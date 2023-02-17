«Скажу Хабибу: «Пошел по твоим стопам!» Славянский тяж разгромил американского топа в UFC: он рос на боях Федора и Хабиба

Сергей Спивак уже седьмой в рейтинге тяжелого веса UFC.

На фоне боев Федора Емельяненко и Ислама Махачева в первой половине февраля будто незамеченным остался поединок тяжеловеса UFC Сергея Спивака.

В ночь на 5 февраля 28-летний боец, представляющий Молдавию, в первом же раунде ручным треугольником задушил бывшего претендента на титул UFC в тяжелом весе американца Деррика Льюиса. Поединок состоялся в Лас-Вегасе спустя несколько часов после прощального боя легендарного Емельяненко против Райана Бейдера.

Спивак в беседе с «СЭ» высказался о поражении Емельяненко, рассказал о тренировках с Сергеем Павловичем и Фрэнсисом Нганну, оценил шансы Александра Усика в поединке с Тайсоном Фьюри, а также раскрыл детали встречи с Хабибом Нурмагомедовым на чемпионате Европы по боевому самбо в Молдавии в 2012 году.

Федор

– Ты легко справился с Дерриком Льюисом, быстро разобрал его. Такой ли поединок ожидал?

– Тяжело ответить на этот вопрос, потому что мы деремся в лучшей организации мира. Этот парень два раза дрался за пояс. Мы готовились к этому, предпосылки были, что мой стиль ведения боя ему не подойдет. Очевидно все было.

– Ты уже на седьмой строчке в рейтинге тяжеловесов, с чем тебя и поздравляю. Ясное дело, пока Джонса не дадут. Если объективно, кого могут дать?

– Это не предел, нам нужно работать дальше, нам нужны другие бойцы. С кем драться? С русскими, конечно, не хочется драться. С этими ребятами я и тренировался, и хорошие отношения поддерживаю. Не знаю, как будет. Если придется [с русскими драться], то придется. Там уже UFC определит, с кем драться. Посмотрим. От меня ничего не зависит.

– За несколько часов до твоего выхода на поединок против Льюиса Федор Емельяненко провел прощальный бой и завершил карьеру...

– Я помню, что тогда сидел в номере. У нас слишком поздний турнир был. Он подрался, и мне через час нужно было выезжать из отеля, чтобы провести бой. Вся моя команда смотрела его бой, все расстроились, но с пониманием к этому относимся. Тяжело показывать себя в бою в таком возрасте и против ребят, которые на пике своих возможностей. Это такая бойцовская романтика. Мы с пониманием относимся. Федор для нас большой человек, который сильно повлиял на молодежь.

Сергей Спивак. Фото Соцсети

– Тем более для тебя. Ты же с его командой тренировался, под руководством Федора Емельяненко.

– Конечно. По сей день с ребятами [из Fedor Team] поддерживаю общение. Не тренируюсь с ними, но, если будет бой в Европе, приеду потренироваться в Старый Оскол. Там буду готовиться. Посмотрим.

- Поражение Федора от Бейдера — это сказалось на твоем настрое? Может, мотивации стало больше для победы над Льюисом?

- К этому бою я очень усердно готовился. Мало кто знает, но было много всяких проблем. Только моя команда знает. Было очень много проблем. Учитывая, что я пережил, я не мог проиграть этот бой. Было, конечно, расстройство, что Федя проиграл, Толя Токов проиграл... Жалко. Что поделать? Бывает.

– Намекни хотя бы, речь о каких проблемах?

– Травмы, травмы... Надо будет подлечиться.

– Ты говорил, что команда Федора в твоем сердце. А как эти ребята покорили твое сердце? Ведь ты боец, который тренировался в разных топовых залах.

– Да, они в моем сердце. В тот момент, когда приехал в Старый Оскол, они ко мне со всей душой [отнеслись], очень тепло встретили, и со всеми тепло общаюсь... Не знаю, вот есть же такое — бойцовское братство. Вот пот, кровь в зале есть, тренируемся, делаем друг друга лучше и всегда готовы друг другу помочь, если понадобится. Так вот сблизились.

– Не помню, спрашивали ли тебя об этом: спарринговал ли ты с Федором?

– Не стоял с ним в парах, но Федор обращал на меня внимание, корректировал мою ударную технику. Мне было очень приятно. До сих пор помню этот момент — когда он подошел. Это, по-моему, было, когда я стоял в паре с Григорием Пономаревым. И Федор тогда показал технику — как бить и докручивать удар. У Федора очень сильная и хорошая энергетика.

– Закрывая тему: что послужило причиной поражения Федора от Бейдера? Это все-таки возраст, травмы?

