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«Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?!» Как знаменитый ринг-анонсер Загорский отказался от ведения праздников

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Загорский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Загорский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Брюс Баффер.
Фото Global Look Press
Александр Загорский и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Александр Загорский.
Фото Global Look Press
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Cлучилась неприятная история.

Нет сомнений в том, что Александр Загорский — самый известный ринг-анонсер России. Его голос уже много лет звучит на самых значимых турнирах. Если в прошлой раз мы выпустили статью о том, как карьера Загорского чуть не сломалась из-за травмы, полученной перед турниром лиги Хабиба Нурмагомедова в 2020 году, то в этот раз осветим интересные истории из его жизни — в частности, как ринг-анонсер отказался от ведения свадеб и праздников из-за подвыпившего молодого человека. Об этом и многом другом Загорский рассказал на подкасте Григория Дрозда.

Чем занимался раньше

«Я работал вокалистом в Ленконцерте. Участвовал во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады 1979 года. Этот конкурс проводился раз в четыре года, как Олимпиада. Туда съезжалось, как сейчас говорят, все постсоветское пространство. Все республики принимали участие. Я стал дипломантом — недобрал буквально одного места до призов. То есть первое, второе, третье места — а дальше дипломанты. Мне тогда было 25 лет.

 
Григорий Дрозд и&nbsp;Камил Гаджиев. Камил Гаджиев: Хабиб, Федор, Шлеменко, Исмаилов, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13

Судейская комиссия говорила: «Ну как? Вы стопроцентный лауреат. Давайте на следующий конкурс, там вас ждет грандиозный успех». И я поехал на следующий конкурс — в 83-м. На том конкурсе ни один мужчина-вокалист не прошел в третий тур, в том числе и я. Но ладно я, не был допущен на третий тур, знаете, кто? Нынешний народный артист Александр Серов! Представляете? После этого я перестал участвовать в конкурсах, потому что это дело очень субъективное. На третий тур прошли одни девушки, потому что в жюри сидели одни мужчины. Каждый представлял свою республику: Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и так далее. Эти девушки потом где-то мелькнули по телевидению, потом их никто не видел».

После конкурса 79-го года мне пошли предложения из Москвы и с нашего Ленинградского телевидения. Я достаточно долго вел передачу «Музыкальный почтальон», где представлял разных артистов и сам выступал. И в Москве я в этих передачах принял участие. Но в Москве это длилось недолго, поскольку я там чужак (улыбается), питерский».

Александр Загорский. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Загорский.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Как стал ринг-анонсером

«Это, может быть, счастливое стечение обстоятельств. Может быть, это был случай, но я считаю, что каждая случайность — это в какой-то степени закономерность. В Ленконцерте был спортивный инструктор — Сергей Янковский, который бился в первых боях промоушена М-1 Global у Вадима Финкельштейна. Финкельштейн устраивал грандиозные турниры: Россия против мира и так далее. И вот этот Сергей говорит: «Вадику Финкельштейну нужен ведущий. Давай я с ним тебя познакомлю». Это был 2000 год, август месяц. Мы приехали в офис, договорились с Финкельштейном. Он сразу на слово не поверил, что я тот самый кандидат, и устроил конкурс на следующий день во дворце спорта «Юбилейный». Надо было зачитать текст, который он дал. Суть в том, что теоретически я знал, как и с какой подачей нужно произносить вот такие тексты. У меня был опыт ведения разных концертов, но при этом я смотрел американские турниры — еще по спутниковым тарелкам. У меня самого, честно говоря, не было спутниковой тарелки, но я одно время работал на корабле, который ходил по маршруту Ленинград — Стокгольм. Там можно было смотреть в прямом эфире турниры из Америки. Я знал, как должен вести себя ринг-анонсер, видел Майкла Баффера. Мне тогда понравился импозантный человек с красивым баритоном. И я тогда для себя отметил, что, если бы мне вдруг мне предложили попробовать, наверное, у меня бы получилось.

 
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И вот с такими знаниями, с малой информацией, но с пониманием, как надо говорить, я вышел на этот маленький конкурс, куда еще какие-то диджеи пришли, ведущие. Надо было текст зачитать — я зачитал. Потом Финкельштейн говорит: «Все, никого не слушаем». А через пять дней международный турнир во дворце спорта «Юбилейный»! Господи, на самом деле это было для меня так сложно, потому что теоретически-то я знал, что делать, но, когда началась суета, когда ко мне со сценарием подскакивали люди и говорили: «Если победит боец из красного угла, то надо вызвать награждать такого-то, если проиграет, то этого вычеркивай и записывай другого»... Все как-то вот так в суете. Другой момент: в красном углу Ибрагим Магомедов, в синем — Магомед Ибрагимов. Они как родные братья. Кто-то кого-то берет на удушающий, и, по-моему, даже главный судья не понимает, кто из них кто. В общем, как братья (смеется). Вот так и закончился первый турнир, и, на мое удивление, ко мне там подходили люди, жали руку и говорили: «Ну наконец-то у нас в стране появился настоящий ринг-анонсер!» Это было для меня самой большой похвалой, и я понял, что попал в десятку — что это мое! Годы подтвердили, что это действительно оказалось мое. Я комфортно в этой роли себя чувствую, мне очень нравится, и сколько бы лет ни прошло, а уже идет 23-й год моей работы в ринге, клетке, я получаю огромное удовольствие от каждого турнира».

