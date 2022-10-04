Как водитель Даны Уайта выиграл миллион в игровых автоматах. «Он отвез меня в аэропорт, уехал и тут звонит...»

Правда, половину отдал на налоги.

Президент UFC Дана Уайт — заслуженный гэмблер, которому на протяжении многих лет чудом удается не превратиться в разбитого и несчастного лудомана.

Последние 10-15 лет он почти каждый день играет по крупной в свой любимый блек-джек и за счет железной дисциплины и игроцкого ума не просто остается на плаву, а идет в плюсе. Когда-то он так успешно бомбардировал вегасовское казино Palms, что те в итоге вручили ему именной пояс за выигрыш в блек-джеке 1 млн долларов за ночь.

«Неоспоримый чемпион в блек-джек». Чемпионский пояс, врученный казино Palms Уайту. скрин из UFC Embedded

Есть успехи у Уайта и на турнирах по блек-джеку. Он утверждает, что как-то на одном ивенте обыграл 50 профессиональных игроков. За победу ему дали стеклянный кубок — Уайт просит жену положить этот кубок ему в гроб, когда его будут хоронить.

Кубок, который Уайту вручили за победу в турнире по блек-джеку. скриншот из UFC Embedded

Стратегия Даны очень простая — уходить, когда ты в плюсе. Если ты вышел в плюс, поиграв всего три минуты, — все равно уходи.

«Я играю в блек-джек практически каждый день, — объяснял Уайт на «The Action Junkeez Podcast». — Когда я захожу в казино, у меня нет конкретной цели, все идет от ощущений — как пойдет карта в этот конкретный день. Но есть принцип — надо уходить, когда ты в плюсе. Я всегда играю в блек-джек только двумя колодами. В одну, две и три руки, миксую. С самым большим лимитом, который мне только могут дать, и с самым большим кредитом. Если мне позволят сыграть миллион долларов в одну руку, я сыграю. Это моя цель до тех пор, как я умру, ****, — сыграть на миллион долларов в одну руку.

Когда я играю, я не испытываю напряжения и стресса. О'кей, иногда, когда мне серией идут плохие карты — я, ****, хочу швырнуть стул. Казино не любят меня, потому что моя стратегия — выиграл и ушел. Недавно я зашел, сыграл в две руки по 75 000, у меня вышел сплит (когда игроку достаются две карты одинакового достоинства, затем он играете каждую руку отдельно. — Прим.), потом дабл, **** (удвоение ставки и взятие одной дополнительной карты у дилера. — Прим.), и в итоге у меня оказалось полмиллиона долларов в одной руке. Полмиллиона долларов, ****! **** мне играть еще хотя бы одну руку? Я встал и ушел. Я пробыл в казино в этот заход 3,5 минуты, ****. Я советую людям играть только в Вегасе, потому что здесь огромное количество казино, на каждом шагу, и они все конкурируют между собой за игрока".

Дана Уайт. Фото Соцсети

Успешная гэмблерская аура Даны настолько сильна, что как-то свой огромный кусок пирога получил и его личный водитель. Он подвез босса в аэропорт и на обратном пути заехал в казино. Итог — выигрыш миллиона долларов в автоматы.

«...У меня есть товарищ, мой водитель, он сейчас живет в ЛА. Он работает со мной 20 лет, в ЛА у него теперь есть водительская компания. Как-то много лет назад, мои дети еще были маленькими, мы собирались на Фиджи на Рождество. Он довез нас до аэропорта [в Вегасе], мы вылетаем, приземляемся в LAX (аэропорт Лос-Анджелеса. — Прим.), а он в это время зашел в игровые автоматы и, ***, долбанул их на 1,3 миллиона!

Прилетели мы в ЛА, и тут он звонит: «Я выиграл миллион долларов в автоматах, сразу после того, как довез вас». Я такой: «Ты че творишь, ****?» (Смеется.) Но что самое безумное — после того как он заплатил налоги и свой процент взяла компания, которая произвела эти автоматы, у него даже близко не осталось миллиона. У него осталось несколько сотен тысяч. Поэтому все, кто думает, что они сорвут джекпот и получат миллион, — ****.

Эй, принесите мне кто-нибудь мой телефон, я хочу позвонить ему прямо с подкаста. Я хочу, ****, спросить, сколько точно он забрал из автоматов (звонит водителю и дозванивается).

Дана Уайт: «Эй, дружище!»

Водитель: «Хей, как дела, Дана?»

Дана Уайт: «Ты сейчас в прямом эфире на подкасте, я рассказываю историю, как ты выиграл в автоматах миллион. Какой в точности был джекпот, 1,3 миллиона?»

Водитель: «1,159 миллиона».

Дана Уайт: «Если рассказывать кратко — на сколько они порезали тебя?»

Водитель: «IGT (компания-производитель автоматов. — Прим.) забрала сразу же 25% с выигрыша. Потом еще налоги».

Дана Уайт: «Сколько в итоге тебе досталось чистыми?»

Водитель: «Где-то половина, 550-600 тысяч».

Дана Уайт: «Спасибо, дружище, пока».

...Вот видите, ****. Когда я был молодым, я мечтал: «Когда у меня будет миллион долларов...» Когда у тебя будет миллион долларов — это будет 500 тысяч, ****. А остальное ты отдашь на налоги".