В России вырубают быстрее, чем Масвидаль. Самые молниеносные нокауты в истории топовых промоушенов

Первое место вас точно удивит.

В ночь на 9 апреля в Майами состоится турнир UFC 287, в главном событии которого Исраэль Адесанья постарается взять реванш у Алекса Перейры и вернуть чемпионский пояс в среднем дивизионе. А в соглавном поединке Гилберт Бернс встретится с Хорхе Масвидалем. Американский кубинец стал звездой благодаря рекорду UFC по самому быстрому нокауту в истории промоушена. Но летящее колено от Хорхе — не лучший показатель среди топовых лиг. Рассказываем, кто, как и когда ставил рекорды в других промоушенах.

RCC: Вальмир Галиев — Николай Паршиков, 0:10 (13.08.22)

Для Паршикова поединок в Екатеринбурге стал 11-м в профессиональной карьере, а для Галиева только пятым, но Вальмир справился всего за 10 секунд. Боец из Тюмени оказался успешнее в стартовом размене, уложив Паршикова на канвас боковым с левой. После этого осталось несколько раз добить, и Вячеслав Киселев остановил поединок.

PFL/WSOF: Мовлид Хайбулаев — Дэймон Джексон, 0:10 (23.05.19)

На последнем турнире PFL Хайбулаев показал скучный бой против японца Риедзи Кудо, победив единогласным решением судей. В то же время Хайбулаев — автор самого быстрого нокаута в истории лиги: в сезоне-2019 он уложил Дэймона Джексона летящим коленом за 10 секунд.

Fight Nights: Исмаил Сагов — Эрадж Холов, 0:10 (30.03.18)

Лучший результат в промоушене Камила Гаджиева — те же 10 секунд. Такой нокаут уже в третьем профессиональном бою выдал Исмаил Сагов, который уронил Эраджа Холова правым боковым, после чего добил жесткими хаммерфистами. Рефери своевременно остановил поединок.

LFA: Глен Бэйкер — Кевин Нативидад, 0:09 (13.10.17)

Недавно Нативидада уволили из UFC, но удивительно, что американец вообще добрался до лучшего промоушена мира. Пять лет назад Кевин проиграл нокаутом Глену Бэйкеру и позволил ему войти в историю LFA. Бэйкер отправил соперника в нокдаун правым прямым, а затем набросился и обрушил на него кучу ударов — судья не выдержал и остановил всего через девять секунд после старта.

RIZIN: Цуеси Сударио — Кадзуси Миямото, 0:08 (21.03.21)

Сударио — бывший профессиональный сумоист, чья ММА-карьера никогда не выходила за пределы RIZIN. Бои Цуеси никогда не доходили до судейских решений, а рекордный нокаут случился уже в третьем поединке, когда он с первых секунд устроил избиение ветерана Кадзуси Минамото. Следующий бой Сударио состоится в конце апреля, так что мы еще увидим яркий финиш с его участием. Вопрос только в том, не упадет ли сам Цуеси — в последнем поединке он нокаутом проиграл Джуниору Тафе.

Bellator: Майк Кимбел — Алекс Поттс, 0:06 (12.10.18)

Сейчас Кимбелу 26 лет, но рекорд Bellator он установил еще 4,5 года назад. Для Майка это был лишь второй бой в профи, как и для его соперника. Кимбел уронил Поттса успешной, но не слишком техничной двоечкой, после чего пытался добить, но рефери разнял бойцов. Показалось, что сделал он это рановато — у Поттса сохранялся шанс на камбэк.

ONE: Тимофей Настюхин — Роб Лисита, 0:06 (27.05.16)

Российский боец ненадолго стал звездой ONE после победы над Эдди Альваресом, но еще за три года до это он установил рекорд промоушена, который держится до сих пор. Настюхин отправил австралийца в нокдаун первым же ударом, а затем добил соккер-киком — тогда они еще были разрешены. Возможно, удар ногой был лишним — рефери мчался разнимать сразу после того, как Лисита упал, но не успел предотвратить пинок в исполнении Тимофея. Жаль, что сейчас дела Натсюхина идут совсем плохо: он проиграл нокаутом три боя подряд.

KSW: Богдан Гнидко — Дамиан Пивоварчик, 0:05 (20.08.22)

Украинский боец поймал соперника, который начал бой с неловкого лоу-кика. Гнидко выбросил оверхенд, которым повалил Пивоварчика, после чего забил его на канвасе. Для Богдана эта победа стала восьмой в карьере. Сейчас у него 9-0, все девять поединков он закончил в первом раунде, семь из них — нокаутом. И это в 22 года!

UFC: Хорхе Масвидаль — Бен Аскрен, 0:05 (06.07.19)

Бен Аскрен перешел в UFC из ONE как суперзвезда, которую обменяли на Деметриуса Джонсона. Если дебютный поединок Аскрен выиграл, то дальше начались проблемы. Масвидаль должен был стать проходным соперником для титулованного борца, который ранее не имел поражений в ММА, но то самое колено похоронило его карьеру.

ACA/ACB/WFCA: Руслан Ибрагимов — Игорь Литошик, 0:02 (14.11.14)

Вряд ли кто-то мог подумать, что самый быстрый нокаут в истории топовых лиг будет принадлежать дагестанскому бойцу из лиги АСА. В 2014-м такого промоушена еще не существовало, но молниеносный нокаут случился на турнире ACB, организации, которая считается одним из предшественников АСА.

Игорь Литошик пошел вперед на первых секундах и пропустил левый оверхенд, после которого даже добивания не потребовались. Удивительно, но этот поединок стал последним в карьере Ибрагимова. Литошик же продолжил выступать, но со временем перешел в поп-ММА.