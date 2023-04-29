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Сегодня, 17:00

«В паспорте написали Магомед, но я хочу быть Мухаммадом. Так приятнее». Исмаилов: переживания за Емельяненко, Кудряшов, Минеев

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Боец Магомед Исмаилов
Магомед Исмаилов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Новое интервью с Магомедом Исмаиловым.

29 Апреля в Екатеринбурге состоится первый турнир по кулачным боям RCC Hard от Русской медной компании. В главном событии вечера один из самых узнаваемых бойцов Top Dog Сергей Калинин по прозвищу Кратос сразится с бразильцем Кристианом Фроличем. А в соглавном событии экс-чемпион лиги Hardcore Дауд Стханский Кельбиханов встретится с бойцом ММА Михаилом Колобеговым.

Комментатором же будет звезда российских ММА Магомед Исмаилов. За день до турнира он пообщался с журналистами.

 

— Успели пообщаться с Даудом Кельбихановым?

— Пошутили перед камерами, что я приехал изучать его, чтобы потом залететь в кулачку и решить с ним все вопросы.

— Что должно произойти, чтобы вы появились здесь не в качестве комментатора, а участника боя на голых кулаках?

— Ничего не может произойти. Я раньше любил накидывать и называть суммы, которые мне точно не предложат. Давайте сейчас так скажем: десять миллионов долларов — и я залечу в кулачку. Я ведь знаю, что мне их не дадут, поэтому называю эти цифры.

— Почему такое отторжение к кулачным боям?

— Я уже много раз высказывался по поводу кулачки. Спорт прогрессирует, появились перчатки. Раньше был конский волос, сейчас более усовершенствованные — подушки. Я за тот спорт, который спрогрессировал, где появились перчатки и так далее. Если смотреть на голые кулаки, можно открыть еще одно направление: кто-то выйдет с топором, кто-то с копьем — и пошла рубка. Люди же этого хотят. Оттянемся еще немного назад — и уже перейдем в гладиаторские бои. Нет? Кто-то может заплатить, чтобы кинуть оружие туда, в клетку, например. Кто больше заплатил — тот закидывает туда оружие, а этот ловит оружие, и там много крови. Понимаете, о чем я? Даже если появится новая ветка, я буду с нормальными перчатками, подушкой и капой. А так можно далеко зайти. Например, кулачные бои без кап, чтобы зубы вылетали. Нет? (Улыбается.) Это просто не мое. Не хочу никого обижать из тех, кто выступает в кулачке. Я пришел на турнир и буду объявлять бойцов в ринге.

 
Магомед Исмаилов. Биография Магомеда Исмаилова: детство в Москве, вражда с Минеевым и безумные гонорары

— И популяризировать этот спорт...

— Получается так. Но сейчас говорю: дорогие друзья, вам не нужна кулачка, не идите туда драться. Идите бороться. Вообще не идите туда, где бьют по лицу, — в бокс или ММА, где голова болит от ударов. Идите и боритесь. Вольная борьба, джиу-джитсу — это я советую молодежи. Не берите пример исходя из моего движения, что я боксирую или дерусь по ММА. Берите пример с того, что я сейчас говорю. Нужно бороться, ребята. Когда человек наступает на грабли и получает по лицу, он предупреждает других: аккуратно, может залететь, шишка будет — и будет не по кайфу. Говорю вам: я наступил на эти грабли, а вы не наступайте.

— Иван Штырков не исключил, что проведет бой на кулаках. Понимаете, зачем ему это нужно?

— Я не знаю. Честно, переживаю за его оппонента. У Вани шпалы вместо рук — вот именно его бы не пустил, ему я бы запретил драться в кулачке. Как организатор сказал бы: «Нет, Ивану нельзя. Ну его на фиг». Не знаю... А с кем он будет драться в кулачке?

Боец Магомед Исмаилов
Зураб Джавахадзе, Фото Известия

— На уровне разговоров — Дауд Кельбиханов против Ивана Штыркова. Сам Дауд не против.

— Мне кажется, Ваня будет опасным, но до первого перелома, когда кость сломает. Он очень размашисто бьет и вкладывается в каждый удар. Что он будет делать, когда сломает первую костяшку? В кулаках нужно понимать, куда бьешь. Я это понимаю, потому что на улице дрался. Когда мне приходилось драться на улице, я понимал, что нельзя попасть в лоб. Так-то я в кулачке тоже рекорд имею. (Улыбается.)

— Непобежденный?

— Смотря с какого возраста. (Улыбается.) Где-то побежденный, были осечки по юниорам.

— Когда в последний раз вас пытались ударить голым кулаком, и чем это закончилось?

— Там такая чуть тяжелая драка получилась. Мы были в меньшинстве, и получилась тяжелая драка. Как раз повредил себе руку. Когда много людей, уже не получается смотреть, куда бьешь. (Улыбается.) Это было, наверное, лет восемь назад.

— Смотрели бой Дмитрия Кудряшова с Сэмом Шьюмейкером?

— Смотрел. Кудряшов плотно бьет. Ему нужен парень, у которого большая лысая голова и который ей двигает. (Улыбается.) Дмитрию нужен такой парень. Вам кажется, что вы меня видите, а на самом деле нет.

— Короткие мысли по бою Шлеменко — Эномото?

