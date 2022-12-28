«По факту Хабиб переплюнул Федора». Камил Гаджиев: ММА vs фигурка, Зиявудин Магомедов, гонорары

Президент AMC Fight Nights стал гостем подкаста Григория Дрозда. Мы выбрали самое интересное.

О рекордных гонорарах в российских ММА

— Гонорары Шлеменко и Исмаилова за их бой однозначно самые большие в истории российских ММА (оба заработали по 18,5 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»). С боем Федора и Фабио Мальдонадо некорректно сравнивать, потому что сегодня, условно, кто-то Конора Макгрегора привезет и заплатит ему 10 миллионов долларов. Это отдельный жанр. Если брать историю, выращенную внутри индустрии, то это Исмаилов — Шлеменко. До этого был Исмаилов — Минеев. Сейчас ребята получили на двоих немного больше, и это абсолютный рекорд.

Федор Емельяненко за бой с Мальдонадо получил более миллиона долларов. На том турнире (Fight Nights в июне 2016 года. — Прим. «СЭ») где-то шесть или семь его бойцов дрались. Там Федор еще ребятам платил, поэтому точную сумму не выведу. Точно около миллиона.

Кто платил эти деньги? Мы зашили их в маркетинг компании. Мы тогда на развитие тратили деньги, года за три потратили 5-6 миллионов. Бюджет того турнира вышел чуть больше за 100 мультов. Чтобы вы понимали: мы билетов продали на 20 с чем-то миллионов, телевизионных прав тоже на 20 миллионов. Япония у нас купила телевизионные права. Японцы же Федора очень любят. За размещение на канвасе спонсоры нам по 5 миллионов рублей заплатили. Как раз там [в Санкт-Петербурге] тогда экономический форум был. То есть половину денег мы реально отбили. А остальные деньги, почти миллион долларов, как раз ушли на имидж компании, развитие. На инерции боя с Федором долго едешь.

Зиявудин Магомедов (в центре). Фото Global Look Press

О сотрудничестве с Зиявудином Магомедовым

— Зиявудин Магомедов — фигура, очень ассоциируемая с боем Федора Емельяненко с Фабио Мальдонадо. Он был партнером, который в полном смысле этого слова партнером не стал, потому что не хотел. Где-то осторожничал. Он им собирался стать, когда мы бы вышли на американский рынок, бразильский — там мы планировали провести турнир. С юридической точки зрения он уже оживился. Он уже видел, как мы это сделаем. А здесь [в России] смотрел, спонсировал.

Как мы его привлекли? А он ходил на наши турниры несколько раз как гость. А потом, наверное, подумал: «А что, ММА люблю? Люблю. Ребята нормальные? Да. Структура готова? Да. Могу ли я усилить эту историю? Да. И зачем все создавать с нуля? Давай объединим усилия». И все. Мы так и сделали. Он меня на встречу пригласил и там спросил: «Сейчас у тебя о чем голова болит?» Я говорю: «Здесь есть финансовые обязательства, кредитные». И он помог финансово, подзакрыл эти истории. Потом мы года три проработали. Даже четыре года, потому что первый год, вообще не погружаясь, он занимался этим делом. Когда Бату Хасиков с Майком Замбидисом дрались, мы уже были вместе. Затем мы решили, что будем делать чисто ММА, и начали стратегически вместе развивать [Fight Nights]. Бывало, в офис к нему приезжаю, и он такой: «Давай подумаем, где, кто участвует». И так мы ММА штурмили, он реально в нем разбирается.

Плюс он же в экономике разбирается. Где-то мог новую ветку развития предложить. Далеко не во всем я с ним был согласен, часто мы принимали компромиссные решения. Я сам придумывал модели, как сделать так, чтобы было и вроде бы как он видит, и в то же время, чтобы это проходило через мою экспертизу. Но у такого рода людей [как Магомедов] всегда есть чуйка. Поэтому я мог сказать: «Давай я пойду по твоему пути». Как ровно и наоборот: эксперта надо слушать, потому что он знает то, чего ты не видишь и не слышишь.