– Конечно. Вот мне 28 лет, и я думаю о том, что у меня болит. А тут человеку 46 лет. Он почти на 20 лет старше меня. Можно понять, какой капец у него происходит. Думаю, травмы повлияли. Я слышал от Валентина Молдавского, что он на сборах на одной ноге прыгал. Это все в совокупности помешало. А так, у Федора было все, чтобы выиграть у Бейдера. Были такие опасные моменты для Бейдера, но он уходил от них, где Федя мог попасть. Мы все знаем, как Федор бьет. Если бы Федор был такой, как в бою с Кро Копом (Мирко Филипович, Емельяненко победил его единогласным решением судей в августе 2005 года. — Прим. «СЭ»), то он минуты за две закончил бы максимум.

Павлович, Нганну, Усик

– Сергей Павлович, с которым ты тренировался в Москве, и Нганну, с которым ты тренировался в Вегасе. Чем они отличаются в спаррингах и тренировочном процессе? Говорят, что Нганну вообще никого не щадит в спаррингах.

– Им так кажется. Все ребята такие — видят Нганну и... Он на самом деле аккуратно работает, они преувеличивают. Этот парень с головой дружит, не собирается убивать или бить жестко. А так, они с Павловичем, конечно, очень разные, у каждого свои плюсы. Оба очень сильные физически, крепкие, обладают нокаутирующей мощью. Серега молодой, и у него сейчас время, чтобы показать. У него есть все предпосылки, чтобы стать чемпионом UFC в тяжелом весе в ближайшее время.

– Кто физически сильнее из них двоих, по твоим ощущениям?

– Борцы всегда сильнее ударников. А так, Серега — борец, занимался классической борьбой. Мне кажется, Серега посильнее будет. Серега — большой, сильный, крепкий парень. Иди сюда (обращается к собаке)!

– Собака твоя?

– Там, где я живу, есть семья. Это их собака. Бывает, что с ней выхожу гулять. Люблю выйти погулять немножко с собачкой. Бруно, иди сюда (обращается к собаке)! Я его отпустил с поводка, а тут люди бывают такие, что начинают что-то говорить... Обязательно нужно держать на поводке. Вот, нормальный человек попался, с собачкой играется.

– Есть ли что-то, что максимально удивляет в плане американского менталитета?

– Честно скажу, люди ко мне хорошо относятся. Не буду политические вот эти моменты... Отношение людей хорошее вроде. Они очень отзывчивые ребята, готовы помочь. Идешь по улице — и они постоянно здороваются с тобой. У нас такого нет. У нас более суровые люди. А тут скажут: «Здравствуй! Как дела?» Такое у них есть. А так... Не знаю. Вроде такие же люди, как и мы. Ничем не отличаемся.

– Не был в США, но не раз слышал от знакомых, что понимание дружбы в США и странах СНГ — это как небо и земля...

– Да-да. У меня есть тренеры, которые своих учеников называют «братан». Если у нас тренер как второй отец, то тут какие-то братские отношения у тренера со своим учеником.

– Вернемся к теме спорта. У кого тяжелее удар — у Павловича или Нганну?

– Меня они сильно не били. Но они оба плотно бьют. Не могу прям так сказать. Очень сложно, в килограммах не знаю. Если спаррингуешь каждый день, эти удары не так ощущаются, как для обычного человека. Они все такие. Я каждый день тренируюсь с тяжеловесами, пропускаю удары... Не могу ничего сказать.

– Кстати, Нганну может подраться с Тайсоном Фьюри по боксу...

– Дай бог, дай бог... Фрэнсис хороший парень. Дай бог, чтобы у него все получилось.

Сергей Спивак. Фото Соцсети

– Со стороны кажется, что у Нганну вообще нет шансов...

– Не знаю, я к Нганну очень хорошо отношусь. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Он хороший человек, хорошо общается. Я не знаю, они там вели переговоры, чтобы в ММА-перчатках дрались. Представляете, если Нганну в ММА-перчатках ударит по голове? Что может произойти? Тот же Алистар Оверим — что было (Нганну победил глухим нокаутом. — Прим. «СЭ»)? Так что такое дело. В принципе, тут до тебя, до профессионала, любой удар может долететь. Представляете, если профессионал с профессионалом? Нганну же по-любому тоже дотянется до Фьюри, и произойти может все что угодно. А как бьет Нганну — мы все знаем. Да, у Фьюри есть опыт в боксе, но Фрэнсис не дурак, он будет тренироваться по боксу. Если честно, мне бы хотелось, чтобы Нганну провел промежуточный бой, а потом — с Фьюри. Так как это касается денег, а не продвижения Нганну как боксера, чтобы ему строить какую-то карьеру в дальнейшем. Я не думаю, что это сразу будет какое-то большое имя.

– Есть еще такой момент: в первой половине года может пройти суперпоединок по боксу между Фьюри и Александром Усиком. Твои мысли по этому бою?

