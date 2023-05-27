UFC бьет рекорды по прибыли и без шансов уделывает бокс. Но расходы на бойцов только снижаются

Промоушен Даны Уайта отсыпает бойцам жалкие 13 процентов от общего дохода.

12 мая владеющая UFC компания Endeavor подала финансовую отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эти документы содержат подробности о спортивных активах Endeavor, и в них раскрывается много информации о финансах UFC за последние три года.

Согласно отчету, опубликованному в форме образца 8-K (одна из наиболее распространенных форм, которую подают в SEC), доход UFC в прошлом году составил 1,14 миллиарда долларов. Таким образом лига победила личный рекорд, установленный в 2021-м, когда заработала 1,032 миллиарда. Рекордный доход UFC касается каждого отдельного сегмента, в том числе прав на медиаконтент, прямых трансляций и лицензирования потребительских товаров.

Дана Уайт. Фото ufc.com

В прошлом году права на контент принесли компании 794 млн долларов, что на 26 млн больше, чем в 2021-м. При этом в 2022-м в UFC провели на один турнир меньше. В 2015-м, до того, как промоушен перешел в собственность Endeavour, медиаправа оценивались в 462 миллиона. В эту статью дохода также входит продажа медиаправ американским и зарубежным СМИ и деньги, которые пользователи приложения UFC Fight Pass платят за PPV-турниры. А продажа билетов на просмотр турниров вживую принесла UFC 125,2 миллиона в 2022 году (в 2015-м — 75 миллионов, в 2021-м — 105,8 миллиона).

Спонсорские выплаты выросли с 52 миллиона долларов в 2015-м до 166,8 миллиона в 2022-м. Как отмечается в документации, доходы от спонсорства включают «объявления на арене и октагоне, цифровой и вещательный контент, объявления в эфире, специальные выступления бойцов и другие формы рекламы». Лицензирование товаров в прошлом году принесло 53,6 миллиона — почти в три раза больше, чем в 2015-м (19 миллионов). Это деньги, заработанные на лицензировании логотипов, торговых наименований, товарных знаков.

Чистая прибыль UFC выросла более чем в три раза: со 119 млн долларов в 2015 году до 389 миллионов в 2022 году, что составляет маржу в 34 процента. Другими словами, примерно треть каждого доллара, который зарабатывает компания, в конечном итоге окажется чистой прибылью.

В плане финансового успеха UFC опережает не только все вместе взятые ММА-промоушены, но и крупнейшие промоутерские компании в профессиональном боксе. Например, компания Эдди Хирна Matchroom Boxing (организовывает бои Сауля Альвареса, Энтони Джошуа, Дмитрия Бивола) в прошлом году сообщила о прибыли в размере 13,6 миллиона долларов, что в 28 раз меньше, чем у UFC.

Фото Соцсети

Дела у UFC идут отлично даже в сравнении с WWE. Чистая прибыль промоушена Даны Уайта за 2022 год почти в два раза превышает прибыль организации Винса Макмэна (согласно такому же отчету формы 8-K): 389 миллионов долларов против 196,6. Но еще в 2019-м рестлинг шел впереди по этому показателю: 77,1 миллиона против 64. А в 2017-м UFC вовсе имел убытки в размере 160,6 миллионов, когда WWE был в плюсе на 32,6 миллиона.

Если доходы UFC стабильно идут вверх, то расходы, наоборот, с каждым годом снижаются. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились до 210 млн долларов за год — на 1 процентов меньше, чем в 2021-м. Сегмент включает расходы на персонал, аренду, командировки, профессиональные услуги, а также ежегодная выплата за менеджмент в размере 25 миллионов долларов, которую от Zuffa получает Endeavour.

Прямые операционные расходы в 2022 году составили 326 миллионов долларов — на 3 процента меньше, чем в 2021-м. Прямые операционные расходы в первую очередь включают затраты на спортсменов (на них потратили 32,8 миллиона), на организацию мероприятий, продвижение турниров и расходы на аренду места проведения турниров.

А что с зарплатами бойцов? Как сообщает журналист Bloody Elbow Джон Нэш, финансовый директор Endeavor Джейсон Любин во время телефонного разговора с инвесторами компании рассказал, что с 2005-го гонорары спортсменов увеличивались в среднем на 26 процентов в год. Известно, что суммарная зарплата бойцов в 2005-м составляла 4,3 миллиона долларов, поэтому в прошлом году она должна была дойти до отметки в 178,8 миллиона долларов.

Конор Макгрегор. Фото Соцсети

Если подсчеты верны, то, вычитая 32,8 миллиона долларов расходов на спортсменов, компенсация бойцам составит 146 миллионов долларов в 2022 году — 12,8 процента от общего дохода. Это даже меньше, чем в 2016 году, когда эксперты по делу бойца Канга Ле против Zuffa оценили суммарные гонорары, выплаченные UFC бойцам, в 148 миллионов долларов.

Но наиболее очевидная причина такого сокращения расходов на гонорары — не экономия на средних атлетах, а простой Конора Макгрегора, который не провел ни одного поединка в 2022-м, зато дважды подрался в 2021-м с Дастином Порье. Тогда UFC пришлось солидно потратиться на гонорар ирландца.