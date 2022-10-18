«Оливейра подумает: «Сделай мне болевой». Друг Махачева знает, за счет чего Ислам победит бразильца

Рустам Хабилов даже смоделировал возможное окончание поединка.

22 октября Ислам Махачев проведет первый в карьере титульный бой — преемник Хабиба Нурмагомедова поспорит с Чарльзом Оливейрой за пояс в легком весе. Бразилец провел уже две защиты, но последнюю не засчитали, так как Чарльз провалил взвешивание на 200 граммов и лишился пояса. Главный бой турнира UFC 280 можно назвать и самым ожидаемым поединком года.

Предвкушая схватку, «СЭ» связался с бойцом Bellator Рустамом Хабиловым, другом и иногда спарринг-партнером Махачева. Хабилов поделился мнением, за счет чего Ислам будет побеждать Оливейру, как может закончиться бой, а также рассказал о подготовке Мухаммада Мокаева, который на этом же ивенте проведет третий поединок в UFC.

Я бы не сказал, что Оливейра превзойдет Ислама в стойке

— Если вспоминать то время, когда вы с Исламом тренировались в одной команде, в чем конкретно он вырос с тех пор?

— Когда с Исламом по боевому самбо выступали, он еще молодой был, и мы даже, наверное, в парах не стояли, потому что он выступал тогда в 62 килограммах, а я — 68, 74, в этих весах. Поэтому тогда мы с ним не попадались, но в последние несколько лет, когда готовились, конечно, проводили спарринги. Он набрал физическую мощь, вольную борьбу, в ударной технике преуспел. Партер, конечно, это не обсуждается. Один из лучших аспектов, что у него есть, — это партер.

— Можете вспомнить, какими были ваши спарринги?

— Мы даже сейчас собирались сделать спарринг, но они уехали на сбор, а я остался. Я как раз был на сборе и вернулся. Мы договаривались провести спарринг — так и не получилось поработать. Даже если мы спарринг делаем, нет такой задачи рубиться — больше на технику. Я сильно ощутил, что он набрал, особенно в клинче. Что я из нового заметил: клинч очень хорош. Думаю, в следующем бою он это покажет.

— С Оливейрой будет работа в клинче?

— Да. Если будет работа в клинче, он [Махачев] удивит.

— У вас с Исламом было три общих соперника в UFC — Кэйджен Джонсон, Крис Уэйд и Адриано Мартинс. Причем каждый раз поединки шли подряд, и дважды вы были первым. В эти периоды было такое, что еще плотнее вместе работали, делились опытом?

— Да, когда с Крисом Уэйдом я подрался, мы с ним [Махачевым] поработали немного. Конечно, мы друг другу помогали, всегда подсказывали, какие стороны слабые у соперника. Потому что видеть — одно, а когда ты сам ощущаешь, чувствуешь, какая «физика», мощь, в чем он хуже и лучше, — это уже другое.

Рустам Хабилов, Абдулманап Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Соцсети

- На старте последних пяти поединков Оливейра пытался навязать соперникам бой в стойке. Как думаете, с Махачевым это повторится?

— Мы же видим, что каждый его бой — это накатанная техника: в стойке ушатать соперника и потом сразу лезть на болевой, пока он не пришел в себя. Думаю, с Исламом чуть по-другому будет. Ислам — не такой боец глупый, он думающий, и в стойке тоже хорошая работа будет. Да, Оливейра в стойке неплохой, зато Махачев в борьбе намного лучше. В партере Ислам лучше за счет физической мощи.

— Многие хвалят стойку Оливейры, но почти во всех последних боях он получал серьезный урон. Так ли опасен бразилец в этом компоненте?

— Я видел его бои, только что посмотрел с Чендлером, с Гэтжи. Он держит удар хорошо, очень крепкая голова. Но, по крайней мере, когда пропускает, то падает почти всегда. Гэтжи, например, на него не нападал, не добивал, потому что боялся партера. А почему Оливейра падал? Потому что пропускал удары, а когда соперник пропускает, этот момент нужно использовать. Он на ногах стоять не мог, сил не осталось, мышцы становятся ватными. Оливейра падает, а этот [Гэтжи] не нападает на него. Конечно, если такое с Исламом произойдет, он сразу нападет и пустит град ударов. Поэтому я бы не сказал, что бразилец превзойдет Ислама в стойке. Он [Махачев] очень набрал, интересным в стойке стал. Были ошибки в прошлом, но таких ошибок он уже не допускает, не проваливается. Он очень думающий боец.

— Чарльз серьезно превосходит Махачева в размахе рук — почти на 9 сантиметров. В бою с Мартинсом Ислам пропустил контрудар после того, как не дотянулся до соперника. Как думаете, есть вероятность, что Оливейра будет пытаться поймать Махачева таким же образом?

— Конечно. Тот бой, который Ислам проиграл, — он один и тот же удар попробовал. В первый раз он немного попал и сразу начал один и тот же удар повторять, каждый раз проваливаясь. Тогда он был слишком молод. Сейчас у него хороший опыт — мы же после этого не видели, чтобы он проваливался в ударах, правильно? Поэтому это уже другого уровня боец, он не будет проваливаться, будет весь бой в стойке контролировать.

— Вам не кажется, что Оливейра как-то слишком легко ловил на удушающий Порье и Гэтжи?

— Да, мне так кажется (улыбается). Мое мнение, что Ислам у него выиграет болевым приемом. Если вдруг Оливейра окажется в партере сверху, Ислам за счет мощи оттуда выберется. А Оливейра уже не выберется оттуда, если Ислам его повалит. У него будут большие проблемы там.

