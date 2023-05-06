Генри Сехудо в цифрах. Ни разу не был переведен в 18 боях, самый низкорослый чемпион в истории 61 кг UFC

Разобьет Стерлинга?

В ночь на 7 мая после трехлетнего простоя в октагон возвращается Генри Сехудо (16-2), олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Он неожиданно отлучился от боев в июне 2020-го после победы нокаутом над Домиником Крузом. Вроде только-только добился популярности, начал прилично зарабатывать, создал интересный медийный образ Короля кринжа, набрал фантастическую форму — и вдруг занавес. Как выяснилось, чемпион уходил по четырем причинам: ему не платят желаемые 2 миллиона долларов за бой, он добился всего, чего хотел, интерес к соперничеству упал и ему очень хочется создать семью.

Фото Соцсети

Отговорить Сехудо боссам не удалось (да и вряд ли они так уж пытались), он очень быстро сдал пояс, и уже через два месяца его подхватил Петр Ян, побив Жозе Альдо в Абу-Даби. Первые полтора года отставки Генри посвятил путешествиям, тусовкам и отношениям с женщинами. В последнем пункте он продвинулся до того уровня, о котором мечтал, и вскоре женился на девушке из Бразилии Ане Каролине, родившей ему в ноябре 2021-го дочь Америку. Кстати, сейчас Ана Каролина Сехудо снова беременна, появление второго ребенка в их семье намечено на октябрь этого года.

Вторые полтора года Генри уже активно тренировался и тренировал. Ему настолько убедительно удалось зарекомендовать себя в роли тренера-консультанта, что под его крыло захотели аж 5 чемпионов UFC: Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Дейвисон Фигуредо, Иржи Прохазка и Вейли Жанг. Все они приезжали к Генри в его аризонский зал Fight Ready (Джонс провел с Сехудо аж 4 сбора), и все, судя по всему, остались довольны. Мышонок взял реванш у Адриано Мораеса, а Фигуредо — у Морено, Вейли Жанг вернула пояс, а Джонс триумфально уничтожил Сирила Гана после трехлетнего исчезновения.

Тренерская работа Сехудо построена на инновационной системе анализа соперников, он раскладывает каждого бойца на 5 элементов: атака, контратака, ожидание, чутье и отношение к риску. На основании этого анализа и составляет геймплан. Тренер Сехудо Эрик Альбараццин говорит, что у бывшего чемпиона всегда при себе красная тетрадь, куда он заносит тактические наблюдения о потенциальных соперниках. Даниэль Кормье рассказывал ESPN, что был удивлен вниманием Генри к деталям, когда побывал у того дома в Аризоне. Сехудо показал ему диаграмму, отражающую динамику его тренировочного кэмпа — вплоть до того, на сколько процентов он тренируется каждый день. Суббота — самый важный день для Сехудо, потому что в этот день он симулирует бой. Диаграмма так приглянулась Кормье, что он взял ее себе на вооружение для собственной борцовской академии в Гилрое.

В кэмп к Алджамейну Стерлингу Сехудо еще и пригласил тренера Джона Джонса по силовой работе Мэтта Видемера. Тот утверждает, что Triple C в прошедшем лагере стал мускулистым и сильным как никогда.

«Двумя основными силовыми упражнениями Генри в этом кэмпе были Power Pohl и работа с машиной для приседаний с утяжеленным поясом, — сказал Видемер в интервью ESPN. (Power Pohl — это тренировочное устройство, которое надевается на плечи и туловище и задействует работу бедер, ягодиц, подколенных сухожилий и мышц, выпрямляющих позвоночник. — Прим. «СЭ»). На тренажере с приседанием с поясом Генри давление до 200 фунтов. Иногда он делал даже отработки по ММА, тоже будучи привязанным к машине.

