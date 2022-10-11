Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:00

«После этой новости понимаешь, что жизнь коротка». Как жена русского бойца UFC победила рак

Михаил Циркунов и Бриттани Черчилль.
Фото Соцсети
Бриттани Черчилль.
Фото Соцсети
Михаил Циркунов и Бриттани Черчилль.
Фото Соцсети
1/3
Фитнес-модель выздоровела и стала медсестрой.

Когда Миша Циркунов (родился в Латвии, вырос и живет в Канаде, по национальности — русский) только появился в UFC, он сразу зарекомендовал себя как будущая звезда. Канадец выдал четыре финиша подряд, но на этом его рост остановился. После двух поражений нокаутом от Волкана Оздемира и Гловера Тейшейры Мишу добила ужасная новость о болезни его жены — у канадской фитнес-модели Бриттани Черчилль обнаружили рак груди второй стадии.

Как рассказывала девушка, она случайно обнаружила опухоль во время принятия душа. Черчилль сходила врачу, и после осмотра и УЗИ та сказала, что беспокоиться не о чем. В течение пяти лет шишка не менялась, и Бриттани вновь проверила ее, только когда врач ушла в декрет. Злокачественная опухоль была выявлена во время ежегодного медицинского осмотра.

«Помню, как из макушки моей головы исходил сильный жар. Я вообще не ожидала новостей. Я расплакалась и сказала: «Хорошо, что дальше?» Я заставила ее повторить несколько раз. Я была с мамой. Мы крепко обнялись и немного всплакнули. Затем пришло время действовать — я не могла сломаться, нужно было это исправить. Я пошла домой, и мне пришлось рассказать об этом мужу по FaceTime, что было очень сложно», — приводит слова Черчилль сайт Rethink Breast Cancer.

Бриттани Черчилль. Фото Соцсети
Бриттани Черчилль.
Фото Соцсети

Диагноз Черчилль узнала в октябре 2018 года, а в середине января 2019-го она публично рассказала об этом подписчикам в соцсетях. Девушка опубликовала видео, на котором впервые предстала перед фолловерами с обритой головой и сказала, что хочет делиться опытом с теми, кто проходит через похожие испытания.

Циркунов уверен, что такой шаг позитивно повлиял на выздоровление Бриттани. «До того, как она всем рассказала, было намного сложнее, сто процентов. После этого к нам начали обращаться больше людей, посылая силу, любовь и поддержку, за что мы очень благодарны», — говорил он в интервью Calgary Sun.

Бриттани Черчилль. Фото Соцсети
Бриттани Черчилль.
Фото Соцсети

Лечение Бриттани проходила в Торонто, при этом за месяц до обнаружения болезни пара переехала в Лас-Вегас. Черчилль сказала мужу, чтобы он продолжил готовиться, а она вплотную займется лечением. Девушке поставили диагноз «инвазивная протоковая карцинома». Опасность была в том, что метастазы могли оказаться в любой части тела, поэтому Бриттани лечили вторую стадию рака так, будто у нее четвертая. «Миша постоянно старался быть рядом и прилетал в Торонто из Лас-Вегаса, или я летала к нему между сеансами химиотерапии», — рассказывала Черчилль в интервью ESPN.

В марте Циркунова ждал бой с Джонни Уокером — бразильцем, который тоже успел пошуметь благодаря молниеносным финишам. Подготовка к этому поединку была, вероятно, самой тяжелой в карьере канадского бойца. Тем более изначально он настраивался на другого соперника — Овинс Сент-Прю получил травму за три недели до поединка.

После дуэли взглядов с Уокером президент UFC Дана Уайт отвел Циркунова в сторону, чтобы пожелать ему и Черчилль сил. «Приятно, когда босс знает об этом и заботится. Это определенно не лучшее время в нашей жизни, а один из самых тяжелых периодов, но что поделаешь? Просто попытайтесь справиться с этим, следуйте всем правильным указаниям и будьте благодарны всем людям, которые помогают нам и поддерживают», — объяснял Циркунов.

Бриттани Черчилль. Фото Соцсети
Бриттани Черчилль.
Фото Соцсети

Джонни Уокер снес Мишу за 36 секунд — Циркунов наверняка расстроился, но было куда важнее, что свой бой не проиграла Бриттани. Ее тяжелое лечение включало две лампэктомии, химиотерапию, а также лучевую и гормональную терапию. Несмотря на все это, Бриттани продолжала заниматься спортом и иногда тренировалась по три часа вместе с мужем.

«Это безумие. Это просто показывает, что в наши дни не важно, кто вы, насколько правильно питаетесь, любой может заболеть. Я много изучал и читал: по-видимому, более 50% канадцев в конечном итоге заболеют раком — это сумасшедшее число. Не думаю, что люди осведомлены об этом. Поначалу это было действительно сложно, потому что, как только вы слышите такие новости, вы понимаете, что не просто проводите бой с другим человеком, а боретесь за жизнь. Эта новость просто делает вас более зрелым. Ты понимаешь, что жизнь коротка, если подумать. Это заставляет повзрослеть, начинаешь ценить мелочи», — приводит слова Циркунова MMA News.

В ноябре 2019-го Черчилль прошла последнюю процедуру — и болезнь отступила. По ее словам, самую большую поддержку на протяжении всей борьбы с раком ей оказывали мама и муж. «Они мои земные ангелы. Я обязана им за поддержку, в которой так нуждалась», — признается девушка, которая теперь не только делится опытом и поддержкой с подписчиками в соцсетях, но и осваивает профессию медсестры.

***

В ночь на 16 октября Циркунов проведет свой 13-й бой в UFC — против Алонсо Менифилда.

Евгений Нарижный

UFC
ММА
0
Читайте также
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Похоже, Олейник покидает UFC. Самое время вспомнить о его рекордах — их много