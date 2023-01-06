«У меня одна из самых круглых задниц в ММА». Девушка сменила зал из-за откровенных фото — ее травили жены бойцов

Румынка в шаге от UFC, а последнее поражение потерпела от действующей чемпионки промоушена.

Сайт OnlyFans, где публикуют откровенные фото за деньги, сделал звездами не одну девушку-бойца ММА — достаточно вспомнить Пейдж Ванзант, Марину Мороз и Фелис Херринг. Но с румынкой Элис Арделеан получилось немного иначе — за аккаунт в этой соцсети девушку затравили так, что пришлось сменить зал.

«После того как я завела OnlyFans, на меня постоянно падали грязные взгляды. Я даже получила несколько сообщений от жен ребят в спортзале. Они обзывали меня и говорили мужьям не подписываться. Я просто занималась своими делами, но ненависть ощущалась. Некоторый хейт был мне отвратителен, и женщины в спортзале жаловались на меня. Было просто стыдно.

Хотелось сказать: «Заткнись, я здесь не для того, чтобы отбить твоего мужчину. Это всего лишь моя работа, и я не буду вмешиваться в ваши отношения. Это не моя вина, если твой муж заходил на мой OnlyFans. Поскольку они боялись, что их мужья подпишутся, мне пришлось переехать в другой спортзал, чтобы избежать всей этой драмы. На самом деле единственная причина, по которой я занималась OnlyFans, заключалась в возможности платить за тренировки, диетолога и тренажерный зал каждый день», — рассказывала Арделеан Daily Star.

Сейчас Элис тренируется в зале Ronin MMA в Бирмингеме, и ее работа вне единоборств не вызывает никаких вопросов. В марте она проведет титульный бой за пояс южноафриканской организации EFC. Девушка верит, что победа катапультирует ее в UFC. Но она также убеждена, что ее успех в первую очередь основан на работе, которую она делает в OnlyFans: на обнаженных снимках Арделеан зарабатывает до 12 тысяч долларов месяц, что позволяет ей правильно питаться и тренироваться каждый день. Неудивительно — месячная подписка на аккаунт Элис стоит 11 долларов, или 800 рублей.

Раньше Элис получала в 17 раз меньше — всего 700 долларов в месяц. В то время она работала офицером службы безопасности и тренировалась нерегулярно, что приводило к поражениям в клетке. Но последняя ее неудача случилась еще в мае 2016-го, когда Арделеан проиграла нынешней чемпионке UFC Вэйли Чжан. Сейчас Элис идет на серии из пяти побед, в последнем поединке она победила нокаутом за 55 секунд.

В ММА Арделеан пришла в 18 лет из-за издевательств со стороны парней. «Раньше меня обижали, потому что я была немного пухлой. Я начала заниматься ММА около 12 лет назад, потому что ребята были немного агрессивными, и я боялась, что кто-нибудь сделает мне больно. Это действительно странно, потому что некоторые из обидчиков сейчас появляются в моем директе, что забавно. Теперь я известна и популярна благодаря тому, что у меня одна из самых больших и круглых задниц в ММА».