О Хабибе и Федоре

— Интересные вещи были. Вот, например, Хабиб. За года полтора до его чемпионского боя Зиявудин тесно с ним начал общаться, клуб хабибовский начал развивать. И в один день Зиявудин мне сказал: «Скоро Хаба станет безусловным номером один в ММА». А я говорю: «А как же Федор?» А он: «Вот увидишь, Федор на второй план отойдет. Точно Хабиб». Я: «Интересная позиция...» Тогда казалось, что это невозможно. Невозможно переплюнуть Федора, но сейчас же по факту Хабиб его переплюнул.

Это как сравнивать Пеле и Марадону. Кто-то скажет, что Пеле, а кто-то: «Да нет, конечно, Марадона». Кто-то начнет очки считать, кто-то скажет, что один больше только во внутреннем чемпионате забивал. Но факт остается фактом: оба чемпионы мира. Эти тоже чемпионы. Хабиб — чемпион UFC, Федор — чемпион Pride. Кто-то скажет: «Да ладно, что там Pride». Но в те времена Pride был номером один. Кто-то скажет, к примеру: «Да вот Федор не тех бил». А кто-то скажет: «Да это Хабиб не тех бил». Все время будут споры. Что факт: в том, что некоего сумасшествия вокруг себя Хабиб добился гораздо больше, чем Федор.

Это связано не только с их, скажем так, особенностями личности, потому что Федору всегда в меньшей степени это нужно было, он этого сторонился, а еще и с тем, что в период федоровского величия не было практически социальных сетей, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что на самом деле очень сильно повлияло на хабибовскую историю.

Второй аспект: у Федора не было такого антагониста, как у Хабиба в лице Конора. Да, был Мирко Кро Коп. Но Мирко Кро Коп же не Конор. Времена такие были. Это не было так модно и так популярно, что ли. Мирко знали люди, которые интересуются единоборствами, а Конора знает весь мир. Получается, что человека, который побил человека, которого знает весь мир, тоже знает весь мир. А человека, который побил Кро Копа, знает аудитория, которая близка к единоборствам. Вот о чем речь. Поэтому, конечно, Хабиб больше преуспел. И денег больше заработал, славы больше получил в количестве людей и узнаваемости. Но это не означает, что он масштабнее или круче боец, чем Федор. Нет. Я этого не утверждаю. И, например, 50-летний житель Тюмени будет по-своему прав, если скажет: «Вы что, ребята, Федор для меня в два раза круче, чем Хабиб».

О Сергее Павловиче

— Как бы ни было, Зиявудин сказал: «Подожди, ты увидишь, что Хабиб будет там». Еще один человек, в которого очень сильно верил Зиявудин с точки зрения перспективы, — это Серега Павлович. Он был одним из его любимых бойцов. Он говорил: «Хабиб станет чемпионом UFC, а потом Павлович». Поэтому мне интересно наблюдать за тем, что происходит с Серегой. Серега реально идет к тому, чтобы драться за пояс.

Сергей Павлович. Фото Global Look Press

О планах при Магомедове и его аресте

— Время после ареста Зиявудина — самое сложное для Fight Nights? Fight Nights никогда легко не было. Многие думают, что, когда Зиявудин пришел, то положил мешок с деньгами на стол и сказал: «Камил, бери сколько надо денег, бери». Вы же понимаете, что это не так. Бизнес так не ведется. Когда ты вчера тратил рубль, сейчас все подумают, что теперь тебе дадут еще два, а они [спонсоры], знаете, что говорят? Они говорят: «А зачем ты этот рубль тратил? Может быть, за ноль рублей это можно сделать?» Бизнесмен всегда так рассуждает. Поэтому здесь свои сложности были. Но, как бы ни было, был запас прочности. Когда Зиявудин оказался там, где оказался, я понял, что я со всеми своими обязательствами и историями, по сути, остался один на один. Да, мои друзья, товарищи не оставляли меня в этом вопросе, но я остался один на один. Я вообще не понимаю, как я в этой истории выжил до появления Амира Мурадова. Я так протянул два с половиной года и делал при этом хорошие ивенты: первый бой Минеева и Исмаилова, Али Багаутинов — Жалгас. Были прям события при всем при том, хотя я был в такой себе в психологической форме. Да, это стресс, это на тебя давит, и бросать же продукт нельзя. Тогда такие сложности были, что, честно сказать, на моем месте 99 процентов людей это все бросили бы, любой здравомыслящий человек. Просто меня что-то держало. На тот момент восемь лет работали, и чтобы взять и закрыть то, над чем восемь лет работали... Не-не-не. Я как-то верил, что все срастется, и благодаря появлению Амира все срослось.

