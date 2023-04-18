«Своей жизнью займитесь!» Мариф Пираев вернулся в Россию и ответил хейтерам

Его бой — уже 21 апреля. А затем он планирует подраться уже в июне.

Один их самых популярных выступающих в России бойцов Мариф Пираев в понедельник поздно вечером прилетел в Шереметьево — с Пхукета (Таиланд). В России он не был с конца сентября прошлого года. 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Пираев проведет бой по правилам кикбоксинга с бразильцем Родриго Капоралем. Прямо в аэропорту Мариф дал экспресс-интервью «СЭ».

— Главное — сделать вес, — сказал Пираев. — Так-то я в отличной форме. И все. Я выйду и покажу хороший бой. Каждый раз нужно выходить готовым на все 100 процентов. На некоторые бои не получалось полноценно подготовиться, поэтому и не получалось в полной мере себя показать. Сейчас я в Таиланде. Если честно, я почти три недели пропустил. У меня конъюнктивит был, потом фурункулы вылезли... Там, в Таиланде, все гниют (улыбается). Сейчас все нормально. Осталось сделать вес.

— В Таиланд обратно собираетесь?

— Посмотрим. Если будут хорошие бои в июне или июле. Fight Nights предложили мне бой с Максимом Буториным — я согласился. Если его подтвердят, то, скорее всего, полечу [в Таиланд] готовиться к этому бою.

— Скажите пару слов болельщикам?

— Очень многие ждут моего боя, очень многие пишут мне, поддерживают. Я сам очень сильно соскучился по боям, потому что меня долгое время не было, я восстанавливался. Хочу сказать всем огромное спасибо. Наконец-то я дома! Буду дальше радовать вас победами.

— С учетом того, что ты перенес в Таиланде, насколько процентов готов к бою?

— Если честно, я был в отличной форме, я только вошел в форму... Там очень много ребят — например из России — и у кого-то фурункул выйдет, а они приходят и дальше тренируются. Я понимаю, что если ты приехал на неделю-две-три и что-то там подхватил, то все сборы коту под хвост. Все ходят-ходят, заражают друг друга. Я не знаю, может быть, это именно в «Тайгере», или они там не моют, я не пойму (улыбается). Там в натуре все ребята гниют. Если у тебя иммунитет упал — все. Все подхватываешь. У меня конъюнктивит был, потом два-три фурункула подряд вышло. Пока это все прошло, я пропустил почти месяц [тренировок]. Хотя был в отличной форме. Потом начал заново приходить в форму. По 10-балльной шкале, думаю, на 6-7 готов, если честно.

Фото Соцсети

— В прошлом году ты в Таиланде тренировался с такими бойцами, как Хамзат Чимаев. В этот раз с кем удалось потренироваться?

— Хамзат и в этом году был, но, к сожалению, меня тогда там не было, я в этот момент в Казахстан уезжал. Я работал с Марвином Веттори, Мурадом Рамазановым. Было очень много российских бойцов. С Черси Дудаевым работал. Абубакар Вагаев тоже был, но, к сожалению, мы с ним не успели потренироваться. Он травмированный был, восстанавливался. Али Багов был. За этот промежуток много кто приезжал, со многими успел поработать.

— А с Шарой Буллетом? По-моему, совместная фотография у вас была.

— Да, это мы перед ифтаром (вечерний прием пищи в священный месяц Рамадан. — Прим. «СЭ») сделали тренировку и сфотографировались вместе с ребятами. А так, с Шарой не работал ни разу, хотя в одном зале вместе тренировались, на спаррингах находились, но не успели. Думаю, еще все впереди. Обменяемся опытом, будем друг другу полезны.

— Ты сказал, что в июне у тебя будет бой с Максимом Буториным. Означает ли это, что в легкий вес больше не вернешься?

— 70 кг — все, наверное. Смысл выходить и дарить всем победу... Думаю, в 77 кг мне будет лучше. Думаю, я совсем другую версию Марифа покажу. Тренеры, друзья, братья — все говорят, чтобы я перешел в 77 кг, потому что в 70 я не могу себя полноценно показать. Был в форме [перед боем с Нариманом Аббасовым], сделал вес, но не восстановился. К сожалению, никому это не объяснишь, потому что никто через это не проходил. Никто не видит кухню изнутри. Они приходят на бои и видят, что один парень выиграл, а другой — проиграл. И все. Они же не видят, как ребята вес гоняли, как трудились, как от еды отказывались, как не могли время с семьей провести.

— Что по One FC?

— Не знаю, разговаривают. Раньше, когда мне пришло предложение от UFC — когда еще молодой был, мне приходили предложения от UFC, Bellato — Камил [Гаджиев] мне сказал, что я молодой, что еще успеем и так далее. А потом — армия и так далее. После этого я очень сильно горел желанием, и вот с Саятом Абдрахмановым (менеджер бойцов. — Прим. «СЭ») разговаривал, и он сказал: «Все!» Я должен был подраться на турнире, где Хабиб дрался с Порье (UFC 242 в Абу-Даби, сентябрь 2019 года. — Прим. «СЭ»). Там должен был выступить Магомед Мустафаев, но он травмировался, и мне предложили [выйти на замену].

Фото Соцсети

Я каждый день вставал весь мотивированный, с таким желанием я никогда в зал не ходил. У меня все спрашивали: куда ты готовишься? А мне сказали, чтобы я пока никому ничего не говорил. И я уже не мог все внутри держать, хотелось всем рассказать (улыбается). Мне Саят говорил, что на 90 процентов точно я подерусь. Потом мне утром набрал, сказал, что какого-то араба из Франции забрали. Пару раз бывало так, и я очень сильно расстраивался, близко к сердцу это воспринимал. Сейчас идут всякие предложения от One FC и так далее. Знаете как? Подпишут, если понравятся мне условия. Если будет конкретика, то я бы с удовольствием там подрался. А так у меня есть другие бои. Вот Камил предложил бой с Буториным. В ближайшее время, наверное, подтвердят. Посмотрим.

На самом деле я очень сильно по боям соскучился, ребята за меня болеют, поддерживают. Очень много пишут: «Когда же ты подерешься? Без тебя неинтересно смотреть». Думаю, скоро вы увидите много боев.

— Тем людям, которые писали, что больше не вернешься в Россию, что мог бы ответить?

— Сколько людей, столько и мнений. У меня нет времени о ком-то что-то думать. У меня столько своих проблем, о чем я думаю. Поэтому всем советую: прежде чем кого-то обсуждать и так далее, вы займитесь своей жизнью, чем вы занимаетесь. Это всегда было, есть и будет.