— Я потом его пересматривал, и я дал бы максимум ничью. Единогласное решение судей меня немножко смутило. Шлеменко я тоже так сказал, и он ответил в голосовом сообщении: «Хорошо, что не ты был судьей этого поединка».

 

 Александр возвращается. Будете на турнире 26 мая, на котором он выступит?

 С кем будет драться?

 С Евгением Ершовым.

 Какого Александра имеете в виду? В жизни я знаю двух Александров...

 Емельяненко.

 Где пройдет?

 На турнире РЕН ТВ, в Москве.

 А Ершов — это кто?

 Лига «Наше Дело».

 Кто это?

 Лига на Rutube.

 Лига? Промоушен, лига, так и называется? (Улыбается.) Окей, я слышал. А вот его (Ершова. — Прим. «СЭ») не знаю. Может быть, лицо его знаю.

 У него на лице татуировка.

 Забываю имена, а так, по внешности, может быть, узнаю. Ну не знаю. Как вы сами думаете насчет него?

 Не знаю. Первый раз сам открываю его как бойца. Он рэппер-блогер. У него рекорд 4-4. Он побеждал «Льва Против», Алексея Леденева — дзюдоиста. Вы рады, что Александр дерется не с профессиональным бойцом?

 Хорошо, что Александр подерется не с профессиональным спортсменом. Банально будет высказывать свои пожелания, но в любом случае желаю Саше всего наилучшего, чтобы у него в жизни все хорошо было, чтобы победил свой основной бой, выиграл основной бой, а не тот, что в клетке. Чтобы все-таки победил и почувствовал сладкое послевкусие победы. Всегда. Каждый раз думаю, что Саша все сделал, что у Саши получилось... Я был уверен, что в последний раз мы не столкнемся с новостями, но мы столкнулись. То, что он дерется, — второй план. На первом плане, думаю, у него должна быть другая победа. Не знаю я этого парня. Наверное, все будут хотеть драться с Александром...

Боец Магомед Исмаилов
Федор Успенский, Фото "СЭ"

 Мухаммад, можно вопрос?

 Он единственный, кто меня Мухаммадом называет! На самом деле так-то мама меня назвала Ма-го-ме-дом. В паспорте написали Магомед, но я хочу быть Мухаммадом. Я представлюсь Мухаммадом, но столько людей не могу перевоспитать, объяснить, что я не Мага, а Мухаммад. Вот он чаще всех называет меня Мухаммадом, и я на это обращаю внимание, потому что я Мухаммад. Но я не могу говорить, чтобы меня не называли Магомедом. Сейчас говорю, что мне приятнее, когда меня называют Мухаммадом, но моя страница в соцсетях — Maga Isma. Тут небольшое противоречие, потому что если хочешь, то напиши: Мухаммад Исма. Правильно же говорю? Ну ладно. Кому-то Мага, кому-то Магомед, а кому-то — Мухаммад.

 Рамазан [Исмаилов] рассказывал, что у вашего ближайшего родственника есть кафе. После того как вы финансово успешно провели 2021 и 2022 годы, вы не вкладывались в свой какой-то бизнес?

 Есть определенные вложения. Где-то что-то двигаюсь, не афишируя. Думаю сейчас заморочиться по мерчу. Опять же, бывает, что мне не хватает времени на тот же YouTube. Пока я в ММА, бывает, что мне не хватает времени.

 
Магомед Исмаилов. «Хотел бы бой с Минеевым. Нужно поставить точку». Мага Исмаилов настроен на реванш

 Мурад Мачаев открыл бургерную, Хабиб Нурмагомедов — кофейню. Не узнавали у них, что нужно сделать и на что обратить внимание?

 Нет. Думаю, с этим разберусь, если захочу. (Улыбается.) Не то чтобы неинтересно, просто мне на это времени пока не хватит.

 Очень хорошо посмотрели видео, где вы с Александром Волковым встречаетесь на парковке. Говорите ему: «Э!»

 Такое часто бывает. Он меня тоже подкалывал. Мне было интересно, как он отреагирует: втопит быстрее к двери или все-таки повернется. (Улыбается.) Ты-то спортсмен, но когда ты один... Знаю одну историю: один боксер, не буду говорить кто, он на тот момент отобрался на чемпионат мира, или на Олимпиаду, что ли... На Олимпиаду отобрался, заходит в подъезд — и до него докапываются двое. И что он сделал? Он начал кричать: «А-а-а, помогите!» Прикиньте? Эти соскочили, он шум поднял в подъезде. Потом спрашивают у него: «Зачем ты так?» И он объясняет: «Зачем мне сейчас рубиться с ними? Кулак сломаю об кого-то. А я отобрался на Олимпиаду». Вот так он красиво избежал этого момента, чтобы попасть на Олимпиаду, но после нее он понял, что лучше бы он им накидал. (Улыбается.)

 Последний вопрос: когда будет следующий бой?

 Думаю, осенью — в сентябре-октябре зарубимся!

 А с кем?

 Это уже инсайдик. А с кем бы хотел видеть мое противостояние осенью?

 Пока не знаю.

 Например, возьмем реванш. У меня были поражения от Анатолия Токова и Владимира Минеева. Кого бы из них ты хотел увидеть в сентябре или октябре?

 Наверное, Минеева, потому что-то у вас ничья, то он победил.

 Да-да... Был такой момент. Да, я тоже так думаю! Соглашусь.

Александр Емельяненко
Владимир Минеев
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Магомед Исмаилов
ММА
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