Он стал на 30% сильнее в бедрах, ягодицах и подколенных сухожилиях [с начала тренировочного сбора]. Верхняя часть корпуса у него на 25% сильнее. Его функционалка просто зашкаливает. Когда он начинал кэмп, три трехминутных раунда могли доставить ему проблемы. Сейчас он проходит 5 раундов по 5 минут без проблем. Он просушился. Он никогда не был таким сухим, мускулистым и крупным перед боем".

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Даже если команда Сехудо не пускает пыль в глаза и Генри действительно вернул былую форму и даже стал сильнее — Стерлинг совершенно новый для него тип соперника. Генри никогда не дрался с настолько габаритным и тяжелым (в межсезонье Алджо раздувается даже до 78 кг) борцом-грэпплером, у которого при этом удивительно хаотичный и непредсказуемый стиль ударки. После боев с Яном многие в России видят в Стерлинге только унылого борца-рюкзака, но это ошибочное представление. Относительно недавно Алджо перебил чисто в стойке, без единого тейкдауна, таких крепких ударников, как Педро Муньос и Джимми Ривера. И как вы помните, первый раунд в реванше с Петром Яном Стерлинг тоже отработал довольно сильно. Он может накидать 170 значимых ударов за три раунда, как в бою с Муньсом, а может аккуратно уходить и обстреливать атлетичными киками с длинной дистанции, как в бою с Ассунсао и первом раунде реванша с Яном.

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Но как бы то ни было, Сехудо — это Сехудо, возможно, величайший спортсмен, или, как говорят американцы, competitor, в истории боевых видов спорта. Он проигрывал по ходу ВСЕХ четырех схваток на Олимпиаде в Пекине-08 и выиграл все эти схватки, а с ними и золотую медаль. Он проиграл первый раунд в реванше Деметриусу Джонсону, раунд, в котором ему перебили малоберцовый нерв лоукиками. Он едва не развалился уже в самом начале боя, но в итоге прошел все 5 раундов и вырвал победу. Он проиграл первый раунд Марлону Мораесу, когда ему страшно отсушили ноги лоукиками и у него травмировалась рука. Но переломил ситуацию во втором раунде, а в третьем просто избил бразильца и стал двойным чемпионом.

Вот четыре статистических пункта, которые докажут вам, почему Генри — особенный.

Сехудо НИКОГДА не проигрывал в легчайшем весе ММА. Его рекорд в этой весовой 7-0.

НИ РАЗУ не был переведен в 18 профессиональных боях ММА. Кривой в работе со статистикой сайт UFC засчитывает тейкдаун Деметриусу Джонсону в 3-м раунде их реванша, но там и близко не было никакого тейкдауна. Был грэнби-ролл, после которого Сехудо сгруппировался, не упав ни на спину, ни на пятую точку, ни на колено.

Сехудо — самый низкорослый чемпион в истории легчайшего веса UFC. Он, с ростом 163 см, умудрился выиграть титул в дивизионе, где исторически средний рост чемпионов был 170 см. В последнем бою он победил Круза, уступая и вовсе 10 см роста.

Будучи борцом, никогда не проигрывал дистанционный бой в стойке. Поражение Бенавидесу очень спорное, напомню, что в этом поединке Генри уронил его в 1-м раунде и еще с него сняли балл за удары ниже пояса. Сехудо проиграл только в клинче лучшему тайскому клинчеру (наряду с Андерсоном Сильвой и Вандерлеем) в истории ММА. И потом Triple C сам так поднаторел в муай-тай, что разбил в клинче чемпиона Бразилии по тайскому боксу Марлона Мораеса и нокаутировал коленом Доминика Круза (первым в ММА нокаутировал Круза).

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Но против всех успехов Генри восстает один убойный статистический факт.

Бойцы в возрасте 35 лет и старше НИКОГДА не выигрывали титульный бой в легких весовых категориях (70 кг, 66 кг, 61, кг, 56 кг) в истории UFC. Ни у мужчин, ни у женщин. Сехудо 36 лет.

Вот такая интрига!