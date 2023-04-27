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ММА

27 апреля, 23:30

Тренер Гана снова восхищается Павловичем: «У него не руки, а щупальца. Вытаскивает апперкоты отовсюду»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Сергей Павлович против Кертиса Блейдса.
Фото MMAJunkie
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Верил в него с самого начала.

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес был первым крупным экспертом, который назвал Сергея Павловича «белым Нганну» и разглядел в нем новый типаж тяжеловеса- нокаутера: огромная сила, техничный бокс с очень высокой точностью удара, чрезвычайно длинные руки и плотная, компактная стойка.

После каждого поединка Сергея Лопес специально выделял десять-пятнадцать минут анализа на своем подкасте La Sueur, чтобы найти какие-то новые нюансы в его действиях. Победу над Кертисом Блейдсом французский тренер тоже, разумеется, не оставил без внимания.

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«Очень мало людей способны бить апперкот так длинно, как это делает Павлович. У Павловича настоящие щупальца. Он способен вытаскивать апперкоты отовсюду. Пространство, которое нужно борцу для прохода, полностью покрывается всеми этими штуками, которые выбрасывает Павлович.

Если ты наседаешь на него и у тебя плохой тайминг, он доведет удар, и тогда пока-пока. Очень непросто подобрать тайминг к нему, потому что не так много бойцов с такими длинными руками и с такой решимостью бить сильно и наносить ущерб. Вспомни бои Франсиса [Нганну]. Один только факт нахождения его руки даже у бедра уже означал опасность для соперника. И тот, кто не считался с этой опасностью, оставался без головы, как Оверим. Тяжело подобрать тайминг к человеку, когда ты знаешь, что он тебя ждет.

 
Сергей Павлович. «Павлович бьет, как глухой. Он новый царь ММА». Тренер Гана снова в бешеном восторге от Сергея

Я вот недавно пересмотрел бой Уилльяма Гомиса [бойца Лопеса] с английскими комментаторами в Fight Pass. И там Круз говорит: «Тяжело сокращать дистанцию при постоянной угрозе [апперкота]». Уилльям Гомис постоянно «волочил» свою левую руку, угрожая ударить, он как бы приглашал соперника: «Проходи, я тебя жду». Люди не понимают, что это отпугивает и напрягает борца.

Кертис Блейдс, скорее всего, думал: «Так, я не буду торопиться, я хорошо подготовлюсь к проходу, побью пока удары». Но когда ты играешь с парнем, у которого такой ход мыслей: «Я знаю, что держу удар лучше тебя, и я знаю, что бью сильнее тебя», ты всегда в опасности».

Кертис Блейдс
Сергей Павлович
Сирил Ган
UFC
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