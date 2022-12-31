Пришел поболеть за сына, а в итоге избил его в клетке. Как приемный отец сломал парню карьеру

Всю эту жесть заснял на камеру легендарный боец UFC.

В 2012 году Хабиб Нурмагомедов дебютировал в UFC, Бенсон Хендерсон стал чемпионом промоушена в легком весе, а Конор Макгрегор взял сразу два пояса Cage Warriors. Но это не все знаменательные события того года. Также в 2012 году состоялся бой, о котором мало кто знает, но который точно заслуживает внимания.

Дебютный бой в профессионалах провел 53-летний Тим Каракер. Мужчина пришел на турнир Fire Extreme Fighting в Канкаки, штат Иллинойс, в качестве зрителя — тем вечером выступал его сын. Когда Каракер вошел в дверь арены, к нему подошел один из организаторов и попросил выйти в клетку, чтобы подраться. Тим согласился, хотя раньше никогда не выступал по ММА, а до боя оставался всего час. Позже он узнал, что соперником окажется его сын Брэндон Фрей, соперник которого снялся в последний момент.

Тим Каракер — Брэндон Фрей. Скриншот трансляции

Неизвестно, возникали ли вопросы у организаторов, как сын будет драться с отцом. Все-таки в данном случае у соперников есть куда более весомые причины держать зрителей за пацанов, чем в любом поединке АСА. Можно было подумать, что отец просто по-быстрому сдастся, чтобы 21-летний парень улучшил рекорд и спокойно продолжил карьеру, но вышло совсем не так.

Поначалу родственники рубились в стойке, Фрей даже отправил Каракера в нокдаун, но уже на третьей минуте первого раунда батя сбил парня с ног и забил у сетки. Рефери остановил бой, а юноша еще долго не вставал, от досады уткнувшись лицом в настил. Возможно, в такой ситуации Фрея мог утешить лишь один факт: Каракер — его приемный отец.

Мы могли бы никогда не узнать о том, что такой бой состоялся, если бы не недавно ушедший из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар. Легендарный боец присутствовал на турнире — именно он снял бой на камеру телефона. После поединка воодушевленный Боннар подошел к Каракеру и поздравил его: «Ты мой герой! Это было потрясающе!»