Какие планы были при Зиявудине? Сломать хребет UFC? Не-не, вообще не наша история, и фраза не наша (улыбается). Мы шли на американский рынок и давали себе отчет, что сломать хребет не получится, и вообще создавать похожий на UFC продукт не имеет никакого смысла. Потому что он всегда будет хуже, чем UFC. Он не будет выдерживать сравнений. Спортсмены, промоушены всегда будут на UFC смотреть. Для того чтобы быть по-настоящему успешным, надо создавать что-то непохожее на UFC. И мы на тот момент, когда с Зиявудином случилось то, что случилось, были в поиске того, как сделать так, чтобы создать непохожую историю. Вот, например, PFL создали неплохую историю. Они сделали чемпионат, групповой этап. Но, знаете, так и остались недоношенной лигой. Правильной прокачки, что ли, не хватило. Когда они вроде начали активно развиваться, ковид случился. Не повезло немного. Все как будто бы похоже на UFC, но при этом гораздо хуже. Мы не хотели этим путем идти. Но мы намеренно хотели войти в американский рынок, летали туда, офис смотрели. Мы летали с ним [Магомедовым] в Нью-Йорк, Лос-Анджелес — все облетели. Нашли уже CEO, финансового директора, офис официально открыли, деньги были... В общем, все было. Забазировались — и бах: Зиявудин оказывается в местах лишения свободы. И я такой думаю: «У меня у самого есть достаточно денег, экспертизы для того, чтобы там биться? Конечно, нет». Я свернул Америку, Бразилию. И все. Я из Бразилии перенес турнир в Ростов (улыбается).

О тюремном сроке Магомедова

Нонсенс! Просто хамство. За что давать 19 лет?! Его просто взяли и приклеили — это ОПГ. Внаглую все приклеено. Нет, я не говорю, что он не виноват. Нет, конечно. Наверное, что-то там имело место. Совсем дыма без огня не бывает. Но не буду и говорить, что он виноват. Кто его знает, может быть, кто-то с кем-то счеты сводил? Мы с вами оценку не даем. Мы про срок. 19 лет — черт знает что! Беспрецедентная история. Если бы 10 лет получил, я бы подумал: «Ну, он уже четыре года там, два-три года потерпит и выйдет». Ну а теперь он что, через 10 лет, что ли, выйдет? Если он через 10 лет выйдет, ему 63 года будет. Это та часть жизни, когда ты потихоньку в старость переходишь.

О последнем разговоре с Магомедовым

— Мы где-то в феврале были в Лондоне. Летали по теме Fight Nights. Мы хотели в Лондоне сделать один из офисов. Есть там промоушен — Cage Warriors. Мы хотели с ними объединиться, чтобы сделать Fight Nights международным холдингом. То есть Америка, Бразилия, Лондон Cage Warriors. Хотели мощную структуру создать — и встретились в Лондоне с Cage Warriors. По-моему, это был февраль 2018 года. Надо визу в паспорте посмотреть. Мы прилетели и обсудили с ним событие, которое случилось 30 марта 2018 года на ЦСКА-арене (турнир Fight Nights 85. — Прим. «СЭ»). И все. Где-то, наверное, в марте [2018 года] с ним в последний раз пообщались. Потом случилось то, что случилось. Все оборвалось.