– Фьюри — Усик? Буду за Усика болеть. Усик способный парень, мы все это видим. И он подбирает ключи ко всем. Плюс его амбиции. Посмотрите, какой амбициозный парень и как он работает, тренируется. Он сильно тренируется, и я знаю, как он подходит к тренировочному процессу. Это очень дисциплинированный спортсмен, ответственный, который делает свою работу очень хорошо. Думаю, он будет большой проблемой для Фьюри. А Фьюри — были моменты, что у него была непонятная дисциплина. Посмотрим, как все обернется. Думаю, все будет хорошо и победит Усик. Подберет ключи к нему.

– Ты же в Xtreme Couture уже не тренируешься?

– Нет, уже нет.

– Когда в последний раз пересекался с Нганну? Может быть, вне зала?

– Месяц назад. У нас же есть еще институт UFC, где мы все появляемся, где мы проходим ОФ подготовку. И там у нас массажи, восстановительные процедуры, бассейны, сауны, там врачи наши. Там пересекались. Недавно, когда узнал то, что он ушел, что он не продлил контракт, поблагодарил его за то, что старается за всех бойцов, за то, что условия хорошие нам хочет. Он мне ответил: «Спасибо! Ценю за то, что ты оценил, нашел мне время написать такие слова».

Хабиб

– Покажу фотографию, а ты, пожалуйста, прокомментируй ее. Ты тут в папахе, и, как я понимаю, ты с родным братом тут?

– Это не родной брат. Тут просто человек, с которым я в Старом Осколе познакомился. Принял он меня к себе домой, познакомил со своей семьей. По сей день я общаемся очень близко. У нас братские отношения. Люблю его и всю его семью. Папаха? Это было в Москве, в Подмосковье, где Лобня, озеро Круглое. Папаха, кстати, у меня дома в Молдавии лежит. Он мне ее подарил. У него была черная, и он мне белую подарил. Пахнет она, конечно, Кавказом. Настоящая, хорошая папаха. Не знаю, откуда у него эта папаха, но он занимался ММА, а сейчас занимается тренерской деятельностью.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Getty Images

– Ты же с Хабибом в свое время пересекался в Молдавии, сделал с ним совместное фото. Но я не нашел это фото на твоей странице в социальной сети. Почему не опубликовал?

– Если я ее найду... Знаешь, что я хотел? Когда встречу Хабиба, хотел показать ему эту фотку. Мол, Хабиб, я тебя встретил тогда... Расскажу, как все это происходило. Я пошел в тот день на тренировку, и кто-то мне сказал, что сегодня проходит чемпионат Европы по боевому самбо, что тут Хабиб и его команда. Я такой: «Ребят, я должен попасть на этот чемпионат Европы! После тренировки едем туда! Хабиба хочу очень видеть. Просто вообще сильно!» Для меня он был вообще, как для ребенка... Очень-очень воодушевлял он меня. Ждал его с трибун, подбежал, чтобы сфоткаться. Очень много людей подошло. Я спросил: «Можно сфоткаться?», и он: «Конечно, можно!» Вот так сфоткались. Хочу, чтобы вот это фото было у меня на телефоне, найти, и уже при следующей встрече с Хабибом сказать ему: «Смотри, ты вот приезжал, [тут я маленький] и тоже по твоим стопам пошел. Смотрел тебя, как ты выступал в UFC, и тоже мечтал туда попасть». Показать ему эту фотку, что вот на сегодняшний день я в UFC и тоже стараюсь пробиться и становиться лучше, побеждать.

У меня была и вторая встреча с ним. Она была недолгая, мы просто пересеклись, поздоровались. Так, чтобы долго посидеть, фотку показать, — не было такого. Как раз перед моим боем было, кто-то [из его команды] дрался со мной на одном турнире.

– В каком году прошла первая встреча с Хабибом?

– Не знаю. Он, по-моему, только Камала Шалоруса выиграл — первого своего соперника в UFC. Он, по-моему, в K-Dojo тогда был. У него еще футболка была Shutup and train — «заткнись и тренируйся». До сих пор помню, но не помню, какой именно это был год.

– Выходит, что январь 2012 года.

– Плюс-минус 10 лет назад его встретил.

– Почему бы не выложить фотографию в соцсети, отметив там Хабиба?

– Мне так тяжело выставлять фотки. Я не такой, я немедийный человек. Не ищу внимания от людей. Просто Хабиб мне приятен как спортсмен, то, как он высказывался в своих интервью. До сих пор помню, как он в интервью сказал — еще в том [старом] зале в Дагестане: «Если ты будешь лежать на диване, ничего не получится!» Я тогда остановил видео, надел кроссовочки — и пошел бегать. Старался всегда обращать внимание на эти слова. Получается, что потихоньку-потихоньку все в совокупности добавлялось от Федора, Хабиба и папы моего. На сегодняшний день то, что я здесь могу выступать, зарабатывать — это все благодаря моим родителям. Это их большая заслуга.