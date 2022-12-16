Новозеландец ослеп в детстве из-за страшной болезни. Сейчас он держит черный пояс по джиу-джитсу

Клинтон Терри начинал в борьбе, где проиграл первые 40 схваток.

Самый известный зал в новозеландском Окленде — City Kickboxing. Там тренируются все топовые бойцы Австралии и Океании: Исраэль Адесанья, Алекс Волкановски, Дэн Хукер и другие. Но есть в самом большом городе Новой Зеландии и другой примечательный зал. Из Daredevil Jiu Jitsu пока не вышли чемпионы UFC — он интересен не этим. Зал, названный в честь супергероя Marvel Сорвиголовы, основал джитсер Клинтон Терри. С Сорвиголовой Клинтона объединяет одно обстоятельство: оба ослепли в раннем возрасте.

Терри родился в Австралии, но семья перебралась в Новую Зеландию, когда ему было полтора года. А в возрасте двух лет с ребенком случилась трагическая ситуация, которая полностью изменила его жизнь. Клинтон потерял зрение в результате сильной аллергической реакции на пенициллин. Из-за аллергии он заболел синдромом Стивенса-Джонсона, при котором кожа и слизистые оболочки покрываются волдырями. Образования на глазах разрушили роговицу и слезные протоки, из-за чего он провел девять недель в реанимации.

Фото Соцсети

«К счастью, у меня нет никаких воспоминаний об этом, но то, как мне это описывали, было так, будто меня держали за лодыжки и опускали в кипящую воду. Я думаю, хуже всего было моей маме, потому что она все помнит. Я вижу результат, но не помню всей боли и ужаса этого — вероятно, мне очень повезло», — говорил оптимистичный Терри сайту Nzherald.

Клинтон никогда не отчаивался из-за слепоты, он с детства любил спорт и пробовал разные виды, чтобы найти занятие по душе. Помимо Клинтона, в семье Терри росли еще трое детей, двое братьев и сестра. Все они были младше и не имели проблем со зрением, но парень хотел опробовать каждый вид спорта, которым они занимались. Он проверял себя в футболе, крикете и регби, но из-за слепоты эти виды спорта ему не очень подходили. Когда брат отвел 19-летнего Клинтона в борцовскую секцию, он понял, что нашел подходящее занятие: больше не нужно гоняться за мячом по полю.

Терри решил, что хочет стать чемпионом Новой Зеландии по борьбе. Он понимал, что это потребует времени и тяжелой работы, потому что пришел в зал с весом 62 килограмма и был не в силах отжать от груди 20-килограммовую олимпийскую штангу. «Я не был прирожденным спортсменом. Я проиграл свои первые 40 схваток, не набрав ни одного очка. Я был типичным слепым парнем. Люди говорили: «О, он слепой, это так хорошо, что он пытается». Люди не воспринимали меня всерьез», — вспоминал Клинтон, который стал чемпионом Новой Зеландии в 25 лет.

«Это было потрясающе. Я давно всем говорил, что возьму национальный титул. На том этапе было больше сомневающихся, чем тех, кто в меня верил, поэтому было здорово наконец достичь того, ради чего я так усердно работал. Но я продолжал поднимать планку. Как только я взял чемпионат страны, я сказал, что выиграю титул чемпиона Океании. Мне сказали, что для слепого это невыполнимая задача. Тогда я ответил, что получу квалификацию на чемпионат мира. Каждый раз я поднимал планку, а люди говорили: «Ой, я не знаю, возможно ли это», — рассказывал Терри.

Клинтон выиграл десять национальных титулов и три чемпионата Океании по борьбе, а затем стал заниматься грэпплингом под руководством Педро Эрнандеса в зале Tu Kaha Jiu Jitsu NZ. Это была новая дисциплина для Терри, но он добился не меньшего успеха, выиграв пять национальных титулов и несколько чемпионатов Тихоокеанского региона. Важно отметить, что во всех этих соревнованиях участвовали зрячие люди.

В 2019 году Терри стал бронзовым призером чемпионата мира по версии IBJJF, а в начале декабря 2022-го он получил черный пояс по БЖЖ и стал первым слепым новозеландцем, кто добился этой цели. На пути к черному поясу одной из тех, кто больше всего поддерживал Клинтона, была его жена Андреа.

Клинтон Терри с женой. Фото Соцсети

«В юности мне многое пришлось пережить, и слепота не была самой большой трудностью, с которой мне приходилось сталкиваться. Лишь горстка людей знает мою полную историю, но когда Андреа встретила меня, я был довольно сломлен. Андреа помогла мне исцелиться и показала, что я могу ставить высокие цели в жизни. Она всегда верила в меня и поддерживала меня, и без нее вчерашнего дня [вручения черного пояса] не было бы», — писал Терри в соцсетях.

Клинтон основал собственный клуб, воспитанники которого вовсю выступают на соревнованиях. В Daredevil Jiu Jitsu всего три тренера, и одна из них — дочь Клинтона, Аврора Терри. Как и отец, девушка уже несколько раз завоевывала золото чемпионатов страны и Океании.