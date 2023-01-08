«Сразу раздули: «Все, ушел». Куда он уйдет?» Брат Хабиба заверил, что Орел не покинет ММА с концами

Президент Eagle FC Шамиль Завуров разъяснил запутанную ситуацию.

Последние несколько дней фанаты гадали, какое все-таки решение принял Хабиб Нурмагомедов по поводу дальнейшего пути в ММА. 7 января Хабиб сделал репост записи, где сообщалось, что он завязывает с ММА-индустрией с концами. Оказалось, это не совсем так. Троюродный брат Хабиба и президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров в интервью «СЭ» рассказал, что Хабиб все-таки не уходит из ММА полностью. Но свою деятельность в единоборствах и правда ограничит.

«Хабиб сказал: «Не смогу с вами ездить, как раньше это делал»

— Недавно было собрание всей команды, я так понимаю, там Хабиб сделал объявление. Расскажите нам из первых уст, что он сказал. Какого содержания было это объявление, которое сейчас все обсуждают?

— Как всегда, СМИ все раздувают. Я сам же читаю каждый день [новости], друзья звонят, спрашивают: «Хабиб что, полностью завязал с индустрией? Как там Eagle FC?» Знаешь, столько вопросов. Я понимал, что рано или поздно к этому придет. Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. У нас же команда большая: то Ислам готовится, то Усман, то Умар, то Тагир, то Зуба. У ребят постоянные тренировки.

Фото Соцсети

И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. Остальное время у него были разъезды, поездки, соревнования, подготовка. У каждого [бойца] первый этап подготовки, потом второй этап, сборы. Они же не один-два дня [готовятся]. На две недели, на три недели, на месяц с ними ездит. И он сел, подумал, и чтобы ребята не обижались... Ну, ребята все уже состоявшиеся спортсмены, добились больших результатов. Главное, чтобы ребята не обижались. С одним поедет, со вторым не поедет. Он говорит: «Я не смогу с вами ездить, как раньше это делал. Сборы, подготовка...» Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять время семье. Поэтому ничего такого не было [полного ухода из индустрии ММА].

Я думаю, что никто так не выдержал бы вот эти поездки, перелеты. Поэтому он объяснил ребятам. Есть команда, ничего не изменилось, друг другу будем помогать, поддерживать. Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени будет уделять семье. Там, ты сам понимаешь, сразу раздули: «Все, ушел». Куда он уйдет? У него своя школа здесь, откроется база в горах. Братишки, племянники, все братья выступают. Все равно вот так уйти, завязать — просто невозможно, я думаю.

— Одним словом, никакого «ухода из индустрии ММА с концами» нет? Хабиб в индустрии ММА остается?

— Индустрия — это в каком смысле? Eagle FC — мы будем продолжать его двигать. Потому что мы понимаем: если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится. Она держится на Хабибе. Пока что мы будем Eagle FC двигать. Там очень много молодых ребят, очень много ребят выступает, поэтому не хочется так взять и это оставить. Но если со временем Eagle FC будет так же забирать у него время, конечно, он завтра скажет: «Извините, я же не для этого с ребятами говорил». Поэтому нам придется его немного освободить, не слишком занимать. Как президент не буду постоянно его на все турниры звать. Если в таком формате, я надеюсь, все нормально у нас будет. Пока что у нас такой план. Посмотрим, что будет дальше.

Ислам Махачев (слева), Шамиль Завуров (в центре) и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети Фото Соцсети

«Eagle FC без Хабиба просто развалится»

— А Eagle FC у него много времени отнимает?

— На самом деле не так много. Например, приезжаем на два-три дня на один турнир. Максимум три-четыре дня занимает. Он приехал, посмотрел турнир, поддержал ребят. Мы тоже старались не всегда его затягивать, не всегда приглашать, какие-то турниры старались делать без него. Но ты сам понимаешь: когда Хабиб присутствует, такой ажиотаж. Тем более мы каждый год делаем турнир памяти Абдулманапа. Очень многие ребята тоже этим вопросом задаются: «А что с Eagle FC?» Понятно, Ислам [Махачев] - чемпион, такой боец, который может без Хабиба поехать и сделать сборы. Прийти, подраться. Хавьер [Мендес] там, все ребята там. Другие ребята смогут подраться, но промоушену Eagle FC будет тяжело без Хабиба. Даже не тяжело — я думаю, он просто развалится.

— Вы упомянули строительство базы в Сильди. Она же возводится на деньги Хабиба, насколько я знаю?

— Да, Хабиб сам ее строит. Абдулманап начал ее строить, а Хабиб продолжил строить, за свой счет. Она уже почти закончена, остались во дворе какие-то работы. Ислам же в прошлый раз первую подготовку провел там. Но сейчас, конечно, холодно, дороги еще не полностью готовы, они поехали сейчас в Приэльбрусье. Думаю, в следующем году вот такие сборы [в горах] мы будем проводить там. И молодые ребята будут туда ездить. Потому что она увеличилась: изначально ее строили на 30-40 человек, а сейчас где-то на 100 человек она уже рассчитана.