Махачев будет доминировать

— Может ли быть такое, что Ислам захочет с минимальными рисками этот бой провести и будет из доминирующей позиции работать в партере все пять раундов?

— Да, конечно, может быть. Они оба хороши, я не могу сказать, что Оливейра — слабый боец. Нельзя будет никому ошибку допустить, любой ее использует. Ислам, конечно, будет в партере доминировать, и при первой возможности он его поймает на болевой.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Допускаете ли в принципе, что Ислам в нынешних кондициях может попасться на удушающий или болевой прием?

— Конечно, это же спорт — любой может попасться. Но физическая мощь здесь сыграет большую роль.

— Оба бойца не раз готовились к 25-минутным поединкам, но еще никогда не проводили их полностью. Если бой зайдет в чемпионские раунды, кто будет выглядеть увереннее в плане кардио?

— Наша школа всегда славилась кардио — ребята дышат хорошо, большой акцент на длительные раунды. Не знаю, что касается Оливейры, но Ислам готовился на пять раундов, он жестко пахал, и он готов к полной дистанции.

— Какого из соперников Ислама в UFC можно назвать стилистически похожим на Оливейру?

— Даже не знаю таких худых и высоких соперников, с такими длинными конечностями. Не могу сравнить, чтобы такого уровня боец попадался.

— Может, не такого уровня. Например, Тиаго Мойзес — джитсер с неплохой ударкой. В поединке с Тиаго Мойзесом Махачеву было непросто перевести соперника. Может ли такая проблема возникнуть с Оливейрой?

— У Мойзеса неплохая защита от борьбы, и физически он сильный парень. Столько сил и таких навыков борьбы, я думаю, у Оливейры нет, хоть он и тренировался с олимпийскими чемпионами. Так быстро нельзя набрать борьбу — это должна быть годами наработанная техника. Такая же чувствительность, как в боксе, — так же и в борьбе должно быть, чтобы ты мастерски защищался.

— Оливейра несколько раз переворачивал поединки — так было, например, с Чендлером и Порье. Это говорит о грамотной работе угла? Или банальное везение?

— В этих боях было видно, что они откровенно рубились. Если меня вспомнить, в некоторых поединках я пытался зарубиться, из угла сразу: «Не рубись». Потому что это 50 на 50 — кто первый попадет, тот и уронит. Мы вспоминали, какие длинные руки у Оливейры, но представьте себе, какие они короткие у Чендлера, и он доставал. Думаю, такой двойной рубки втупую здесь не будет. Ислам будет намного умнее.

— А в чем вы видите главную опасность для Махачева со стороны Оливейры?

— Думаю, он будет использовать любой шанс в партере. И не исключается, что в стойке может попасть, потому что он боец хорошего, высокого уровня.

— По вашему мнению, чем закончится бой?

— Ислам будет доминировать, будет валить без проблем, в партере бить. И когда измотает его хорошенько в партере, тот подумает: «Сделай мне сам болевой» (улыбается). И Ислам его задушит.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

Может, выступлю на турнире Bellator в феврале

— Вы сейчас находитесь в Бахрейне, где помогаете Мухаммаду Мокаеву с подготовкой к бою против Малкольма Гордона. Как считаете, по навыкам Мокаева можно уже сейчас назвать бойцом уровня топ-15?

— Да, можно. В прошлый раз, когда он готовился, я здесь присутствовал на спаррингах, смотрел, как он работает. Он набрал очень сильно, он прибавляет с каждым днем, физическая мощь уже другая даже визуально. Он растет, он молодой. В плане скорости, техники, «физики» он сильно набрал. Даже по сравнению с последней подготовкой я вижу, какой он бодрый, заряженный.

— Как думаете, почему не получилось закончить досрочно бой с Чарльзом Джонсоном?

— Тут как карта ляжет. Самое главное — победить, неважно как. Ты должен с поднятой рукой выйти из клетки.

— Просто Мокаев всегда заряжен на финиш.

— Да, он хотел финишировать. Эта мысль в голове — «я должен финишировать» — иногда мешает. Нужно настроенным выйти на бой, полностью план выполнять, соперник допустит ошибку, и это надо использовать. А он в течение всех трех раундов хотел удосрочить.

— Вас с Мокаевым отделяют несколько весовых категорий, то есть вряд ли вы проводите спарринги. Можете рассказать, как именно вы помогаете с подготовкой?

— Я делюсь опытом, подсказываю, как нужно работать, смотрю спарринги. Даже весогонка — я, бывало, по 18 килограммов скидывал. В этой сфере тоже опыт есть. Он сам захотел, чтобы я рядом просто находился, и я нахожусь с ним рядом.

— У вас снова отменился поединок в Bellator, в этот раз из-за соперника (23 сентября Хабилов должен был встретиться с Льюисом Лонгом, но валлиец снялся без объяснения причин. — Прим. «СЭ»). Есть новости от промоушена, когда вам снова назначат бой?

— Турнир планируется в феврале. Может быть, я там выступлю, посмотрим. Соперника пока не знаю.

— В связи с тем, что в Bellator такая непростая ситуация, не было мысли в Россию перебраться?

— В России много интересных промоушенов, но пока нет. У меня есть контракт. То, что они [Bellator] мне дают, в России мне ни одна организация не заплатит. Поэтому пока буду ждать своего боя.