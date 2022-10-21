Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:10

Главный турнир года! Почему UFC 280 нельзя пропустить

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото AFP
Чарльз Оливейра.
Фото AFP
Петр Ян.
Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1/4
Слишком много крутых событий в один вечер.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится UFC 280 — самый ожидаемый турнир года. В главном событии Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся за вакантный пояс в легком дивизионе, а в со-главном поединке Алджамейн Стерлинг будет защищать титул в легчайшем весе от Ти Джея Диллашоу. В третьем по значимости поединке Петр Ян встретится с Шоном О'Мэлли. Почему же этот турнир так крут?

Именно на UFC 280 Россия может получить нового чемпиона. Ислам Махачев — преемник Хабиба Нурмагомедова. После ухода Орла его сокомандник довел серию побед до десяти и не оставил руководству UFC других вариантов, кроме как дать ему титульный шанс.

Чарльз Оливейра. Фото AFP
Чарльз Оливейра.
Фото AFP

Соперник Ислама — бразилец Чарльз Оливейра, который утратил пояс перед прошлой защитой из-за перевеса в 200 грамм. Оливейра одержал уже 11 побед подряд, поэтому не стоит быть однозначно уверенным, что Махачев заберет пояс. Хотя шансы у российского бойца действительно выше: так считают и букмекеры, и эксперты. В случае победы Ислам станет лишь третьим линейным чемпионом UFC из России после Хабиба и Петра Яна.

Ислам Махачев. «Хабиб обрадуется, если я обойду его». Интервью Махачева перед титульным боем

Кроме того, в титульную гонку возвращается Петр Ян. После второго поражения Алджамейну Стерлингу будущее экс-чемпиона выглядело невнятно. Петр остался на первой строчке в рейтинге, но биться было не с кем — всех топовых соперников разобрали. Тогда Ян согласился встретиться с звездным Шоном О'Мэлли, находящимся на 11-й позиции. Теоретически бой выглядит как декласс: Петр должен нокаутировать Шона, а затем выходить на победителя в чемпионской схватке Стерлинга с Диллашоу. На деле все может оказаться сложнее — поединки двух ударников всегда непредсказуемы.

Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян.
Фото AFP

Помимо Ислама и Петра в субботу выступят еще семь русскоговорящих бойцов. Зубайра Тухугов (в соперниках — Лукас Алмейда), Никита Крылов (Волкан Оздемир), Махмуд Мурадов (Кайо Борральо), Армен Петросян (Эй Джей Добсон), Мухаммед Мокаев (Малкольм Гордон). А еще на UFC впервые в истории состоится дагестанский бой — Абубакар Нурмагомедов сразится с Гаджи Омаргаджиевым. Так что смотреть в прямом эфире нужно не только главные поединки, а весь кард.

Абубакар и&nbsp;Хабиб Нурмагомедовы. «Чимаев — мой брат-мусульманин. Не задавай провокационные вопросы». Интервью с братом Хабиба

И 22 октября для этого не понадобится сидеть у экрана до пяти утра. Поблагодарим арабских шейхов, которые готовы платить безумные деньги UFC, чтобы раз в год в Абу-Даби проходил большой турнир по местному времени. UFC 280 в Америке будет доступен на центральном телевидении, а значит, никаких плат за просмотр. Турнир начнется в 17:00 по московскому времени, а главный кард стартует в 21:00.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще два героя UFC 280 из России — Хабиб и Хасбик. Первому предстоит непростое испытание: Орел будет секундировать сразу четырех бойцов — Махачева, Тухугова, брата Абубакара и Белала Мухаммада. Особенно интересно увидеть, как экс-чемпион будет помогать палестинцу на английском языке.

Петр Ян (слева) и&nbsp;Хасбик. «Может, подеремся с Хасбиком». Что говорил Петр Ян перед поединком с Шоном О'Мэлли

Хасбулла Магомедов — новый подписант UFC. Промоушен заключил с маленьким блогером многолетний контракт, и теперь он будет присутствовать на значимых событиях. Во время турнира Хасбик будет сидеть в первом ряду и переживать за Махачева. Нет сомнений, найдутся фанаты, которые запустят трансляцию именно ради Хасбуллы.

Абубакар Нурмагомедов
Ислам Махачев
Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
Читайте также
Женатый боец вновь проговорился о девушке: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
«Какой ему Хабиб? Это его счастье, что он завершил карьеру». Махачев — Оливейра: словесная дуэль и первая битва взглядов
«О'Мэлли выглядит как девушка с дороги». Петр Ян отжег на пресс-конференции, а затем толкнул оппонента
«Чимаев — мой брат-мусульманин. Не задавай провокационные вопросы». Интервью с братом Хабиба
Гаджиев — о бое Яна и О'Мэлли: «Психология на стороне Шона. Но класс Петра на голову выше»
Махачев: «Выиграю у Оливейры досрочно в партере, потому что он всегда сдается»
Гаджиев считает, что Махачев досрочно победит Оливейру болевым приемом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стерлинг еще легко отделался. Боец из Латвии проверил голову соперника 13 ударами коленом