— А школа имени Абдулманапа Нурмагомедова — она же тоже, получается, на Хабибе? Я имею в виду финансовое обеспечение.

— Полностью на Хабибе.

— И, соответственно, он продолжит этим заниматься? Это же тоже индустрия ММА.

— Он же не бросит школу. Он ребятам озвучил, что сегодня или завтра, если он с кем-то не поедет, чтобы ребята не обижались. С кем-то поехал, с кем-то не поехал. Потому что команда большая. В январе Умар подерется, в феврале — Ислам, в марте — Усман, потом — Тагир. Потом снова Умар. По кругу это все.

— Бойцов много, да.

— Уже подписанных бойцов много. Сайгид [Изагахмаев] дерется в ONE FC, Гаджи [Рабаданов] хорошо дерется в Bellator, Касума [Касумова] подписали [в Bellator]. Много ребят. И с каждым годом их число увеличивается. И все хотят, чтобы авторитет Хабиба был рядом. Конечно, им легче [с Хабибом]. Я думаю, пока [надо, чтобы] сами ребята чуть-чуть, самостоятельно подвигались. Мы же так поднимались.

Хабиб Нурмагомедов (в центре). Соцсети

«Хабиб однозначно даст Исламу наставления перед боем с Волкановски»

— Но есть же особо важные бои. К таким относится поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски. А Хабиб будет Ислама секундировать? (Бой состоится в Перте 11 февраля на турнире UFC 284.)

— Пока что я не знаю, но я думаю, что ребята не обидятся, если где-то свободное время появится. Хабиб поедет, кого-то поддержит. Он ребятам сказал: «Чтобы вы не обижались, я отхожу, чуть-чуть больше времени хочу быть с семьей, дома. Работой заниматься, своими делами, бизнесом».

— Ограничивает свое участие в жизни команды. Но он будет на связи с бойцами в любом случае?

— Конечно. Со всеми. Он для всех был братом и останется, поэтому никаких проблем. Каждый может ему позвонить, какой-то совет от него получить. Но вот это — ездить, поездки... Когда он начал везде ездить, я уже понимал, что это не может долго длиться. Дети растут, дел все больше и больше становится.

— Будет ли главный тренер у школы Абдулманапа Нурмагомедова?

— У нас в школе есть уже главный тренер — это Магомедгаджи [Багандов], который сейчас с Исламом [Махачевым] находится, они в Приэльбрусье. И Хавьер [Мендес]. В основном как главный тренер Хавьер у нас.

— Но Хавьер все же не участвует в тренировочном процессе в Дагестане.

— На последнем этапе, месяц когда остается, всегда участвует Хавьер. Без него не проходит ни одна подготовка. Ни Хабиба не проходила, ни ребят всех. Мурад Мачаев еще тренирует, другие ребята. Все равно как-никак он старший, в последней подготовке какие-то моменты — скорее всего, будет Хавьер. Основные бои в Штатах. Сейчас Ислам в Австралии, а другие бои будут в Штатах.

— А кто еще тренеры? Магомед Багандов по ударной технике, Сейфулла Магомедов работал на сборе в ОАЭ с ребятами. Вы, кстати.

— Да, Магомедгаджи, Магомед Багандов, Мурад Мачаев по борьбе. Три-четыре молодых у нас по грэпплингу, по борьбе, но ты, наверное, их не знаешь. Хаджимурад Мутиев. Он тоже сейчас с бойцами выходит.

— И Магомед Алхасов.

— А, да, Магомед Алхасов. Но он пока что не проявил себя, потому что больше с молодежью сейчас работает. Я думаю, через три-четыре года его ученики проявят себя. Хабиб будет приезжать, делиться опытом по-любому. Посмотрим, как прошлый год прошел и как пройдет 2023 год.

— Сложно представить, чтобы Хабиб перед боем с Исламом не давал ему какие-то наставления.

— Будут, однозначно. [Если] Не поедет — по телефону будет это все. Однозначно, и Умару, и Исламу — всем ребятам.

Абубакар Нурмагомедов (слева), Хабиб Нурмагомедов (в центре) и Ислам Махачев. Фото Соцсети Фото Соцсети

— А вы уже определились, кто в Австралию вместе с Исламом полетит? Сколько вообще человек?

— Это очень далеко, это не в Абу-Даби командой поехать. Я думаю, что после этих сборов уже определится, кто ему нужен самый подходящий. В Абу-Даби можно полететь без визы, без ничего, командой из 20 человек. А тут подберут подходящих спарринг-партнеров. Команда определится, сколько человек туда поедет. Ну, человек 10, наверное, 12. За 20-22 дня [до боя] определятся. Еще список не видел, ребята ездили в Москву сдавали документы на визу, кто получит, кто не получит.

— Последний вопрос — по Eagle FC. Когда ближайшие турниры?

— В январе мы всегда ничего не проводили, новогодние праздники, люди в разъездах, не готовы, бойцы не всегда готовы бывают. На февраль-март планируем, пока дату не установили, переговоры идут. Мы планировали в Египте, в Эр-Рияде. Думаю, что в ближайшие пару недель определимся.