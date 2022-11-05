Боец команды Федора остался без поединка. Его соперник оказался разыскиваемым преступником

Часть обвинений Денис Стойнич уже признал в суде.

В июне 2022-го российский боец Олег Попов объявил, что вошел в команду Fedor Team. Об этом он рассказал «СЭ» после победы над Бигфутом Силвой. В том же разговоре Попов отметил, что подписал контракт с Bellator, но поединок пока не назначили, так как он еще не получил визу. В октябре был запланирован дебют Попова в промоушене Скотта Кокера — ему предстояло встретиться с боснийцем Денисом Стойничем, но соперник снялся прямо в день поединка из-за коронавируса.

Срыв боя — всегда обидно. Еще неприятнее, когда выясняется, что ковид стал лишь предлогом пропустить турнир в Милане, а реальные обстоятельства куда серьезнее. Бой с Поповым планировался на 29 октября — в этот же день Стойнича арестовала полиция Сараевского кантона, а 1 ноября у экс-бойца UFC прошло судебное заседание. 42-летний ветеран оказался втянут в дела преступной группировки Боснии.

Денис Стойнич. Фото Соцсети

Его обвиняют сразу по двум статьям — «Международное склонение к проституции» по статье 187 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины и «Получение подарка или иной формы выгоды за злоупотребление влиянием» по статье 219. Об этом сайту Srpska Info сообщили в отделе по связям с общественностью Управления полиции МВД Сараево.

Арестовать Стойнича удалось благодаря мобильным операторам Anom и Sky, которые передавали все данные о звонках и отправленных сообщениях в ФБР, пишет Sarajevo Times. Среди задержанных есть не только очевидные преступники, подозреваемые в торговле наркотиками и оружием, но и полицейские, а также чиновники Боснии и Сербии. Стойнич, как сообщается, был шафером известного в стране наркоторговца Элвиса Кельменди. На YouTube-канале Klix сняли момент задержания бойца.

Адвокат Стойнича Омар Мехмедбашич рассказал, что его подзащитный признал вину во взяточничестве, но отрицает причастность в склонении кого-либо к проституции. Стойнич согласился с выбранной судом мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Большую часть карьеры Денис Стойнич провел на родине, но в 2009-м у него состоялось короткое путешествие в UFC, где босниец подрался два раза. Оба поединка боец по прозвищу Угроза провел с будущими звездами и закономерно проиграл. Сначала был избит Кейном Веласкесом, а затем устроил крутую схватку со Штефаном Штруве — оставил голландцу глубокую сечку, но потом сдался от удушающего, хотя очень долго терпел. Теперь потерпеть придется Олегу Попову — нового соперника вместо боснийского бандита ему пока не нашли.