Александр Загорский и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети
Александр Загорский и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Про американских и европейских коллег

«Я обязательно смотрю на работу коллег ринг-анонсеров и отмечаю, что этот очень хороший, а тот — не настолько. Могу сказать, что в Америке великолепные ринг-анонсеры, а в Европе — на удивление слабые. Немцы вялые, не зажигают абсолютно никак. Англичане вообще непонятные. Выходит толстый, лысый дядечка и начинает пыжиться что-то там в микрофон (улыбается). Я удивляюсь на самом деле. А что касается США — там эталон ринг-анонсеров. Там все хороши».

Как за год отработал на 71 турнире

«Я гораздо комфортнее себя чувствую, когда, например, в неделю один турнир. Я знаю, что мне надо прилететь заранее, вылететь — и все нормально. Но бывает, что уик-энд забирает два турнира — в пятницу и субботу. Конечно, это тяжело. Бывает так, что не высыпаешься, потому что турниры заканчиваются поздно, а вылетать надо утром на следующий день. Это достаточно тяжело, но организм построен так, что даже часовые пояса и их смены как-то безболезненно проходят. Например, я улетаю на Дальний Восток, быстро вхожу в разницу 7-8 часов, в этот ритм, и, возвращаясь назад, даже не чувствую [разницы]. Я легко переношу эти перелеты, самолет легко переношу.

Я однажды подсчитал — до пандемии это было — у меня за год набрался 71 турнир. Это, конечно, очень много. А когда началось вот это [пандемия]... Понятно, что все было закрыто. Потом постепенно стало разгоняться. Сейчас где-то в районе 50 турниров за год».

Александр Загорский. Фото Global Look Press
Александр Загорский.
Фото Global Look Press

Про самый большой гонорар

«Все промоутеры знают мой гонорар, он с годами увеличивается, но не запредельный. Я помню самый большой гонорар — это было накануне Нового года в Грозном. Вообще у меня ставка регулярная. Нет такого, что мне где-то платят больше, где-то — меньше. Все знают мою ставку. Но бывали случаи, когда хотели перекупить и предлагали двойной гонорар, только чтобы у них отработал, а не там. Никогда на это не ведусь, я человек слова и очень дорожу своим именем. А в Грозном мне заплатили 5000 долларов за турнир. Это был рекорд».

Как отказался от ведения праздников

«Я много лет назад отказался от проведения частных мероприятий. Такие предложения шли, и чем старше я становился, тем больше понимал, что в моем возрасте веселить подвыпившую публику, молодежь... Отправной точкой, знаете, что явилось? Меня пригласили провести юбилей очень уважаемого человека, судьи-женщины в Санкт-Петербурге. Достойная публика собралась: депутаты законодательного собрания, юристы... Все было чинно и красиво до того момента, как народ подвыпил крепко. Вдруг я слышу из зала голос — молодой человек, который годится мне в сыновья, орет: «Ну где этот белоголовый?! Пусть споет». Имеет в виду меня. И мне это показалось грубовато... Я к нему подошел, говорю: «Во-первых, я для вас не белоголовый. Петь я для вас не буду, и пожалуйста...», а он: «Ты не знаешь, с кем ты разговариваешь?! Я помощник депутата такого-то». В общем, пятая вода на киселе и хозяин жизни. И это явилось для меня отправной точкой отказаться от проведения частных вечеринок и сосредоточиться только на спорте».

Брюс Баффер. Фото Global Look Press
Брюс Баффер.
Фото Global Look Press

Про легендарного ринг-анонсера UFC Брюса Баффера

«Это, конечно, сгусток энергии. Но для меня это неприемлемо. Может быть, в силу моей фактуры, отношения к поведению. Я никогда не позволю себе подпрыгнуть или присесть. Тем не менее он в этом очень органичен. Так заводит зал... Но что я заметил: он как автомат говорит одни и те же фразы — в отличие от Майкла Баффера, который каждый раз придумывает новые фразы, новые выражения.

 
Брюс Баффер. «Здоровье — это 20% спорт и 80% питание». Брюс Баффер отжимается 75 раз в 63 года и питается как топ-атлет

В юности Брюс Баффер был совершенно другим, совершенно по-другому говорил, а сейчас говорит даже с одинаковыми интонациями — представляет событие, представляет соперников. Я, как человек со слухом, смог бы скопировать. Это очень легко, потому что интонации одни и те же. У него идет бешеная энергия, но с совершенно одинаковыми словами и одинаковой интонацией. Но энергия совершенно неуемная. Он молодец. Недаром UFC, в том числе благодаря ему, имеет такую популярность».

Бокс
Александр Загорский
Григорий Дрозд
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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