тут прав — Нейт Диаз,

Костоправ — Нейт Диаз ». (Hash Tag — «Нейт Диаз»)

Удивительно, но Александру Шлеменко треки не посвящали. Однако его имя все же упоминается в одной из песен.

«Тупак свидетель — ждут плюхи петушков,

Рвать и метать я буду, как Аскрена Андрюха Корешков.

Саня, его натаскивай, ждём пушечных боев,

Я думаю, все будет хорошо и омская школа покажет свое ». (Рем Дигга — «Дед устал»).

Александр Шлеменко и Андрей Корешков. Фото Соцсети

Гарри Топор явно разбирается в ММА: знает, кто такие Танк Эбботт и Олег Тактаров.

«Двадцать пять, американо в четыре утра,

Сыктывкар — Ухта, самолет как танк, я Тактаров тогда » . (Гарри Топор & Тони Раут — «Квантовый скачок»)

Джиган придумал не только легендарную песню о качалке, но и строчку о Кейне Веласкесе.

«В этом турнире ты диктор, что нам травит ща сказки,

Я уведу тебя в партер, как Кейн Веласкес ». (Black Star Mafia — «Туса»)

А рэперы новой школы, видимо, посмотрели поп-ММА и впечатлились мощью Рыжего Тарзана.