В Лондоне мы пожали руки с крупным инвестиционным агентством, которое как раз познакомило нас с Cage Warriors. Они лондонцы. Они как раз договорились с нами, что они инвестируют в Fight Nights большую сумму денег, часть из которых была бы продажа доли: то есть покупают долю, заходят, и мы эти деньги можем забрать себе. Большую часть денег они закладывали на развитие. Туда входила покупка Cage Warriors, плюс африканский промоушен Extreme Fighting Championship в этой сделке участвовал. Хорошая сумма. Мы в самолете с Зиявудином летели, и он сказал: «Сейчас деньги зайдут, их пустим на развитие. А с людьми, которые, по сути, Fight Nights владеют, договоримся и в определенной пропорции поделим». То есть я нормальным, упакованным человеком с самолета вышел (улыбается). Между прилетом и 30 марта, когда Зиявудина задержали, было активное общение о структуре. Чтобы вы понимали: после 30 марта это более ни с кем не обсуждалось. Видимо, они в новостях, наверное, узнали. Даже связи не было. Мы ради вежливости через неделю созвонились. Они говорят: «Что ты думаешь? Какая перспектива у Зиявудина?» Я отвечаю: «Не знаю. Посмотрим, как все получится. Давай посмотрим через месяц-два».

Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

О своих долгах после ареста Магомедова

— Как только Зиявудин оказался там, где оказался, я больше ни одного инвестиционного рубля не получил. Весь отрицательный баланс стал моим. Там где-то 100 мультов было в рублях. Был страшный геморой. Это хорошая школа была. На самом деле молодцы друзья, партнеры. Все адекватно отнеслись, все поддержали. И как закрывать организацию, когда столько людей говорят тебе, что надо сохранить? Я там имущество продал. Ну да ладно. Сегодня есть, завтра их нет. Нормально. Живы.

О популярности ММА в России

— Футбол, хоккей [на первом и втором местах по популярности в России]... Я бы про биатлон сказал, но сейчас, во-первых, биатлон неактуален, потому что мы не соревнуемся с норвежцами, финнами и так далее, поэтому отпадает. Тем более биатлон все-таки сезонная вещь. Футбол с огромным отрывом [на первом месте]. Потом пропасть. Потом хоккей. Я бы мог сказать через свое восприятие, но я знаю статистику: довольно популярно все, что с гонками связано. Поэтому гонки и единоборства — они бы разделили третье и четвертое места между собой. Единоборства в целом, объясню почему: у нас грань между ММА, боксом и кикбоксингом практически стерлась. Вот готов зуб положить, что когда люди в программе передач видят: Александр Емельяненко против Дацика, Минеев против Родригеса, Шлеменко против Исмаилова, они даже не понимают, что это за вид спорта. Они не парятся.

Да и сами организаторы поработали над тем, чтобы все смешалось. Не знаю, хорошо это или плохо. Сегодня люди вроде выходят в клетку, но боксируют, а кто-то выходит в ринг, но у них там ноги летают, при этом почему-то перчатки ММА. Грани стираются. Поэтому футбол на первом месте, дальше ничего нет, потом хоккей, а за ним — гонки и ММА. У гонок сейчас сложный период. Для них важно, чтобы Россия была в мировой повестке. Когда соревновались Квят, Мазепин, Петров в «Формуле-1», мы были в повестке, гонки смотрели. Дальше уже идет баскетбол и так далее.

Вообше, сразу после футбола совершенно точно идут два вида спорта, в особенности один — фигурное катание. Почему я его не упомянул до этого: во-первых, я говорил о мужских видах спорта, а во-вторых — сезонность. Все-таки фигурное катание больше смотрят зимой. А вот футбол, хоккей, гонки и единоборства идут весь год. Поэтому с точки зрения рейтингов, если брать отдельно взятые события, то на первом месте — футбол, на втором — фигурное катание. Думаю, художественная гимнастика и гимнастика как таковая идут третьими. Но фигурное катание и гимнастика носят сезонный характер.