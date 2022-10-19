«Может, подеремся с Хасбиком». Что говорил Петр Ян перед поединком с Шоном О'Мэлли

Российский боец пока не думает о трилогии со Стерлингом.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 280, в главном событии которого Ислам Махачев побьется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. А в третьем по значимости поединке Петр Ян сразится с Шоном О'Мэлли — за несколько дней до боя российский боец ответил на вопросы журналистов.

— Осталось несколько дней до боя с Шоном О'Мэлли, это один из самых ожидаемых поединков. Какие эмоции перед ним?

— Да, я знаю, что это очень ожидаемый бой. Думаю, это интересное противостояние, поэтому ожидания, эмоции у меня очень захватывающие. Я жду этот поединок.

— Многие были удивлены этим боем, так как ты только что дрался за титул, а Шон находится довольно низко в рейтинге. Это тот бой, который ты хотел?

— Учитывая, что топ-5 бойцов были заняты, с кем возможно было подраться, чтобы вернуть в титульную гонку. Мы изъявили желание подраться с Шоном О'Мэлли. Эта идея понравилась матчмейкерам, поэтому бой состоялся.

— Как оценишь его навыки в стойке? Он говорил, что планирует тебя нокаутировать.

— Безусловно, у него есть навыки в стойке. Он неординарный, нестандартный. Но если брать в целом его собранность, ментальную составляющую, уверен, что я сильнее в этих аспектах.

— Возможно, ты слышал, как Дана Уайт сравнил этот бой с поединком Конора и Алдо. Шон сказал, что этот поединок — даже больше. Как оценишь комментарий Уайта?

— С точки зрения пиара, безусловно, этот бой похож на поединок Конора с Алдо, так как Шон является проектом и хочет быть как Макгрегор. Но я уверен, что исход будет другой. Вы же видели наш поединок с Алдо.

— Большинство твоих последних поединков проходили пять раундов. Ты был терпеливым в стартовых раундах. Так как этот бой пройдет три раунда, можно ли ожидать более скоростного Петра?

— Да, я понимаю, что три раунда — это другая дистанция, и мне необходимо быть так же сфокусированным. Просто быть намного острее.

— Знал ли ты, что победитель этого боя будет драться за титул, или только узнал недавно? Мотивирует ли тебя это сильнее?

— Мы так и предполагали с командой, что, побив О'Мэлли, мы будем драться за пояс. Не вижу, кто есть выше, кто достоин подраться за пояс. Я выиграл два поединка со Стерлингом. Первый — безоговорочно, второй — пусть он будет близким, но я уверен, что выиграл этот бой. Поэтому я хочу забрать этот пояс.

— Стерлинга спросили, закончился ли ваш конфликт. Он ответил, что конфликт окончен до того момента, когда вы снова не встретитесь. Как сам смотришь?

— Да, я согласен. Сейчас у меня другая задача, другая цель. Но если мы вернемся к поединку со Стерлингом, то, безусловно, у нас будут другие настрой и эмоции.

— Думал ли, что из-за каких-то перестановок вы в этом карде подеретесь друг против друга?

— Нет, я об этом не думал вообще.

— Ты говорил, что хотел бы подраться и с Диллашоу. Он вернулся — хочешь ли в будущем с ним встретиться?

— Да, я имею огромное желание с ним встретиться, если он будет чемпионом.

— Если продолжать разговор о пятираундовых поединках, не пересматривали с командой свое видение этих боев? Не сказали ли вам, что нужно работать с первого раунда, с самого начала?

— Безусловно, я это понимаю. Пересмотрел свое видение поединков. Я не думаю, что это будет проблема для меня — начать. У меня есть трехраундовые бои. Да, последние четыре боя были пятираундовыми, но я думаю, что все будет отлично.

Петр Ян. Фото Соцсети

— Намерены с первого раунда включиться на все сто?

— Да-да, надо включаться с первого раунда и делать вещи.

— Чувствуешь, что в плане медиа тебе хватает шума, который есть перед этим боем? Испытываешь эмоции как перед вторым боем со Стерлингом?

— Я вообще стал менее эмоциональным, более хладнокровным, размеренным. Мне не нужен тот хайп, как-то сейчас себя пытаться популяризировать. Шон делает это, ему это нравится. Будет достаточно того, что я просто обязан побить его.

— А почему ты к этому потерял интерес? И был ли он раньше?

— Интерес был, есть и будет. Просто в данном поединке я не вижу, что нужно пытаться что-то выжимать для раскрутки.

— Как думаешь, веселая будет у вас битва взглядов?

— Я думаю, что да.

— Мы разговаривали с Шоном О'Мэлли пару месяцев назад. Я его спросил: «Что было бы, если бы ты со своей прической оказался на районе Петра Яна?» Он сказал: «Думаю, я бы многим понравился там, познакомился бы с девушками». Интересно твою версию услышать.

— Не знаю, что было бы с его прической, с его волосами, с ним. Нужно попасть туда.

— Ты говорил, что хотел бы провести сборы по боксу, отточить боксерские навыки. По-прежнему есть это в планах? Почему не получилось в этот раз?

— Да, безусловно, моя база — бокс, я тяготею к этому, хочу потренироваться именно по боксу. Почему не получилось сейчас — потому что готовлюсь к поединку по смешанным единоборствам, и необходимо время на все дисциплины.

— Ты сказал, что сейчас учишь английский. А что было скучнее — учить борьбу или английский?

— Я бы не сказал, что учу, занимаюсь. Понемножку, когда меняешь сферу нахождения, приходится немножко. Коммуникация с тренером становится более понятной.

Петр Ян. Фото Соцсети

— О'Мэлли очень худой на вид, при этом у него пять однопанчевых нокаутов. Сила удара, на мой взгляд, страшная. Откуда такой удар?

— Тут дело не в «худой». У него есть точность, есть навык техничности нанесения этого удара и сам момент, тайминг. Плюс кого он бил? Если посмотреть здравомыслящему человеку, профессионалу, в каких ребят он попадал, то я не думаю, что много делов надо, чтобы попасть по ним. Бьет он правый оверхенд, правый снизу. У меня был спарринг-партнер, о котором я знал, что он сильно бьет правой рукой. Я этот момент для себя понимал, двигался в определенном направлении, и он за два раунда не мог ни разу ударить правой рукой.

— А тебе не кажется, что претендентский бой для него это слишком жирно?

— Это такая индустрия, где он нашел свое место.

— Еще один человек, который нашел свое место в UFC, — новая звезда по имени Хасбулла. К нему принято относиться с умилением, фоткаться. Ты относишься к этому персонажу с умилением? Или, может быть, наоборот?

— Я отношусь позитивно к этому парню. Нашел свое место, его нашли. Не вижу ничего в этом неинтересного либо противоречивого. Как говорится, ко всему отнесись с пониманием, не судим будешь. Это интересно всем, его какие-то высказывания, действия.

— Если ты его увидишь, вы, возможно, сфоткаетесь?

— Безусловно, сфоткаемся, почему нет? Может быть, и подеремся (смеется).

— Заметили, что ты тренировался с Ильхомом Назимовым. На что обращал внимание при выборе спарринг-партнера?

— Мне нужен был высокий парень, чтобы он был разнообразным. Так получилось, что Ильхом тоже оказался в Таиланде — думаю, это был очень подходящий спарринг-партнер.