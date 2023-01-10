Ученик Волкановски стал ловцом педофилов. Он притворяется маленькой девочкой и встречается с извращенцами

Дастин Лампрос не попал в UFC через реалити-шоу.

Из реалити-шоу The Ultimate Fighter давно не выходили по-настоящему интересные бойцы. Может, это потому, что действительно яркие парни в TUF проигрывают и не получают контракт с UFC. Так, например, получилось с Дастином Лампросом: непобежденный американец участвовал в 29-м сезоне, попал в команду к Алексу Волкановски, но в первом же раунде проиграл нокаутом. После реалити Лампрос вернулся в родной промоушен Shamrock FC и продолжил побеждать, а заодно начал блогерскую карьеру, выбрав самую неожиданную тематику.

Дастин Лампрос. Соцсети

Лампрос присоединился к команде блога 561 Predator Catchers. 561 — это телефонный код Флориды, где базируются блогеры, а фраза «predator catchers» на сленге переводится как «охотники за педофилами». «Пытаемся сделать Южную Флориду лучше, когда ловим одного педофила за раз», — сообщается в описании блога.

Если поискать в интернете по запросу «predator catchers», можно узнать, что подобных блогов в США много. Этот же создан осенью 2022-го в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), и Дастин Лампрос снялся уже в нескольких эпизодах. В переписках с педофилами боец прикидывается 13-летней девочкой, договаривается с ними о встрече, а затем разоблачает на камеру и передает в полицию.

«Ты приехал на такси прямо с работы в вечер пятницы, чтобы встретиться с 13-леткой в кромешно темном парке, закрытом для посещения. Что? Просить 13-летнюю скинуть обнаженные фото... Маленького ребенка! Который даже не из старшей школы. Кого-то, у кого обозначено время отхода ко сну. Ты спрашивал, хочет ли она секса с тобой, 33-летним мужиком?» — отчитывал Лампрос пойманного извращенца.

Затем Дастин добился от педофила признания на камеру и передал в полицию (на странице блога сообщается, что всех пойманных педофилов передают сотрудникам власти). Также в ролике разместили скриншоты диалогов 33-летнего Натаниэля Б. с Лампросом, притворяющимся девочкой, и фото педофила крупным планом.

И это только первое видео в профиле — в дальнейшем Лампрос снимал на камеру, как педофилы извиняются за содеянное, а также отжимаются и приседают, повторяя фразу: «Я никогда больше не буду разговаривать с 13-летним ребенком, это неправильно, и я педофил». Вероятно, опозоренные надеялись, что этим все и закончится, но потом они все равно попадали в руки полицейских.